«Он уничтожит США»: Трамп обратился к народу с заявлением о Байдене

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

Трамп: Байден в состоянии до выборов устроить мировую войну и уничтожить США

«Он уничтожит США»: Трамп обратился к народу с заявлением о Байдене

Фото: Reuters / CHENEY ORR

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Тема:
Выборы президента США 2024

Действующий президент является худшим за всю историю Штатов, подчеркивает кандидат.

Трамп обратился к народу с заявлением о Байдене — по его словам, действующий президент способен уничтожить Соединенные Штаты Америки (США) еще до выборов в ноябре 2024 года. Прямо сейчас он может развязать Третью мировую войну, и тогда через девять месяцев выбирать президента будет не кому. Об этом сообщил кандидат в президенты Америки Дональд Трамп во время митинга в штате Айова.

«Они ни с кем не ведут себя правильно. Так вы можете оказаться в Третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно. <…> За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну», — политик призвал народ задуматься.

Если бы Дональд Трамп пошел на второй президентский срок, то не допустил бы начала конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, а также держал бы руку на пульсе с эскалацией между КНДР и Южной Кореей, как заявил экс-президент. Он считает, что ладит с другими мировыми лидерами гораздо лучше, чем Байден.

«Им не нравилось, что я лажу с Путиным. Но мне нравится ладить с людьми, у которых есть 1,6 тысячи (единиц. — Прим. ред.) ядерного оружия», — заявил политик.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп заявил, что Байден не смог бы управлять даже магазином. Бывший президент США вновь обрушился с критикой на действующего лидера страны.

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