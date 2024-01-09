Главный соус на столе: сколько майонез на самом деле может храниться в холодильнике

Традиционно при приготовлении салатов используют майонез в качестве заправки. Но большинство хозяек нарушают сроки хранения соуса, даже не задумываясь, что он давно испорчен.

Майонез — один из наиболее популярных соусов для основных блюд — как праздничных, так и самых обычных.

Как выбрать этот продукт? Какой лучше обходить стороной? От кого зависит вкус покупного майонеза? Не лучше ли приготовить его дома? Правда ли, что заправленные салаты хранятся дольше, чем те, которые без соуса? И как понять, что майонез пора выбрасывать? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Как изготавливают майонез на заводе

Создателями соуса считаются французы. В 1756 году французский герцог Ришелье поручил своему шеф-повару устроить большой пир. Кулинар приготовил соус из яиц и оливкового масла. Так и появился майонез.

Сегодня на заводе по производству майонеза каждый день выпускают 40 тонн соуса.

«Майонез представляет собой две в принципе не смешиваемые субстанции — это вода и масло. Для того чтобы их смешать, необходимо добавить эмульгатор. Эмульгатором выступает яичный желток», — объяснил руководитель технологической службы Михаил Бодухин.

Блок управления производством играет роль мозга завода. Процессор следит за весом ингредиентов, которые попадают в будущий майонез.

«Это чеснок, кумин, гвоздика, корица, перец красный, перец черный и много-много разных других», — рассказал Бодухин.

Но кто на заводе отвечает за рецепт майонеза? Должность этого сотрудника называется навесчик.

«Он, собственно говоря, задает вкусовую гамму майонеза. Поэтому этот человек, как сапер, — ошибиться не может. Поэтому работает он, конечно, в респираторе, потому что здесь очень сильные запахи», — уточнил руководитель технологической службы.

Когда все составляющие добавлены, начинается смешивание.

«Есть распространенное заблуждение о вреде майонеза. Но сами подумайте, что вредно из его компонентов: масло, вода, соль, желток? Что вредного? Абсолютно ничего. Дело в том, что майонез, который приготовлен правильно, не содержит трансжиров», — подчеркнул Михаил Бодухин.

Сколько на самом деле хранится майонез

Важно понимать, что хороший майонез не может быть диетическим.

«Если содержание жира — менее 50% (до 15%), это уже будут легкие соусы. Чем ниже жирность, тем больше потребуется использовать пищевых добавок для того, чтобы стабилизировать продукт, обеспечить ему ту консистенцию, к которой мы привыкли», — отметила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Срок годности у разных марок может меняться от одного до семи месяцев в закрытом виде. А если упаковка уже вскрыта, то всего несколько недель.

«Температура хранения в пределах 15-17, максимум 20 градусов. И при перегреве, и при переохлаждении майонеза может произойти расслаивание. То есть мы с вами получим отдельно белковую и отдельно жировую субстанцию», — объяснила Раева.

При этом сам соус выполняет функцию консерванта. Обволакивает составляющие салата и не дает ему испортиться первые несколько дней.

Как приготовить майонез в домашних условиях

Если нет доверия к магазинной продукции, можно приготовить майонез самостоятельно.

«Основа любого майонеза — это куриные яйца, растительное масло и специи. Нам понадобится погружной блендер. Для начала растительное масло — 200 миллилитров», — рассказала Мадина Льянова.

Также нужно немного перца и столько же соли. Следом надо добавить горчицу. Героиня выбирает русскую для более терпкого вкуса. Чтобы появилась кислинка, эксперт предлагает использовать лимон.

«Он очень полезный. Придает нашему майонезу нежно-желтый оттенок. И вообще, в нашем майонезе не будет никаких „ешечек“, эмульгаторов. Он будет очень натуральный», — подчеркнула Льянова.

Вот так примерно за 20 минут можно приготовить домашний майонез. Но важно помнить: натуральный продукт хранится под крышкой либо пищевой пленкой в холодильнике не более пяти дней. А лучше съесть его сразу, тем более это очень вкусно.

Но главное в череде праздников — не забывать о сроке годности продуктов. Те же селедка под шубой и оливье не могут стоять неделями в холодильнике. Уже через несколько дней они становятся опасными. И никакой майонез от этого не защитит.