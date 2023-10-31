Все дело в граблях: как быстро очистить газон осенью от листвы и травы

Дачный сезон завершился, но расслабляться рано, нужно подготовить участок к зиме, собрать опавшие листья и убрать мусор. Лучше всего с этой задачей помогут справиться веерные грабли. Хороший инструмент должен сохранить газон. Но как выбрать удобные и надежные грабли, чтобы не сломались в первый же день и служили долгие годы, ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Проверено шесть образцов веерных граблей, все они имеют 22 зуба. Три модели — металлические, три — пластиковые. Последние по стоимости немного дешевле. Их приобрели за 350, 200 и 170 рублей. Две из металлических моделей целиком из стали, одна комбинированная с плоскими зубьями, но при этом пластиковая и с пластмассовым основанием.

Больше всего — 500 рублей пришлось отдать за инструмент с округленными зубцами из плоских стальных пластин. Производители обещают, что те будут пружинить, и во время уборки такими граблями будет проще работать. Остальные металлические обошлись в 350 и 250 рублей.

Читайте также Какие грабли дольше прослужат на даче: обзор инструментов из разных материалов

Черенки для граблей покупаются отдельно, цена каждого — 100 рублей.

Какие веерные грабли качественнее убирают листву и траву

Проверка граблей прошла в главном ботаническом саду РАН на поляне с опавшей листвой. Были определены шесть одинаковых участков с осенней листвой по одному для каждого образца.

Убирать листья пластиковыми граблями пришлось дольше, чем металлическими. Причем самым медленным стал инструмент классической треугольной формы — ими грести пришлось целых три минуты. Чуть лучше оказался результат у прямоугольных граблей. С ними получилось управиться на 20 секунд быстрее.

Самыми быстрыми и удобными из пластиковых моделей стали широкие грабли. С задачей они справились за две минуты. При этом все три образца оказались пусть и дешевыми, но непрактичными. Эффективность у них весьма низкая, а сил придется приложить прилично.

С металлическим инструментом работать намного проще. С ними в руках не нужно особо напрягать спину.

Комбинированные веерные грабли справились с задачей за 1 минуту 40 секунд. Убрать листья треугольными граблями с прутьями из проволоки получилось еще быстрее — менее, чем за полторы минуты, но они застревали в густой траве, тем самым осложняя уборочный процесс.

Читайте также Больше никакого бардака: как самому смастерить органайзер под садовые инструменты

Лучший результат по уборке листвы показал самый дорогой образец. Плоские зубья загребали за раз больше листьев, чем проволочные. Сыграл свою роль и эффект пружины.

Как проверить грабли на прочность

При проведении эксперимента были сымитированы самые типичные ситуации на дачном участке. Так сначала с силой бросили инструменты на землю, а затем наступили на прутья. В итоге у широких пластиковых граблей сломалось крепление к черенку. А у прямоугольных вовсе откололся один из зубьев. Треугольные веерные грабли из пластика никак не пострадали — хороший результат.

Комбинированные и проволочные инструменты помялись, но остались пригодными к работе. А лучший результат вновь продемонстрировал экземпляр за 500 рублей.

Так, металлические грабли с эффектом пружины и плоскими зубьями оказались самыми надежными, прочными и удобными. Они помогли сэкономить время и силы. Даже чистить после уборки их не пришлось.