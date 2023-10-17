Скандал в Поднебесной: как Витас потерял сто миллионов за один концерт

Российский певец Витас пользуется огромной популярностью у китайцев. Почему концерт для фанатов из Поднебесной закончился скандалом и потерей денег, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Концерт Витаса в Китае обернулся скандалом. Как получилось, что на выступление артиста продали больше билетов, чем вмещает зал? Кто виноват в сложившейся ситуации? И знал ли об этом сам Витас? Правда, что из-за мошенников певец потерял почти сто миллионов рублей? И продолжит ли он теперь свое китайское турне? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В последние годы певец Витас регулярно становится героем криминальных сводок. То наедет на велосипедистку, то устроит драку в караоке. Недавно исполнитель попал в очередной скандал. На этот раз в Китае. Только теперь в качестве жертвы оказался он сам.

«Впервые в Китай мы приехали в 2006 году на Дни России в Китае. Я спел песню „Опера #2“. И после этой песни начался какой-то бешеный ажиотаж», — рассказал артист.

В последний раз Витас выступал в Поднебесной в 2020-м. Долгое время в стране действовали жесткие ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии. И только сейчас появилась возможность снова давать концерты. Китайские поклонники не забыли российскую звезду.

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«Его голос как будто поцеловал ангел».

«Просто у него необычная душа. Не только его голос».

По словам продюсера Сергея Пудовкина, билеты на Витаса раскупили очень быстро. Но в день самого концерта выяснилось, что количество людей больше, чем может вместить зал. Пудовкин сообщил: вместо 55 было 62 тысячи зрителей. Соответственно, семь тысяч зашли по поддельным билетам. Правда, в прессе уже пишут, что продюсер несколько преувеличил цифры. И помещение, где пел Витас, вмещает всего шесть тысяч человек.

Сам артист сказал: он не считал зрителей и не обратил внимания на то, что зал в буквальном смысле переполнен.

«Я отвечаю за творческую часть, а Пудовкин — за техническую. Но я у него узнал. И это действительно имело место быть. Это действительно произошло», — уточнил певец.

«Если так подумать, то те шесть или семь тысяч человек, которые прошли, так сказать, на халяву, — это как, извините, целый Кремлевский дворец в России. То есть они не заметили целого Кремлевского дворца людей на этом стадионе», — удивился светский журналист Олег Цуриков.

Сергей Пудовкин заявил: по вине злоумышленников их команда понесла огромные убытки. Ведь деньги за фальшивые билеты они не получили. По информации СМИ, чтобы послушать Витаса, зрители платили от 14 до 50 тысяч рублей. Продюсер оценил ущерб почти в сто миллионов.

Но как люди с подделками вообще смогли пройти внутрь? Ведь на каждом билете есть уникальный код и голограмма. Аппарат должен был сразу сообщить о нарушении.

«Если китайцы и придумали эти все валидаторы и сканеры для билетных касс, для пропускной системы билетной, то они спокойно и придумывают все эти примочки на билетах, как обойти системы безопасности», — высказался журналист Цуриков.

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Когда Пудовкин обратился за разъяснениями к организаторам, они развели руками. Объяснили: видимо, мошенники достигли такого уровня в фальсификации, что смогли обмануть даже современную технику. Тем более что поклонники готовы на все, чтобы увидеть кумира. В Китае Витасу даже приходится нанимать дополнительную охрану.

«Концертные залы через воздуховоды, через канализационные люки, чтобы поклонники и почитатели моего творчества не видели, в какую машину и когда по времени сядет Витас», — объяснил певец.

Продюсер и певец не винят фанатов. Они намерены наказать злоумышленников. По законам Китая, продажа фальшивых билетов является уголовным преступлением. И приравнивается к подделке денег.