Гаражные хитрости: как сделать тиски и электропривод для ворот своими руками

Многие умельцы обустраивают гараж под собственную мастерскую. А когда на улице становится холодно, в такой постройке проводят свободное время и некоторые автолюбители. Поэтому важно, чтобы в гараже было комфортно.

Большинство людей сильно тратятся, оборудуя свой гараж необходимыми удобствами. Однако это вовсе не обязательно. Что из инструментов можно сделать своими руками, выяснила «Самая полезная программа».

Тиски из пистолета для герметика

Умелец Вячеслав проявил смекалку и сэкономил на покупке тисков. Он смастерил приспособление из простого пистолета для герметика.

Чтобы повторить эту задумку у себя в гараже, нужно сварить прямоугольник из металлопрофиля. После чего между длинными сторонами зажать еще один небольшой кусок так, чтобы получился бегунок. В нем необходимо просверлить отверстия.

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Затем наступает время обработки пистолета. Нужно отрезать все лишнее. Стержень пистолета следует вставить в отверстие заготовки и закрепить гайки на бегунке, как это сделал мастер. После этого при нажатии на курок бегунок будет двигаться. Также для большей жесткости конструкции можно прибавить с боков еще пару уголков. Остается лишь покрасить.

Зажим для проволоки из пистолета для герметика

Зажим для проволоки делается очень просто. Нужно спилить защитный контур с пистолета, оставив всего по 10 сантиметров. Затем убирать центральный вал, но так, чтобы оставшаяся деталь была на несколько сантиметров длиннее боковых. Далее необходимо заточить наконечник и сделать небольшой желоб на конце напильником. В финале осталось просверлить на боковых деталях небольшие отверстия.

Электропривод для ворот своими руками

Самостоятельно смастерить можно даже электропривод для ворот. Как именно это сделать, показал Михаил Воронков из города Кохма.

Нужно взять старую шестеренку и закрепить ее между небольшими металлическими пластинами. Далее понадобятся еще три пластины. Одна будет зафиксирована сбоку, а в двух других сделаны прорези, на которые нужно надеть заготовку.

После этого понадобиться обыкновенная старая велосипедная цепь. Ее нужно протянуть так, чтобы конструкция легко двигалась по прорезям, как по полозьям. С обратной стороны цепь присоединяется к мотору, который уже закреплен на стене у гаражных ворот. А чтобы открывать ворота совсем удобно, мастер советует использовать пульт.