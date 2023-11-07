Мама лучше знает: какие ошибки в воспитании «крадут» у ребенка будущее

У детей, чьи родители забывают о личных границах, часто развивается неуверенность в себе, что мешает в будущем добиться успеха и построить семью.

За помощью психолога часто приходят с вопросами о том, почему не получается наладить личную жизнь, как добиться каких-то результатов в карьере, от чего постоянно не удается справиться со сложными ситуациями. Во многих случаях неустроенность в жизни и страх перед будущим связаны с неуверенностью в себе.

Зерно сомнений развивается в человеке с самого детства. Многие родители сами неосознанно культивируют в ребенке нерешительность и закомплексованность. Главная ошибка, которую часто совершают мама и папа, — несоблюдение личных границ чада. Именно желание взрослых показать, что они лучше все знают, снижает самооценку ребенка и его уверенность в собственных силах и возможностях.

Как правильно выстроить границы со своим ребенком, чтобы тот вырос успешным и счастливым, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Валентина Медведева.

Как неуверенность в себе связана с личными границами

Внутренние сомнения могут преследовать в личной жизни, когда мужчина или женщина боятся сделать шаг, чтобы вывести отношения на новый уровень и даже подсознательно стараются оттолкнуть вторую половинку еще до того, как та предложит начать жить вместе.

У других особое волнение и смущение возникает на работе, когда человек переживает, что не справится с новой поставленной задачей. Такие люди часто на долгие годы «застревают» на одной должности, потому как не привыкли к большой ответственности.

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Первые звоночки неуверенности обычно проявляются в подростковом возрасте. Даже если ребенок хорошо учится, он может испытывать состояние ступора на важных экзаменах и олимпиадах, даже если до этого решил множество подобных заданий.

Тревога и эмоциональное напряжение способны привести к бессоннице, проблемам с питанием и потере здоровья. Разбираясь в причинах подобного состояния, человек часто понимает, что проблема кроется в глубоком прошлом.

«Казалось бы, где карьера, отношения, ЕГЭ, но <…> причина всегда в нашем детстве. Зачастую <…> родители стараются <…> делать все за ребенка: шнурки завяжут, штанишки наденут. <…> И вот эта гиперопека приводит к тому, что ребенок ждет, когда кто-то возьмет за него ответственность», — предостерегла психолог.

Умение отвечать за свои поступки влияет на то, как человек оценивает себя. Мамы и папы, пытающиеся защитить чадо от всех превратностей судьбы, на самом деле воспитывают в нем неуверенность. «Я лучше знаю», «Вырастешь, тогда и будешь решать», — все эти фразы только усиливают эффект. Обычно руководствуясь данными установками, взрослые считают, что имеют право без стука входить в комнату сына или дочери, убираться там на полках, читать личные дневники, решать, с кем школьнику дружить, а с кем — нет.

Эти мелочи свидетельствуют о нарушении границ ребенка. Подобный образ жизни мешает чаду понять собственное «я». Вырастая в неблагоприятной обстановке, человек не может четко рассказать о собственных интересах, мечтах и планах на будущее, а в его речи иногда проскальзывают установки, навязанные родственниками.

Обычно взрослые, поступающие таким образом, сами выросли в такой обстановке, где никто не считался с их мнением, и сами не в состоянии распоряжаться своей жизнью. Видя пример старших, школьники считают, что так и должно быть, поэтому копируют образ жизни мамы и папы, стараются скрывать свое мнение и выполнять то, что им говорят.

Чем опасны неправильно выстроенные границы с ребенком

Школьник, чьи границы постоянно нарушают, не сможет научиться правильно вести себя с окружающими. Привыкнув к тому, что не должен отказывать старшим и защищать свои личные границы, он может попасть в неприятную ситуацию.

Школьник способен легко попасться на удочку мошенников или стать жертвой насилия и буллинга. Он пойдет за незнакомцем, который предлагает вместе отвезти раненную собаку к ветеринару, заглянуть в гости, поучаствовать в сомнительной фотосессии, поскольку не умеет говорить «нет». Подобные просчеты могут иметь серьезные последствия для психического и физического состояния детей.

Также дети, испытывая постоянное давление со стороны взрослых и понимая, что им не хватает личного пространства, способны бороться со сложившейся ситуацией радикальными методами. Подростки часто вешают на двери своих комнат таблички с надписями «Посторонним вход запрещен», «Не входить», огрызаются на различные замечания родителей или сводят общение с ними на минимум, что накаляет обстановку в семье. Когда конфликтная ситуация усугубляется, дети убегают из дома.

Чтобы найти помощь и поддержку, подростки могут связаться с плохой компанией, так как думают, что в их там понимают лучше, чем дома. Однако из-за того, что они не умеют защищать психологические границы, в обществе друзей их нарушают еще больше. И это также способно привести к серьезным последствиям: навязанному употреблению алкоголя, курению, раннему началу половой жизни.

Как правильно выстроить границы с ребенком

Если правильно выстроить границы со своим ребенком, то можно добиться доверительных отношений, когда школьник будет делиться с родителями всем сокровенным самостоятельно, без лишних вопросов и требований. Чтобы сгармонизировать отношения в семье, важно помнить несколько нюансов:

Обговорить правила . Надо определить список конкретных действий, которые можно сделать по отношению к школьнику, а что недопустимо в общении с ним.

. Надо определить список конкретных действий, которые можно сделать по отношению к школьнику, а что недопустимо в общении с ним. Научить говорить «нет». Важно донести до ребенка, что если он откажется что-либо делать, то от этого он не станет плохим. Особенно важно объяснить, что подростка без его согласия никто не должен обнимать и вообще касаться, а особенно в интимных местах.

Важно донести до ребенка, что если он откажется что-либо делать, то от этого он не станет плохим. Особенно важно объяснить, что подростка без его согласия никто не должен обнимать и вообще касаться, а особенно в интимных местах. Объяснить, что родители всегда поддержат и придут на помощь . Надо сказать: если ребенка где-то будут обижать, он всегда может позвонить родителям, и те его заберут.

. Надо сказать: если ребенка где-то будут обижать, он всегда может позвонить родителям, и те его заберут. Не забывать про собственные границы. Часто родители полностью растворяются в детях, забывая о личных потребностях. Такое поведение недопустимо. Желание подыгрывать и уступать может сделать ребенка непомерно требовательным. Умение родителей уделять время себе и выставлять собственные требования, например, не входить в их комнату после 21:00 или поделиться с мамой сладостями, которые она тоже любит, заставит чадо понять, что границы других тоже важно соблюдать.

«Таким образом ребенок будет понимать, что я — личность, мама с папой — тоже личности, которые важно и нужно уважать и принимать их условия», — прокомментировала эксперт.

Не ругать при нарушении правил. Если ребенок пришел домой позже назначенного времени, не выполнил обещание, не стоит сразу его наказывать. Сначала надо просто спросить, почему подросток нарушает принятые в семье нормы. Однако не стоит давить на сына или дочь, если они не хотят делиться переживаниями. Надо заверить их, что родители обязательно выслушают, когда те захотят поделиться.

Первые признаки неуверенности в себе

Неуверенность в себе бывает сложно заметить, так как часто она скрывается за большой загруженностью, уважением к старшим, влюбленностью и так далее. Однако есть несколько звоночков, по которым проблему легко распознать:

Человек патологически боится трудностей. Он постоянно внутреннее повторяет: «Я не могу. У меня не получится». Индивид ждет, что кто-то сам придет и решит беспокоящий вопрос, или сам перекладывает ответственность за свои поступки на чужие плечи. Принижение умственных способностей и навыков. Такие люди в школе часто любят списывать, а если и сами чего-то достигают, то приписывают заслуги кому-то другому. Могут даже подарить победу тому, кому, как они считают, она нужнее. Во взрослой жизни многие выбирают учебные заведения и работу попроще, постоянно просят помощи и поддержки от других. Каждая ошибка воспринимается как трагедия. Человек десять раз прокручивает в голове неприятные ситуации, а также корит себя за каждую неудачу. Выдает тело. Определить неуверенного в себе индивида можно по осанке и походке. Когда человек старается как можно меньше привлекать к себе внимания, он постоянно сутулится, горбится, ходит довольно тихим семенящим шагом. Место в общей компании. Обычно таких людей сложно сразу заметить в большой компании. Они стремятся занять место в уголочке, чтобы меньше привлекать к себе внимание.

Как понять, что отношения с родителями выстроены неправильно

Часто осознание, что личные границы нарушались приходит только взрослом возрасте, так как появляется возможность взглянуть на себя и на окружающих с новой стороны. Часто бывает так, что дети слишком сильно привязаны к маме или папе. Первый признак того, что в их отношениях что-то не так — это то, что юноша или девушка после 25-26 лет живут вместе с родителями. По словам психолога, это достаточный срок, чтобы начать жить самостоятельно.

Вторым признаком является непонимание своих желаний. Некоторые люди и после 30 лет продолжают постоянно обращаться к родителям за помощью, например, спрашивают, как правильно распорядиться доходами, куда съездить в отпуск, с кем общаться.

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Насторожить должен и тот факт, что неуверенному в себе индивиду постоянно нужна компания знакомых для совершения обычных дел: похода в магазин за одеждой, тренировок в спортзале, посещения концертов и так далее.

Неумение планировать тоже часто говорит о том, что в детстве границы нарушались. Человек просто не знает, как жить своим умом, поэтому не способен организовать свою жизнь.

Как бороться с неуверенностью в себе без психолога

Чтобы побороть неуверенность в себе и выстроить личные границы, есть несколько важных правил:

Находить позитивные моменты в своей деятельности . Например, когда предлагают новый проект или очередную должность, важно осознать, что хорошего они принесут: знания, навыки, больший доход и так далее.

. Например, когда предлагают новый проект или очередную должность, важно осознать, что хорошего они принесут: знания, навыки, больший доход и так далее. Не бояться ошибок. Сразу идеально ничего не получится, но, приложив усилия, уже скоро можно стать мастером своего дела.

«Мы все совершаем ошибки. Это абсолютно нормально и правильно, когда начинаем что-то новое. Но когда неуверенность в себе становится характером, это уже намного сложнее, потому что мы постоянно делаем шаг вперед и два назад», — предупредила эксперт.

Анализировать свое поведение и записывать выводы. Можно завести тетрадь, в которую каждый день выписывать свои действия и все, что в течение дня придавало уверенности в себе.

«Перестаньте себя критиковать. Напишите то, что, по вашему мнению, вы сделали отлично и правильно. Например, вы красиво были одеты, сумели поддержать разговор», — отметила психолог.

Перестать критиковать других . Зачастую, когда у человека что-то не получается, он критикует и осуждает тех, кто может позволить себе делать то, что им хочется. От подобной привычки надо непременно избавиться и направить силы на улучшение собственных внутренних качеств. И пробовать что-то новое, чтобы расти над собой.

. Зачастую, когда у человека что-то не получается, он критикует и осуждает тех, кто может позволить себе делать то, что им хочется. От подобной привычки надо непременно избавиться и направить силы на улучшение собственных внутренних качеств. И пробовать что-то новое, чтобы расти над собой. Найти опору в себе. Следует перестать постоянно советоваться с друзьями и близкими. Конечно, интересоваться чьим-то мнением можно, но всегда важно помнить, что последнее слово принадлежит тому, кто принимает решение. Не следует пренебрегать своим комфортом или убеждениями только потому, что так кто-то сказал.

Медитация для развития уверенности в себе

Существует множество различных практик, позволяющих восполнить уверенность в себе. Одними из самых эффективных считаются медитативные техники.

Чтобы воспользоваться данным методом, следует закрыть глаза и расслабиться. Нужно представить себя взрослым, а внутри отыскать ту часть, которая в себе неуверенна. Важно понять, как она выглядит и сколько ей лет.

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«Зачастую эта часть намного моложе, чем мы в точке „здесь и сейчас“. Может быть, ей пять-семь лет или даже три года. Она всегда приводит нас в те моменты нашего детства, где мы обращались за поддержкой к маме или папе, но не получили ее», — отметила эксперт.

Возможно, в какой-то момент родители были заняты или просто не придали должного внимания просьбе малыша, однако этот момент зафиксировался в сознании человека.

Чтобы проработать травму, следует сказать своей частичке добрые слова: «Я сегодня пришел для того, чтобы сказать тебе, что ты справилась, сделала в своей жизнью очень много. Я пришел тебя поддержать, помочь. Пошли вместе». Возможно, этих слов душе давно не хватало.

«Возьмите эту маленькую часть из той ситуации из детства <…> и почувствуйте, что вы идете по линии времени», — прокомментировала эксперт.

Важно дать своей неуверенности переродится во взрослую и самодостаточную сущность. Этот процесс может быть очень эмоциональным. Не стоит сдерживать слезы. Нужно разрешить себе поплакать.