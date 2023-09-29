Куда ведет экономическая политика России и когда ждать прибавок?

Сегодня, 29 сентября, в США вновь подняли вопрос Украины. Кандидаты в президенты страны назвают точное количетство дней до окончания кризиса. Но правда ли это? А что сегодня происходит в России? Все подробности — на 5-tv.ru.

Взрыв в Пакистане, бой под Урожайным и новый МРОТ: самые важные события дня 1/6 5-tv.ru 2/6 www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - CNP 3/6 www.globallookpress.com / x99 4/6 ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ 5/6 www.globallookpress.com / Oliver Berg 6/6 © РИА Новости / Сергей Батурин Президент России Владимир Путин встретился с военными, отличившимися в бою в Урожайном. Глава государства отметил героизм защитников Родины и выразил большую благодарность за подвиги. Специальная военная операция продолжается. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней. При этом он пообещал, что конфликт будет решен на лучших условиях для каждой из сторон, и исход событий превзойдет все ожидания мирового сообщества. В это, правда, плохо верится. Мощный взрыв произошел в мечети в Пакистане. Он привел к обрушению крыши. Под обломками могут быть до 40 человек. На месте работают спасатели. ЧП произошло в момент пятничной молитвы. Точные причины устанавливаются. В Госдуму России внесли проект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 19 242 рублей в следующем году. Информация следует из документа, опубликованного в базе нижней палаты парламента. Украинцам разрешили въезжать в Россию без виз — только по внутренним паспортам. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Если границу пересекают дети, необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт законного представителя. На Красной площади в Москве организовали концерт, посвященный годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Законом уже установили памятную дату: 30 сентября. Подписал Указ президент России Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обучение украинцев пилотированию F-16 превратилось в фарс, а мошенники обманули чемпионку России и Еропы по прыжкам в воду.