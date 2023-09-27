В ДНР пресечена попытка ВСУ провести разведку боем

Российская армия, в свою очередь, улучшила положение в регионе.

Украинские неонацисты предприняли безуспешную попытку произвести разведку боем на краснолиманском направлении, однако были разбиты и отброшены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он уточнил, что враг задействовал не более двух взводов пехоты, а также БМП. Его удалось заметить в районе населенного пункта Новомайорское и оказать сопротивление.

«Противник уничтожен, частично отброшен на исходные позиции», — прокомментировал Пушилин.

Глава республики также добавил, что российский бойцам удалось улучшить свои позиции в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные за сутки отразили десять атак ВСУ на донецком направлении.