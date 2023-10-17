Убийство или несчастный случай: какие версии смерти экс-клавишника «Руки Вверх» выдвигают близкие

Экс-клавишник «Руки Вверх» Владимир Капырин ушел из жизни при загадочных обстоятельствах. Что могло привести к смерти артиста, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Бывшего участника группы «Руки Вверх» Владимира Капырина нашли мертвым в своей квартире. Что случилось с музыкантом? Почему близкие уверены: мужчину убили? Действительно ли в этой истории есть криминальный след? Кому перешел дорогу артист? И почему смерть друга скрывали от певца Сергея Жукова? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Шоу-бизнес обсуждает страшную трагедию. Умер бывший клавишник группы «Руки Вверх» 36-летний Владимир Капырин. Его нашли родители. Зайдя в квартиру, они увидели лужу крови и бездыханное тело.

«Из головы вытекло много крови. И там множественные гематомы на спине, на ногах. С задней стороны причем. Явные признаки избиения точно совершенно», — рассказал отец артиста Дмитрий Капырин.

Лицо погибшего было в таком состоянии, что отцу с матерью даже не разрешили на него взглянуть.

«Следственные органы нам категорически не показывали лицо. Было два варианта: либо хоронить его в закрытом гробу, либо в открытом, но полностью с забинтованным лицом. То есть лица чтобы никто не видел», — уточнил Дмитрий Капырин.

Точную причину смерти установят только после экспертизы. Тогда же станет понятно, будут ли заводить уголовное дело.

«Официальное заключение у меня есть, свидетельство о смерти — причина смерти не установлена. Потому что огромное количество анализов берется. Они будут готовы через 20 с лишним дней», — объяснил отец бывшего клавишника «Руки Вверх».

Родные и друзья уверены: 36-летнего Владимира убили.

«Дверь, когда мы зашли в квартиру, была открыта. Пропал iPhone. Это точно. Пропала, видимо, крупная сумма денег, которая у него была. Мне подтвердил его друг. Полмиллиона рублей — для меня это крупная сумма. Он копил на машину новую», — сказал отец артиста.

Кроме того, незадолго до случившегося Капырину-младшему кто-то угрожал в интернете. Но после его смерти сообщения таинственным образом исчезли.

«Зацепился с кем-то в переписке и выложил эту переписку. Прям хаяли, проклинали его. А он отвечал взаимностью. Эта переписка пропала. Ее кто-то удалил. Может быть, это и было на почве того конфликта. Это было за две недели до его убийства», — отметила продюсер Олеся Сазыкина.

Есть и еще одна версия — алкоголь. Близкие признались: клавишник злоупотреблял спиртным. Это началось давно, когда он ездил в длительные гастрольные туры.

«Все топовые группы бухают. Нет ни одной группы, которая ведет правильный образ жизни. „Руки Вверх“ тоже не блестят определенной славой о том, что они непьющие, некурящие. Мужикам-то надо как-то расслабиться. Это алкоголь, к нему привыкаешь», — подчеркнула продюсер Сазыкина.

А когда Владимир выпивал, он, по словам знакомых, становился агрессивным.

«Он был настолько вспыльчивый. Это спичка. То есть можно в разговоре послать друг друга на три веселых буквы. Он уйдет довольный, а человек нет. Человек может прекратить с ним общаться. Он настолько был взрывной», — рассказала Олеся Сазыкина.

Друзья рассказали: в день своей гибели Владимир в очередной раз повздорил с кем-то на выходе из кафе. Дело якобы дошло до драки. И предполагают, что именно это могло привести к трагедии.

«Просто напали, понимаете? Просто напали. Может быть, сделал замечание, а может, ему сделали замечание. Это неизвестно. Он до дома дошел сам и там просто от полученных травм скончался», — предположил друг музыканта Роман Шовиков.

«Да, он мне сказал, что поругался на улице. И там бы какой-то конфликт у него. Может быть, он кому-то так сказал, и пришли под видом, я не знаю, разносчиков еды, еще чего-то. Просто позвонили, он открыл, и все», — сказал Дмитрий Капырин.

По словам Сазыкиной, именно сложный характер музыканта стал причиной ухода из «Руки Вверх», где он отработал несколько лет. Якобы у пианиста не получилось найти общий язык с менеджером группы.

«Он же мог бы работать дальше в группе „Руки Вверх“. Мог. Он там не ужился. Тебе ответили грубо — на грубость никогда нельзя отвечать. Либо нужно сгладить углы, либо что-то сделать совершенно другое. Развернуться и уйти. Он такой был человек», — отметила продюсер Сазыкина.

Но с Сергеем Жуковым Владимир смог сохранить хорошие отношения. Они часто общались. Когда Капырина не стало, общие знакомые долго не решались рассказать о беде певцу. Ведь в день смерти друга Сергей отмечал семейный праздник. Страшную новость он узнал из СМИ.

«8 октября у Регины (жена Жукова. — Прим. ред.) был день рождения, и они где-то в пустыне праздновали», — уточнила Сазыкина.

Проститься с Владимиром Капыриным приехали его друзья и коллеги.

«Была куча планов. Володя собирался делать акустические версии песен „Руки Вверх“ — джазовые», — поделился Сергей Жуков.

«Пока не можем в это все поверить, что нет с нами такого замечательного музыканта, нашего друга, брата», — признался друг артиста Павел Козлов.

По желанию родных музыканта похоронили на деревенском кладбище недалеко от города Покрова. Там находятся могилы членов семьи Капыриных — бабушек и дедушек. Никто не предполагал, что следующим, кого сюда привезут, будет совсем молодой Владимир.