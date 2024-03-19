Невидимый помощник: как система контроля давления шин может спасти жизнь

Производители предлагают множество разных устройств для автовладельцев. Некоторые гаджеты позволяют существенно упростить жизнь и избавить от многих проблем.

В весенне-зимний период на дорогах аварии происходят в два раза чаще. И далеко не всегда их причиной становится гололед. На холоде давление в шинах снижается. Если вовремя не заметить проблему и ездить на спущенных покрышках, автомобиль становится менее управляемым. Можно запросто уйти в занос или не вписаться в поворот.

А еще недостаточно накачанная шина изнашивается гораздо быстрее. Поэтому опытные автомобилисты советуют проверять колеса манометром хотя бы раз в неделю. Но как распознать проблему, если на ходу слетел ниппель или покрышку вовсе пробило? Ответ на этот вопрос узнала «Самая полезная программа».

Что такое система контроля давления в шинах

Специалист по автоподбору Михаил Дубовой рассказывает: автопроизводители в начале 2000-х годов начали использовать так называемые беспрокольные шины, на которых можно двигаться определенное время (около 80 километров) до устранения прокола.

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«Для того чтобы на этих шинах можно было понять, что прокололось колесо, появилась система определения уровня давления в колесах», — объясняет он.

Она работает в связке с ABS (антиблокировочная система). Когда в колесе падает давление, оно начинает вращаться медленнее. Сигнал поступает в блок управления, и на приборной панели загорается лампочка. Главный минус в том, что дешевая система контроля давления не показывает, в какой именно покрышке проблема. Придется проверять все по очереди.

«Вторая система использует непосредственный замер уровня давления в каждом колесе. Для этого на обод диска внутри шины располагается специальный датчик, который считывает давление, температуру, а также изменения. И передает всю информацию либо на блок мультимедиа, либо на вашу приборную панель. И вы видите именно каждое колесо, контролируете, что с ним сейчас происходит. В основном это у дорогих автопроизводителей такая система», — говорит эксперт.

Но и здесь есть свои минусы. При каждом шиномонтаже придется снимать датчики и устанавливать их заново. А для этого нужно разбортировать колесо. Значит, замена резины подорожает в среднем на 20%.

Не так давно появился еще один способ контролировать давление в шинах без лишних трудностей и переплат. Специалист уточняет, что это внешняя система, устанавливаемая на колеса. Блок управления ставится нештатно в машине на панель либо на другое удобное место. Таким образом можно замерить уровень давления в шинах. И на некоторых датчиках имеется возможность получения информации о температуре.

Какова эффективность внешних датчиков

Для проверки эффективности устройств и определения зависимости их точности от цены нужно проверить сразу две системы контроля — подешевле и подороже. Первая стоит 1200 рублей.

«Вот так выглядит один из комплектов. Он состоит из блока управления, четырех датчиков, также кабеля для зарядки. И монтажный комплект, который находится внутри», — уточнил эксперт.

Второй набор стоит в 3,5 раза больше — 4400 рублей. Но укомплектован точно так же. Да и выглядят датчики с модулем управления почти одинаково.

По словам специалиста по автоподбору, на блоках управления есть солнечная панель для подзарядки, но он советует не надеяться на нее. Ведь солнце россиян не балует своим вниманием. Следует пользоваться стандартным разъемом для зарядки устройства.

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Первым проверку проходит бюджетный комплект.

«Так выглядит датчик. Здесь указано, что это переднее правое колесо. Для начала нам нужно выкрутить колпачок с ниппеля. Затем накручиваем датчик. В комплекте есть монтажный ключ. Закручиваем. Затем гайку подводим. И монтажным ключом затягиваем. Все, система установлена. Это выглядит вот таким образом», — показывает Дубовой.

Колеса специально накачали по-разному. В трех шинах давление 2,4 бара. А в переднем левом — 2,3. Производители советуют: чтобы откалибровать систему, нужно проехать хотя бы 500 метров. Теперь можно оценить результат. Все четыре бюджетных датчика показывают правильное давление. Кроме этого, устройство помогает следить за температурой колес.

«С помощью такой системы вы можете не только измерять давление в шинах, но и понимать, что у вас происходит на данный момент еще с колесами. Допустим, у вас перегрелись тормоза либо тормозные диски. Будет повышаться температура, и вы сможете это контролировать», — уточняет специалист по автоподбору Дубовой.

Теперь нужно проверить дорогую систему. Будет ли она такой же точной? Датчики на колесах меняют. Устройство за 4400 рублей тоже показывает температуру покрышек. А вот с давлением не все так просто.

Дорогой прибор отображает давление в фунтах на квадратный дюйм. Такую систему измерения чаще всего используют за границей. Если перевести эти значения к привычным барам, то получится, что колеса накачаны больше, чем нужно. Если верить цифрам на экране, в двух шинах почти 2,5 бара. А это не так. Получается, дорогая система по факту оказалась менее точной.

Испытания в очередной раз помогли убедиться: высокая цена не всегда гарантирует качество. А значит, можно смело выбрать бюджетные датчики давления. Главное — перед покупкой изучить отзывы других автовладельцев. А еще обращать внимание на то, чтобы система была адаптирована для российского рынка и выдавала значение в привычных единицах измерения.