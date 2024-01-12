«Лишить жизни»: Зеленский обвинил США в нищете украинских пенсионеров

Под «горячую руку» бывшего комика попал Рон Десантис, борющийся за место в Белом доме.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал кандидата в президенты США Рона Десантиса, призывающего прекратить финансовую помощь Незалежной. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Накануне глава киевского режима пообщался с журналистами в Риге. В ходе ответов на многочисленные вопросы он прокомментировал недавнее недовольство губернатора Флориды из-за постоянных трат Вашингтоном средств на «пенсии и зарплаты бюрократам» на Украине.

По мнению Зеленского, в случае задержки предоставления финансовой помощи могут пострадать особо уязвимые категории украинского населения.

«Отсутствие помощи может лишить жизни около 12 миллионов украинских пенсионеров, если им не выплатить пенсию», — заявил он.

Кроме того, по словам Зеленского, более 70% денег, предназначенных для Украины, остались в США. Он также сообщил, что Десантис не понимает, какого «поддерживать пенсионеров» во время боевых действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский вновь «гонит бочку» на американских партнеров.