В ДНР пресечена попытка ВСУ провести разведку боем

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 5 0

Пушилин: в ДНР зафиксирована попытка ВСУ провести разведку боем

В ДНР пресечена попытка ВСУ провести разведку боем

Фото: Reuters / STRINGER

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российская армия, в свою очередь, улучшила положение в регионе.

Украинские неонацисты предприняли безуспешную попытку произвести разведку боем на краснолиманском направлении, однако были разбиты и отброшены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он уточнил, что враг задействовал не более двух взводов пехоты, а также БМП. Его удалось заметить в районе населенного пункта Новомайорское и оказать сопротивление.

«Противник уничтожен, частично отброшен на исходные позиции», — прокомментировал Пушилин.

Глава республики также добавил, что российский бойцам удалось улучшить свои позиции в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные за сутки отразили десять атак ВСУ на донецком направлении.

Тема:
Спецоперация
27 сент
Российские военные за сутки отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении
27 сент
Лавочка закрывается: в США предложили четырехкратно сократить помощь Украине
27 сент
Чем недовольны немцы? Шольца и Бербок жестко освистали в Баварии
27 сент
Героическая работа: российские гранатометчики уничтожили несколько групп ВСУ
27 сент
Украинские спецслужбы шантажировали москвичку пленным сыном
27 сент
Хотели устранить, но взялись за другую стратегию? Дело Залужного вышло на новый уровень
27 сент
«На две части»: Зеленского предупредили о страшном сценарии окончания конфликта
27 сент
Российские войска взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении
27 сент
Артиллерийские дуэли: расчеты гаубиц Д-30 громят боевиков ВСУ на соледарском направлении
27 сент
Залп из «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день
+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.50
0.26 101.98
-0.01
Трем знакам будет не до шуток в коридоре затмений: гороскоп на октябрь 20...

Последние новости

17:38
Касается всех: как просто проверить факт взлома аккаунта в мессенджере
17:35
Отменяйте все дела: Землю накрыла мощная магнитная буря
17:32
Тяжелейшие травмы: жуткое лобовое столкновение авто произошло в Чите
17:29
В ДНР пресечена попытка ВСУ провести разведку боем
17:17
Трем знакам будет не до шуток в коридоре затмений: гороскоп на октябрь 2023
17:12
Путин потребовал разобраться с ценами на бензин и дизель: «Нужен результат»

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России