Как выращивать на подоконнике лук и зелень круглый год

Лишь немного усилий и терпения — и вот в горшке уже выросла свежая зелень для салата.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Legkys; 5-tv.ru
Зимой как никогда хочется витаминов, но качественных овощей, фруктов и зелени на прилавках найти не так-то просто, да и цены кусаются.
Эту проблему можно решить, если разбить огород дома на балконе или на подоконнике. «Самая полезная программа» собрала лучшие лайфхаки.
Как выращивать дома петрушку
Например, Ольга из Подмосковья выращивает зимой петрушку. А чтобы не ждать долго, пока семена взойдут, заранее выкапывает растение с дачных грядок и пересаживает в горшок или небольшой ящик. Единственное условие: выкапывать зелень нужно осенью, до первых заморозков.
«Для этой культуры подойдет смесь из одной части торфа, одной части перегноя и двух частей садовой земли. У петрушки мощный стержневой корень, поэтому ей требуется глубокая емкость. Глубину нужно выбирать не менее 20 сантиметров», — сказала она.
Высаживать петрушку нужно на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга. И обязательно поставить горшок в темное прохладное место, где столбик термометра не поднимается выше 15 градусов. Это поможет быстрой акклиматизации растения.
«Примерно через неделю или чуть больше, когда растение уже тронется в рост, уже переношу его в тепло и ставлю на подоконник. Начинаю обильно поливать. Причем для полива лучше не использовать воду из-под крана. Срезку листьев начинаю, когда их длина составляет примерно 10 сантиметров», — добавила дачница.
Как правильно сажать лук
Агроном-садовод Иван Бабин из Воронежа высаживает дома в горшке лук севок. Для этого он использует крупные луковицы, а грунт берет с собственного огорода.
«Подготовленные самые крупные луковицы вплотную друг к другу высаживаем, углубляя вполовину в почву. Советую ящики условно разделить на три или две части. Одну часть засадить сразу, через 5-7 дней посадить вторую и еще через 5-7 дней — третью. Чтобы у вас был конвейер», — посоветовал он.
После посадки лук нужно хорошенько полить и поставить в прохладное место. А чтобы зеленый лук был на столе всю зиму, крупные перья рекомендуется срезать, а мелкие вырывать с корнем. А на их место сразу же высаживать новые луковицы.
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