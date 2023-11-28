Рождественский пост 2023: календарь питания по дням, правила и особенности

В конце осени православные готовятся к длительному Рождественскому посту. По церковным правилам он является вторым по значимости после Великого поста, но менее строгим в гастрономическом плане. Однако к нему нельзя относиться как к некой диете. Телесный пост без духовного очищения теряет сакральный смысл.

«Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, — напрасно утешаемся неядением: ибо — если пост не принесет тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядущим», — говорится в одной из церковных песен.

За этот период душа и тело очищаются, чтобы верующий человек встретил праздник Рождества Христова с благими мыслями и добрым сердцем, объясняет иерей храма Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru он пояснил особенности зимнего поста и подсказал, как его не нарушить, следуя устоявшейся традиции отмечать Новый год.

«Длительное время Новый год не был большим праздником. Потом, когда он стал широко отмечаться, его еще долгое время встречали по старому стилю. По новому стилю — это наш нынешний Старый Новый год. Он выпадает на рождественские святки, когда уже нет поста. Соответственно, русские люди до революции начали привыкать праздновать Новый год как день, в который нет поста. После революции в 1918 году стали бороться с религией и изменили календарь. Получилось так, что Новый год оказался не после Рождества Христова, а до него», — рассказал священник.

Рождественский или Филиппов пост — почему так называется

Канун поста приходится на 27 ноября. В церковном календаре эта дата является днем памяти апостола Филиппа. Поэтому в народе Рождественский пост называется Филиппов пост или, как говорят в просторечье, Филипповки.

Он заканчивается праздником Рождества Христова. Рождественский пост также часто называется Четыредесятницей.

Когда начинается Рождественский пост 2023 и сколько дней длится

Последний многодневный пост в году начинается 28 ноября (по старому стилю — 15 ноября). Дата начала Рождественского поста неизменна из года в год. Православным предстоит соблюдать пост шесть недель или 40 дней.

До 1166 года постились всего семь дней. Верующие соблюдали ограничения в еде с 30 декабря по 5 января. Такая традиция соблюдается в современном мире. Ее придерживаются в Армянской апостольской церкви.

Рождественский пост 2023 — когда заканчивается

Последний из четырех многодневных постов календарного года завершается 6 января в Сочельник, в канун самого радостного зимнего праздника — Рождества Христова. Начиная с 7 января, православные разговляются и могут есть любую привычную пищу. Хотя церковь допускает незначительное исключение в этом вопросе.

«Получается теперь так, что Новый год выпадает на постный день. Конечно, для христианина правильнее отмечать его, соблюдая пост. Поэтому верующие стараются в постные дни без нужды не ходить по гостям. Но если так уж получилось, что вас почуют, угощают, то это не считается большим грехом. Если христианин воспользуется настойчивым приглашением и оценит эту доброту, то он может в последующие дни восполнить вынужденное упущение более долгим постом», — пояснил иерей Савченко.

История и правила Рождественского поста

Рождественский пост возник на этапе раннего христианства. Впервые о нем в IV веке упоминали Августин Блаженный, Амвросий Медиоланский и Филастрий. Веком позже святитель Лев I Великий Римский описал пост в своих трудах. Начиная с этого периода, православные верующие приняли пост повсеместно. Первоначально Рождественский пост не был таким протяженным, как сейчас.

У одних христиан его протяженность была равна пяти дням, у других — немного больше. Окончательно с длительностью Рождественского поста определились лишь в середине XII века по решению Константинопольского патриарха Луки Хрисоверга.

Зимний пост, как и любой другой, для православных представляет собой не только длительные ограничения в приеме пищи. Прежде всего, за эти 40 дней человек получает возможность раскаяться в мыслях и поступках. Верующие на время поста должны отказаться от ряда привычных вещей:

белковых продуктов животного происхождения — молока, масла, яиц, сыра, сметаны;

безделья — лень и избыточный отдых могут навредить душе и телу постящегося;

развлечений — посещение увеселительных заведений, шумные гулянья желательно не допускать;

просмотра телевизора, видео онлайн — сцены жестокости, насилия мешают поиску божественного начала внутри себя;

путешествия — поездки, которые не содержат под собой духовную основу, лучше запланировать на срок после постных дней.

Главными ошибками, которые допускают православные во время постных дней, по словам отца Николая, являются пьянство, разврат, неблагочестивые мысли, поступки, безудержная трата денег. Иерей Савченко напомнил, что в Рождественский пост церковь призывает проявлять доброту и терпимость к окружающим, забыть обиды и перестать грубо выражаться. Желательно посещать храмы, службы, причащаться, читать Евангелие, Псалтырь, совершать добрые дела и подавать милостыню.

Рождественский пост 2023 — календарь питания по дням

По церковному канону для обычных людей предписаны три степени поста. Они более мягкие, чем для монахов. Для определения степени строгости своего поста желательно проконсультироваться с духовником.

Основой зимнего постного стола является злаковая каша: овсянка, гречка, пшено. Но это не означает, что постные блюда будут скучными и однообразными. В Рождественский пост можно приготовить разнообразные аппетитные блюда: рассольники, щи, похлебки, солянки, супы-пюре, фрикадельки из фасоли, котлеты из капусты, рагу, запеканки, голубцы, оладьи из кабачков, расстегаи. На десерт обязательно порадуют вареники, ягодный кекс, блины, к примеру, из гречневой муки.

С 28 ноября до 19 декабря 2023 по понедельникам разрешается горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям — рыба. По средам и пятницам разрешено сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

С 20 декабря 2023 по 1 января 2024 включительно: по вторникам и четвергам нельзя есть рыбу — разрешается горячая пища с маслом. Правила питания в остальные дни недели не меняются.

Со 2 по 6 января 2024 начинается наиболее строгая часть поста. По понедельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение, по вторникам и четвергам — горячая пища без масла.

В Рождественский сочельник 6 января 2024 не разрешается принимать пищу до появления на небе первой звезды. Затем можно вкушать сочиво — вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом. В старину сочивом называли не только кашу, но еще «молоко» разных семян: маковое, конопляное, подсолнечное, горчичное, ореховое, миндальное.

Важно, что прихожане могут согласовывать календарь питания в пост с духовными наставниками. Это требуется для того, чтобы учесть жизненные обстоятельства, состояние здоровья, особенности организма, физическую и умственную нагрузку на работе.

Как подготовиться и безопасно войти в Рождественский пост 2023

Чтобы постный подвиг пошел на пользу организму, стоит подготовиться к Четыредесятнице заранее. Соблюдение простых правил поможет в этом.

Необходимо плавно исключить продукты животного происхождения из меню, чтобы избежать возможного стресса из-за неожиданного голодания. Рекомендуется первыми убрать блюда из баранины, говядины, свинины. Затем запрет должен коснуться молока и яиц.

За день до входа в Рождественский пост 2023 потребуется очистить кишечник, чтобы активизировать механизмы внутриклеточного питания. Процедура поможет избавиться от настойчивого чувства голода.

Сниженную калорийность пищи лучше компенсировать увеличением размера порции за один прием. В первые постные дни можно поэкспериментировать с режимом питания и увеличить число приемов пищи. Желательно делать частые фруктовые и овощные перекусы между основными приемами пищи. Обязательно соблюдать питьевой режим: выпивать больше чистой негазированной воды вместо сладких соков, компотов.

Как правильно выйти из Рождественского поста 2023

Александр Река / ТАСС

После завершения временных ограничений в пище необходимо помочь телу вернуться в привычный режим. Как правило, потребуется около семи дней. Если есть проблемы с желудком, кишечником, то на восстановление может потребоваться времени в два раза больше.

Организм почти за полтора месяца «забывает», как вырабатывать ферменты для переваривания животной пищи. Резкий переход на белковые продукты может привести к появлению чувства тяжести в желудке, дискомфорту в кишечнике.

Специалисты советуют начинать с молочных, кисломолочных продуктов. Потом нужно добавлять яйца, белую рыбу, птицу и в финале — мясо. Белковые продукты в первые несколько дней стоит есть небольшими порциями. Также важно не забывать про обильное питье, полноценный сон и умеренную ежедневную физическую активность. Иначе стремительного набора веса не избежать.

Постные щи — пошаговый рецепт

www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Во время зимнего поста хочется горячей сытной пищи. Порадовать вкусом, насытить и придать сил может постный борщ.

Ингредиенты:

Картофель — 3-4 штуки;

Свекла — 1 штука;

Вода — 2 литра;

Морковь — 1 штука;

Лук репчатый — 1 штука;

Болгарский перец — 1 штука;

Капуста квашеная — 350 граммов;

Томатная паста — 15 граммов;

Корень петрушки — 1 штука;

Мука — 20 граммов;

Укроп, зелень — по вкусу;

Соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления постных щей:

Отварить картофель, свеклу и морковь нарезать соломкой, сбрызнуть уксусом, слегка обжарить на растительном масле, потом добавить томатную пасту и тушить до готовности.

Нарезать кубиками лук, болгарский перец, корень петрушки и отдельно обжарить.

Все обжаренные овощи смешать, добавить к ним квашеную капусту, тушить десять минут, добавить соль и черный перец.

Отварной картофель размять до состояния пюре, муку обжарить на сковороде до появления «орехового» запаха, добавить к муке картофельное пюре, влить половину картофельного отвара, варить до загустения.

Разложить овощную смесь по горшочкам, добавить картофельно-мучную заправку, влить картофельный отвар.

Горшочки поставить в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.

Достать готовое блюдо. Перед подачей посыпать зеленью.

Что можно и нельзя делать в Рождественский пост

Пост накладывает определенные ограничения не только на гастрономические привычки, но и на образ жизни. Чтобы достичь духовного очищения, необходимо учитывать ряд моментов.

Когда можно пить вино в Рождественский пост

Небольшое количество красного вина (желательно кагор) разрешено употреблять по субботам и воскресеньям, а также 4 декабря в праздник Введения Богородицы во храм и 19 декабря в день святителя Николая Чудотворца. Иерей Николай Савченко пояснил, с чем связано подобное исключение.

«Алкогольные напитки в пост не употребляются, хотя вино позволительно. Но здесь вот, что важно понимать. В древности вино и употребление вина имело другой смысл, нежели он имеется сейчас. Сейчас для нас алкоголь — это атрибут празднования, веселья. В древности вино использовалось как некое лекарство, как-то, что укрепляет организм человека. Вино пили редко, потому что это был достаточно дорогой продукт», — уточнил священнослужитель.

Можно ли крестить ребенка в Рождественский пост

Для данного таинства подходит любой день Рождественского поста.

Можно ли поминать усопших в Рождественский пост

Разрешается поминать усопших молитвой с 28 ноября по 5 января дома или в храме. Если выпадет поминальный обед, то меню должно быть максимально простым и постным.

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Можно ли венчаться в Рождественский пост

Таинство венчания в постные дни не проводится.

Можно ли играть свадьбу в Рождественский пост

Скромная регистрация брака в ЗАГСе не выходит за рамки ограничений Рождественского поста. А вот пышное свадебное торжество не приветствуется. В народе бытует мнение, женитьба во время поста будет несчастливым. Церковь же готова пойти на уступки и обвенчать влюбленных, если для этого есть уважительная причина.

Можно ли заниматься рукоделием в Рождественский пост

В период Рождественского поста разрешается шить, вышивать бисером, вязать спицами и крючком.

Кому нельзя поститься в Рождественский пост 2023

Воздержаться от длительного поста церковь разрешает детям до семи лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям с хроническими и тяжелыми болезнями (диабет, онкология, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта).

Приметы в Рождественский пост 2023