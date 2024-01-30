Лучшие цитаты из фильмов Леонида Гайдая

Фильмы режиссера в прямом смысле разобрали на цитаты, которые бытуют в народе уже не одно поколение.
Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.
За свою карьеру Леонид Гайдай снял десятки фильмов, которые стали настоящим достоянием советского кинематографа. Зрители разобрали фразы главных героев на цитаты и используют их в своей речи до сих пор. В честь 101-летия Леонида Иовича, 5-tv.ru вспоминает лучшие цитаты из всеми любимых фильмов.
Цитаты из фильма «Бриллиантовая рука»
«Руссо туристо! Облико орале! Ферштейн?»
«Наши люди в булочную на такси не ездят!»
«Не виноватая я! Он сам пришел!»
Цитаты из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
«Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы… Кто хочет поработать? А?!»
«Если я встану, ты у меня ляжешь!»
«Кто не работает, тот ест! Учись, студент!»
Цитаты из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
«Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она — просто красавица!»
«А тост без вина — это все равно, что брачная ночь без невесты»
«Птичку жалко!»
«Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!»
Цитаты из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
«Эх, красота-то какая! Лепота!»
«Оставь меня, старушка, я в печали…»
«Если бы вы были моей женой, я бы повесился!»
«Алло! Галочка! Ты сейчас умрешь!»
Цитаты из фильма «Не может быть!»
«Уберите эту психическую, а то жениться перестану!»
«Губит людей не пиво, губит людей вода!»
Цитаты из фильма «12 стульев»
«Скоро только кошки родятся!»
«Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих»
«Молодая была уже не молода»
Ранее 5-tv.ru рассказывал об успехах и трагедиях актеров из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
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