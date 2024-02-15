Простой лайфхак: как быстро очистить стекло автомобиля от наледи

В интернете полно советов, как быстро отогреть машину и избавиться от наледи. Но далеко не все они безопасны. Например, поливать стекло кипятком — точно плохая идея. От перепада температур оно может попросту треснуть.

Как выбрать по-настоящему эффективный способ для разморозки стекол? Ответ на этот вопрос узнала «Самая полезная программа».

Как быстро разморозить стекла

Не все способы избавления от льда экстремальные. Есть, конечно, и более щадящие методы. Например, бывалые автолюбители советуют обработать лобовое стекло уксусной кислотой или обычной незамерзайкой. Существуют на рынке и специальные средства для разморозки. Выбрать по-настоящему эффективный состав поможет автомеханик Алексей Соколов.

«Будем пользоваться разными средствами для размораживания стекол. На примере у нас будет уксусная кислота, незамерзающая жидкость и два антильда так называемых. Соответственно, у нас на тесте будет два народных средства и два специально созданных химических средства», — рассказал он.

Испытывать образцы будут на лобовом стекле. Для удобства его разделяют яркой лентой на четыре части. А затем как следует замораживают. Чтобы не тратить время, в ход пускают сухой лед. Его температура составляет минус 78 градусов. В таких условиях всего за 15 минут стекло покроется ледяной коркой, будто автомобиль простоял на морозе всю ночь.

Читайте также Как быстро прогреть машину в мороз

Первым в ход идет уксус (70 рублей). Концентрированную кислоту опытные автомобилисты использовать не советуют. Она может испортить резиновые щетки очистителя. Для разморозки стекла подойдет столовый 9% уксус. Удобнее перелить его во флакон с пульверизатором.

На второй участок распыляют незамерзайку (250 рублей). Если верить производителю, она растопит наледь, даже если за окном минус 30.

Остается нанести на стекло специальную автохимию: спрей-антиобледенитель (320 рублей) и аэрозоль-антилед (700 рублей). После этого можно оценить результат.

Какое средство эффективнее для разморозки стекол

По словам специалиста, на части стекла, обработанного уксусом, не происходит абсолютно ничего. Оно как было замерзшее, так и осталось. Незамерзайка присутствует в виде какого-то водяного пятна. Химические средства потихоньку начинают действовать, и лед тает.

Но делать выводы пока рано. Если верить инструкции, профессиональная автохимия подействует в полную силу лишь спустя пять минут. Столько же времени решают дать и народным средствам. Результат не радует. Разморозить стекло смог только аэрозоль за 700 рублей.

У спрея промежуточный результат. А хуже всего справились народные средства. Но нужно дать образцам еще один шанс. Производители автохимии уверяют: если нанести их составы заранее и на сухое стекло, то наледь на нем вовсе не появится.

«Стекло мы приводим в порядок: чистим, моем, убираем весь лед, убираем все жидкости и начинаем», — уточнил автомеханик.

Средства наносят в том же порядке, но уже на очищенное стекло. И только потом пытаются его заморозить.

«Лед застыл. Поднимаем стекло. Поверхность, обработанная уксусом, у нас достаточно шершавая. Чувствуется, что она ледяная. Поверхность, обработанная незамерзайкой, тоже замерзшая. Поверхность, которая обработана дешевым средством, липкая. Не знаю, как стекло нужно будет потом очищать», — поделился специалист Соколов.

И вновь хорошо сработал только аэрозоль. Четвертый участок стекла практически чистый.

Выходит, это именно тот случай, когда дорогое средство оправдывает свою цену. А вот тратить время и силы на народные способы точно нет смысла. Вместо этого лучше позаботиться о чистоте стекол заранее. Сделать это просто. В конце поездки надо открыть окна в машине буквально на пару минут. Так температура в салоне сравняется с температурой воздуха на улице, и ледяная корка будет намерзать куда меньше.