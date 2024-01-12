Точка хаоса: ТОП самых кровопролитных и убыточных военных операций США за рубежом

За всю историю своего существования США не раз начинали военные зарубежные операции, сея на чужих землях тотальную разруху, и неся многочисленные потери.

В ночь на пятницу 12 января 2024 года воздушные и военно-морские силы США и Великобритании нанесли массированный удар по более чем 60 целям Йемена, включая военные базы, аэродромы, командные пункты и склады оружия. Поводом для жесткой реакции стали атаки хуситов — йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» — на торговые суда в Красном море.

Спустя всего шесть лет после вывода войск из Сирии США вновь начинают военную операцию на Ближнем Востоке. О самых провальных и убыточных конфликтах в истории Штатов эксклюзивно Пятому каналу рассказал политолог Антон Бредихин.

Вьетнам (1964 — 1973)

Участие во Вьетнамской войне оставило глубокий и болезненный шрам на истории США. Продолжавшийся с 1955 по 1975 год конфликт, в котором Штаты поддержали антикоммунистический Южный Вьетнам, унес жизни более 60 тысяч американцев, еще около 150 тысяч солдат вернулись домой навсегда искалеченными. До сих пор мирное население пытается найти ответ на вопрос — за что на самом деле они отдавали свои жизни в этой жестокой бойне.

По подсчетам Конгресса, расходы на войну во Вьетнаме составили почти триллион долларов в современном эквиваленте.

За 11 лет американцы уничтожили более миллиона человек. Они устраивали ковровые бомбардировки и применяли запрещенные снаряды с белым фосфором и напалмом, дотла выжигая тропические леса, где пряталось мирное население.

Однако война все же завершилась победой коммунистического Северного Вьетнама. В 1973 году Соединенные Штаты вывели войска, так и не добившись запланированных целей — все американские базы были уничтожены.

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Афганистан (2001 — 2021)

Не менее трагичной оказалась военная операция «Несокрушимая победа», начатая Соединенными Штатами 7 октября 2001 года на территории Афганистана. Поводом стал чудовищный теракт — крушение башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке — месяцем ранее. Тогда ответственность за случившееся на себя взяла террористическая организация «Аль-Каида»*.

США объявили главной целью операции поимку лидеров группировки и свержение режима правящего в большей части регионов страны движения «Талибан»**.

Война продолжалась более 13 лет и стала самой длинной в американской истории. В 2014 году власти Афганистана и США подписали двустороннее соглашение, согласно которому часть группировки НАТО оставалась в стране даже после окончания операции, чтобы оказать афганской полиции помощь в борьбе с антиправительственными группировками. Полный вывод войск США из Афганистана завершился в 2021 году.

По оценкам специалистов, от нескончаемых бомбардировок ежедневно погибало около 60 афганцев, а в общей сумме жертвами операции стали 21 тысяча мирных жителей. В то же время война в Афганистане обходилась американским налогоплательщикам в четыре миллиона долларов в час.

«После 11 сентября началась операция в Афганистане. Чем она закончилась? <…> Сейчас ситуация особо не изменилась с момента, когда туда зашли американцы. Сказать, что они принесли какие-то демократические ценности, позитивные шаги, например, построили инфраструктуру, образовательные проекты? Но этого не было. И в этом, кстати, отличие от той политики, которую проводит Россия», — рассказал эксперт.

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли назвал военные действия в Афганистане «стратегическим провалом». Несмотря на ликвидацию Усамы бен Ладена и нанесение огромного урона террористической группировке, Соединенные Штаты не сумели уничтожить движение «Талибан»**, которое после завершения операции полностью захватило власть в стране.

Ирак (2003 — 2011)

В августе 1990-го США и союзники (Франция, Кувейт, Великобритания, Саудовская Аравия, Египет, Сирия) объявили войну Ираку. Причиной послужило вторжение ближневосточной страны в соседствующий Кувейт. Тогда Совет Безопасности ООН принял решение о возможности применения «всех необходимых средств» для установления мира. Общее число войск союзников составило 680 тысяч человек, среди них 415 тысяч — американские солдаты.

Изначально главной целью было освобождение Кувейта от вторгшихся войск Саддама Хусейна — президента Ирака на тот момент — и возвращение суверенитета страны. Однако после официального завершения военной операции Соединенные Штаты продолжили наступление и совершили ряд ударов по отступающей армии Ирака и гражданским объектам.

Операция «Буря в пустыне» продолжалась более 40 дней и завершилась капитуляцией Хусейна, который согласился со всеми требованиями ООН. Жертвы сторон оказались несравнимы — коалиция во главе с США потеряла не более 300 человек, в то время как со стороны Ирака насчитывалось более 20 тысяч погибших.

«Мы видим алчность американцев. То, что начали [возникать] их нефтяные компании, которые, по сути, оставили Ирак без нефти и денег. <…> В случае с Ираком мы говорим об уничтожении страны, превращении в анархию, региональное правительство. И как результат — нет Саддама, но нет и успеха», — подчеркнул политолог.

Спустя семь лет в 1998-м объединенные силы США и Великобритании организовали вторую военную операцию под названием «Лис пустыни». Примечательно, что она проводилась без санкции Совета Безопасности ООН. Главной целью стали объекты создания оружия массового поражения. Союзники нанесли удар по 93 целям.

Всего пять лет спустя, в 2003-м, Соединенные Штаты вновь вторглись на территорию страны. Поводом послужили данные разведки ЦРУ о том, что у Ирака якобы имеется ядерное оружие. Однако в дальнейшем информация не была подтверждена.

Операция продолжалась в течение трех недель. Уже 1 мая 2003 президент Джордж Буш заявил о начале военной оккупации Багдада. К власти в стране пришло правительство, в котором лидирующие позиции занимали представители шиитского большинства. Лишь 18 декабря 2011 последняя колонна войск США покинула иракскую территорию, фактически завершив девятилетний конфликт.

Кровопролитная война унесла жизнь более 4,8 тысячи человек, среди которых более 4,4 тысячи оказались американцами. Среди мирного населения примерное число жертв варьируется от 100 до 300 тысяч погибших.

Ливия (2011)

В марте 2011 международная коалиция стран НАТО предприняла военное вмешательство в Ливию под предлогом защиты населения.

Лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, управлявшего страной в течение 40 лет, обвинили в подавления властями страны вооруженной оппозиции — усмирении волны протестов в ходе «арабской весны».

В ходе американской военной операции «Одиссея. Рассвет» и коалиционной операции «Объединенный защитник» был свергнут правящий режим и убит Муаммар Каддафи. В конце октября того же года операция была полностью завершена.

В ходе авианалетов и бесчисленных бомбардировок большая часть гражданской инфраструктуры Ливии оказалась уничтожена. Погибло 718 человек, более четырех тысяч были ранены.

Богатая золотыми и нефтяными запасами страна больше, чем на десятилетие погрузилась в экономический кризис и хаос гражданской войны. Ливия фактически распалась на несколько территорий, контролируемых враждующими группировками.

Сомали (1988 — 1994)

В 1988-м на территории Сомали разгорелась полномасштабная гражданская война. Для устранения конфликта ООН начала миротворческую операцию «Возрождение надежды», впоследствии переросшую в «Продолжение надежды». Согласно решению Совета Безопасности, страны-участницы имели право применять «все необходимые средства» вплоть до военных для обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.

«Потом когда пошла волна, которую впоследствии стали называть „арабской весной“. Сначала были запущены именно военные операции, потом сменили вектор на более гуманитарный формат бархатных революций. И соответственно, добивались только одного, чтобы в итоге от государства не осталось ничего. Там была какая-то колониальная американская власть, которая, распространялась на определенные регионы, богатые природными ресурсами, и не более того», — прокомментировал специалист.

Общее количество войск ООН насчитывало 37 тысяч человек из более чем 20 стран. Соединенные Штаты, в свою очередь, направили в Сомали около 28 тысяч солдат. К концу 1992 года миротворческим силам удалось взять под контроль более 40% территорий страны.

В 1993 США начали новую кампанию «Продолжение надежды», однако потерпели неудачу. Столкновение с местной вооруженной группировкой привело к многочисленным потерям и поражению. Президент Соединенных Штатов Билл Клинтон вынуждено приостановил операцию и распорядился о выводе американских войск из Сомали, где гражданская война так и не закончилась по сей день.

Операция в Сирии (2014 — 2018)

В 2014 году США при поддержке союзников, включая Великобританию, Израиль, Австралию, Канаду, Францию, Саудовскую Аравию, Марокко, ОАЭ, Катар и других, начали военную операцию на территории Сирии против террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ), а также связанной с «Аль-Каидой»* организацией «Фронт ан-Нусра»*.

Вторжение на территорию Сирии началось 22 сентября 2014 серией массированных авиаударов. Признанное правительство Сирии неоднократно обращалось в ООН с просьбой распустить незаконную международную коалицию, которая действовала на территории страны без официального разрешения. Соединенные Штаты и союзнические силы обвинялись в разрушении школ, больниц и других объектов гражданской инфраструктуры.

США же мотивировали боевые действия ответом на просьбы Ирака помочь в борьбе против «Исламского государства»*. За 13 месяцев с начала операции, по данным американских специалистов, было уничтожено 3700 террористов, в том числе 3276 боевиков ИГ* и 374 члена «Аль-Каиды»*. Среди мирного населения жертвами авиаударов стали 1144 человека.

Однако данные сирийской правозащитной организации SNHR значительно расходятся: по их подсчетам в ходе действий Соединенных Штатов за это время было убито 2286 мирных жителей, среди которых 674 ребенка и 504 женщины.

Кульминацией конфликта стали бои за Ракку (столицу «Исламского государства»* в Сирии) в 2017, в ходе которых город перенес более 300 авиаударов. Разрушения были колоссальными — более 80% инфраструктуры буквально стерли с лица земли.

В 2018 году Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам, связанным с химическим оружием, после обвинения Сирии в применении его в городе Дума. Впоследствии власти страны предоставили доказательства, что инцидент с химическим оружием был инсценирован. В декабре 2018 года в США было объявлено о начале вывода войск из Сирии. Однако окнчательно ликвидировать ИГ* так и не удалось.

Согласно подсчетам исследовательской организации National Priorities Project в 2017 за 16 лет Соединенные Штаты потратили на военные операции 1,7 триллионов долларов.

*Запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация

** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность