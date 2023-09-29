Не доверили даже симулятор: обучение украинцев пилотированию F-16 превратилось в фарс

Более того, у большинства курсантов очень плохо с английским.

Пентагон взялся обучать украинских летчиков, которым предстоит управлять американскими истребителями F-16. Правда, к реальным самолетам пилотов ВСУ не подпускают.

И даже летный тренажер-симулятор им не доверили. Пока только специализированная языковая подготовка.

У большинства курсантов очень плохо с английским. Когда начнется практика за штурвалом, в Минобороны США не сообщают.

Зато там заявили, что все обучение украинцев может и вовсе заглохнуть из-за проблем с финансированием. В стране грядет шатдаун — остановка работы правительства.

Это произойдет, если Конгресс не согласует бюджет на следующий год до 1 октября. Представитель Пентагона призналась, что в таком случае придется отправить большинство сотрудников военного ведоства в отпуск, включая инструкторов ВСУ.

«В случае шатдауна в ближайшие несколько дней наши военнослужащие будут вынуждены продолжать работать без зарплат, а сотни и тысячи их гражданских коллег будут отправлены в отпуск без содержания», — говорит заместитель пресс-секретаря министерства Сабрина Сингх.

Ранее 5-tv.ru писал, что истребителям F-16 предрекли скорое уничтожение на Украине.