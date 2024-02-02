Как выращивать на подоконнике лук и зелень круглый год

Зимой как никогда хочется витаминов, но качественных овощей, фруктов и зелени на прилавках найти не так-то просто, да и цены кусаются.

Эту проблему можно решить, если разбить огород дома на балконе или на подоконнике. «Самая полезная программа» собрала лучшие лайфхаки.

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Как выращивать дома петрушку

Например, Ольга из Подмосковья выращивает зимой петрушку. А чтобы не ждать долго, пока семена взойдут, заранее выкапывает растение с дачных грядок и пересаживает в горшок или небольшой ящик. Единственное условие: выкапывать зелень нужно осенью, до первых заморозков.

«Для этой культуры подойдет смесь из одной части торфа, одной части перегноя и двух частей садовой земли. У петрушки мощный стержневой корень, поэтому ей требуется глубокая емкость. Глубину нужно выбирать не менее 20 сантиметров», — сказала она.

Высаживать петрушку нужно на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга. И обязательно поставить горшок в темное прохладное место, где столбик термометра не поднимается выше 15 градусов. Это поможет быстрой акклиматизации растения.

«Примерно через неделю или чуть больше, когда растение уже тронется в рост, уже переношу его в тепло и ставлю на подоконник. Начинаю обильно поливать. Причем для полива лучше не использовать воду из-под крана. Срезку листьев начинаю, когда их длина составляет примерно 10 сантиметров», — добавила дачница.

Как правильно сажать лук

Агроном-садовод Иван Бабин из Воронежа высаживает дома в горшке лук севок. Для этого он использует крупные луковицы, а грунт берет с собственного огорода.

«Подготовленные самые крупные луковицы вплотную друг к другу высаживаем, углубляя вполовину в почву. Советую ящики условно разделить на три или две части. Одну часть засадить сразу, через 5-7 дней посадить вторую и еще через 5-7 дней — третью. Чтобы у вас был конвейер», — посоветовал он.

После посадки лук нужно хорошенько полить и поставить в прохладное место. А чтобы зеленый лук был на столе всю зиму, крупные перья рекомендуется срезать, а мелкие вырывать с корнем. А на их место сразу же высаживать новые луковицы.

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