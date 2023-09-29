На волоске от уголовного дела: как мошенники обманули чемпионку по прыжкам в воду

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Чемпионку по прыжкам в воду Тимошинину развели мошенники на миллион рублей

На волоске от уголовного дела: как мошенники обманули чемпионку по прыжкам в воду

Фото: ВКонтакте / Светлана Тимошинина (Хохлова)/ id169086773

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Светлана Тимошинина не сразу поняла, что с ней связались лжесотрудники ФСБ и Центробанка.

Позвонили, угрожали, попросили денег — на стандартную мошенническую схему попалась чемпионка России и Европы по прыжкам в воду Светлана Тимошинина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, известной спортсменке пришло сообщение в социальных сетях от якобы президента Федерации прыжков в воду РФ Станислава Дружинина. Она не распознала фейковый аккаунт, поскольку на аватарке стояла именно фотография Дружинина. Под его видом мошенники сообщили, что скоро Тимошининой позвонят и дадут некоторые инструкции.

А дальше, как обычно — позвонили, убедили, что та висит на волоске от уголовного дела за попытки перевода денежных средств на счета недружественных стран. Следом звонки от ФСБ и Центробанка добавили волнения Тимошининой и та согласилась перевести деньги якобы на безопасный счет.

В итоге спортсменка сняла со счета миллион рублей и передала их курьеру на самокате. И только после этого осознала, что ее обманули. В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в App Store появились мошеннические приложения с инвестициями.

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