Драмы, рак, катастрофы и смерть: что стало с актерами сериала «Земля любви, земля надежды»

Бразильский сериал «Земля любви, земля надежды» был популярен среди российских телезрителей 20 лет назад. За нешуточными страстями и несправедливой судьбой персонажей мыльной оперы следили более года с января 2003-го по февраль 2004-го.

Поклонники мелодрамы до сих пор помнят историю, сопоставимую с шекспировским сюжетом Ромео и Джульетты. Семья молодого итальянского скульптора Тони выступает против желания сына жениться на Марии, дочери рьяного приверженца фашизма Джулиано. Не найдя в себе сил пойти наперекор строгому родителю, влюбленный юноша покидает родную страну, но прошлое и сильная любовь никак не могут его отпустить.

Создатели сериала даже не думали, что эта история станет настолько популярной. Поначалу лента задумывалась как продолжение другой ленты под названием «Земля любви», но в процессе работы над сценарием стало ясно, что нужен совершенно новый сюжет. Мелодрама в Бразилии получила название Terra speranza (Земля надежды), но в русском дубляже сделали отсылку к первоначальной истории.

С тяжелыми перипетиями судьбы пришлось столкнуться не только героям картины, но и исполнителям основных ролей. Пятый канал решил узнать, что стало с легендами бразильского кино.

Тони Транкуилли — Рейналдо Джанеккини

Кадр из сериала «Земля любви, земля надежды, 2002-2003; globallookress.com / Yuri Murakami

Сериал о трудностях эмиграции итальянского скульптора, конечно, не мог обойтись без Рейналдо Джанеккини. Во-первых, актер к моменту съемок уже был бразильским секс-символом, благодаря успешному дебюту в сериале «Семейные узы». Во-вторых, у знаменитости есть итальянские корни, вероятно, поэтому он успешно вписался в роли главного героя Тони Транкуилли.

А вот о личной жизни Рейналдо информации немного. Единственный роман, о котором доподлинно известно публике, актер закрутил в 1990-х с телеведущей Марилией Габриелой. Несмотря на большую разницу в возрасте (избранница на 24 года была старше бразильского красавчика), Рейналдо сумел завоевать сердце телезвезды. Он даже подружился с сыновьями возлюбленной. Впрочем, сделать это было не так трудно. Юноши были почти ровесниками Джаннеккини. Однако в 2006-м пара все-таки рапалась. О причинах разрыва и дальнейших отношениях Рейналдо больше ничего неизвестно.

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В 2010-м мир постигла страшная новость: у звезды «Земля любви, земля надежды» диагностировали онкологию (лимфому). Джаннеккини даже пришлось сделать перерыв в карьере, чтобы полностью отдаться борьбе с заболеванием. Однако потом он смог вернуться в кино.

Сейчас 51-летний Рейналдо востребован и в качестве модели. Знаменитый актер до сих пор остается лицом итальянского бренда одежды Armani.

Камилли — Ана Паула Арозиу

Кадр из сериала «Земля любви, земля надежды, 2002-2003; Instagram* / anapaulaarosiio

В жизни актрисы и модели Аны Паулы Арозиу, как и у ее героини Камиллии, было немало личных трагедий. Первая произошла, когда Ане исполнился 21 год. Ее жених совершил самоубийство прямо на ее глазах. Гибель близкого человека стала для будущей телезвезды тяжелым ударом. После случившегося Арозиу несколько лет посещала психотерапевта.

Возможно, отвлечься от тяжелых переживаний Ане Пауле помогала работа. Только в 2000-х Арозиу предприняла попытку наладить личную жизнь. У знаменитости было несколько романов с коллегами по цеху. Однако личное счастье она нашла с человеком, профессия которого немного совпадала с деятельностью ее возлюбленного из «Земли любви, земли надежды». В 2009-м актриса познакомилась с архитектором Энрике Пиньеру. Через год влюбленные поженились.

После регистрации брака Арозиу решила поставить карьеру на второй план, полностью отдавшись семье. На экранах теледива иногда появляется, но основную часть своего времени она проводит вместе с мужем на личной вилле с фермой.

Женаро — Рауль Кортес

Кадр из сериала «Земля любви, земля надежды, 2002-2003; kino-teatr.ru

Рауль Кортес мог стать адвокатом, но в 22 года променял душные суды на просторную сцену. Дебют в кино у Рауля состоялся в 1955-м. Всемирную известность Кортесу принесли работы в мыльных операх. До сериала «Земля любви, земля надежды» он участвовал и в съемках сериала, чьим продолжением данная картина должна была стать.

На подмостках и съемках знаменитость не стеснялся ничего и вошел в историю бразильской сцены как первый артист, вышедший на сцену полностью обнаженным.

В личной жизни актеру повезло не так сильно, как в карьере. Как известно из открытых источников, у Кортеса были две главные женщины в жизни. От первого брака у него осталась дочь Лижия, продолжившая дело отца. Она, к слову, тоже появилась в сериале «Земля любви, земля надежды» во второстепенной роли. Вторая супруга тоже родила актеру наследницу Марию.

В кино и на телеэкранах Кортес продолжал радовать зрителей, но в 2004-м у артиста диагностировали рак, из-за чего тот даже приостановил съемки в сериале. Рауль до последнего надеялся вернуться на площадку, но судьба решила по-другому. После перенесенной операции по удалению опухоли и долгого курса химиотерапии Кортес умер в 2006 году. Ему было 73.

Жулиано — Антонио Фагундес

Кадр из сериала «Земля любви, земля надежды, 2002-2003; www.globallookpress.com / Caio Rocha

В детстве Антонио Фагундес мечтал стать моряком дальнего плавания, но после того, как семья переехала из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу, интересы мальчика изменились. Он записался в театральную студию и уже не представлял своей жизни без сцены.

Харизматичный актер никогда не был лишен женского внимания. Однако в спутницы жизни выбирал только коллег по цеху. Первой избранницей бразильского секс-символа стала актриса Кларисса Абужамра. У супругов родилось трое детей. Однако после 15 лет совместной жизни супруги расстались. Сразу после развода Антонио женился повторно на режиссере Маре Карвальо. Через год после свадьбы у пары родился сын, продолживший дело отца в актерском искусстве. Но в 2000-м и эта попытка обрести гармонию в семье рухнула.

Долго о романах знаменитости не было ничего известно, пока в 2007-м телезвезда не начал встречаться с актрисой Александрой Мартинес младше него на 30 лет. В 2016-м пара сыграла свадьбу.

Сейчас 74-летний Антонио Фагундес продолжает актерскую деятельность, а также раскрыл себя в роли литератора. Он сам пишет пьесы для театра и играет в них, а также ведет колонку в газете «Сан-Паулу сегодня».

Нина — Мария Фернанда Кандиду

Кадр из сериала «Земля любви, земля надежды, 2002-2003; www.globallookpress.com / Xinhua

Мария Фернанда Кандиду до съемок в кино уже обрела славу. Эффектная блондинка была моделью и не раз мелькала на обложках глянцевых изданий. С показами будущая знаменитость бывала в разных странах, представляла различные бренды. В Бразилии Марию называли одной из самых красивых девушек страны и сравнивали ни много ни мало с самой голливудской дивой Софи Лорен.

Неудивительно, что при таких данных Кандиду пригласили в кино. В фильмографии актрисы десятки ролей, но одной из самых популярных остается Нина в «Земля любви, земля надежды».

Удача не обошла Марию и в личной жизни. Кандиду замужем за французским бизнесменом Петрито Спэхиро. В браке актриса родила сыновей Томаса и Николаса. Ради малышей актриса даже несколько пожертвовала карьерой. Мария сделала двухлетний перерыв в съемках, чтобы не пропустить все важное, что происходит в первые годы жизни малышей.

Сейчас 49-летняя телезвезда по-прежнему востребована, продолжает сниматься в кино, вести передачи на телевидении и занята в дубляже.

Мария — Присцила Фантин

Кадр из сериала «Земля любви, земля надежды, 2002-2003; www.globallookpress.com / Fotoarena

Свое восхождение на Олимп славы Присцила начала в пятилетнем возрасте с карьеры модели, а уже в 16 появилась в молодежном сериале. Тогда Фантин находилась на распутье. Она хотела уехать на учебу в США, но звонок режиссера заставил ее передумать. И о своем выборе знаменитость не пожалела.

В настоящее время исполнительница роли Марии в сериале «Земля любви, земля надежды» очень востребована на бразильском экране и является одной из наиболее обсуждаемых телезвезд.

О личной жизни Присцилы известно немного. Она замужем за коллегой по цеху Ренаном Абреу. В 2011-м у пары родился сын Ромео.

Мартино — Жозе Майер

Кадр из сериала «Земля любви, земля надежды, 2002-2003; Instagram* / josemayerarte

Родители хотели, чтобы Жозе стал священником, однако у Майера были свои планы. Впервые с актерским искусством будущая знаменитость познакомился в 19 лет во время учебы на философском факультете университета. Театральная деятельность настолько ему понравилась, что он решил посвятить ей всю жизнь.

Кроме «Земля любви, земля надежды», у Майера в фильмографии много ролей. Особенно запомнился он зрителям в образе Даниэля по фильму «Парфюмер Гардении», за который получил награду бразильского кинофестиваля.

В молодости за Жозе Майером прочно закрепилось амплуа героя-любовника. Однако в личной жизни актер был и остается однолюбом. Взяв в жены в 1975-м актрису Веру Фажарду, Жозе даже и не думал смотреть на других. Супруга подарила знаменитости дочь Жулию. Девушка продолжила дело родителей и теперь выступает на бразильских театральных площадках.

Сейчас 74-летний Жозе Майер все реже появляется на экране.

Мадлена — Лаура Кардозу

Кадр из сериала «Земля любви, земля надежды, 2002-2003; ZUMA / ТАСС

Лаура Кардозу — одна из легенд бразильского экрана. На ее счету множество национальных наград, в том числе три гран-при национального кинофестиваля. Также в 2006-м знаменитость получила государственный орден «За заслуги перед культурой» лично из рук занимавшего тогда пост президента Луиса Инасиу Лула да Силва.

Всемирную славу Кардозу получила, благодаря мыльным операм. За более чем 60-летнюю карьеру в фильмографии Лауры появилось несколько десятков ролей.

О личной жизни бразильской теледивы известно немного. Ее супруг Фернандо Балерони скончался в 1980-м. От этого брака длиной в 31 год у Кардозу двое дочерей: Фернанда и Фатима. Сейчас 96-летняя Кардозу ведет уединенный образ жизни.

Жустин-куртизанка — Габриэла Дуарте

Кадр из сериала «Земля любви, земля надежды, 2002-2003; www.globallookpress.com / André Horta

До съемок «Земля любви, земля надежды» Габриэла Дуарте имела богатый актерский опыт. С подачи матери — актрисы Режины Дуарте — она начала сниматься в кино с девяти лет. Однако девушка все время пыталась выйти из тени матери и остановить поток сравнений. В конце концов Габриэле, благодаря собственному таланту, удалось доказать всем, что она заслуживает внимания ничуть не меньше.

Однако от ролей в кино вместе с знаменитой матерью актриса не отказывалась. Так, в 2016-м две Дуарте появились в сериале «Закон любви», где сыграли одну героиню в разные периоды жизни.

В личной жизни, как казалось многим поклонником Гарбиэлы, телезвезда тоже нашла свое счастье вместе с фотографом Жайру Голдфуссом, в браке с которым родила дочь Мануэлу и сына Федерико. Однако после более 20 лет совместной жизни пара неожиданно рассталась. В 2023-м Дуарте объявила, что начала встречаться с бизнесменом Фернандо Фревкой.

49-летняя актриса не только продолжает карьеру в кино и на телевидении, но и занимается благотворительностью, участвует в пожертвовании одежды, поддерживает больных раком животных и является донором крови.

Катарина — Симоне Споладоре

Кадр из сериала «Земля любви, земля надежды, 2002-2003; ZUMA / ТАСС

Жажда блистать на экране и волевой характер помогли бразильской актрисе прославиться не только на родине, но и далеко за ее пределами. Впервые она появилась на экране в фильме «Слева от отца», хотя изначально фамилии звезды даже не было в списке претенденток на одну из главных ролей.

Режиссер Луис Фернандо Карвалью должен был отобрать одну из 700 заранее утвержденных для кастинга актрис, но на пробы пришла еще одна девушка. Настойчивость кандидатки подкупила постановщика, и он дал ей возможность продемонстрировать свой талант. После проб Луис Фернандо был поражен игрой Споладоре и утвердил ее на роль. Во время съемок между режиссером и исполнительницей вспыхнул роман. Постановщик привел пассию и в свой следующий проект «Земля любви, земля надежды».

Подготовка к фильму для Споладоре была сложной. Ей пришлось отрезать длинные прямые волосы и сделать тройную химическую завивку, чтобы стать более похожей на итальянку. Также актриса наняла преподавателя по итальянскому языку, чтобы лучше вжиться в роль.

Однако на площадке у нее были и свои привилегии. Благодаря любовнику-режиссеру, она получала тексты заблаговременно и могла не жертвовать сном, чтобы успеть заучить текст, как другие актеры.

О личной жизни 44-летняя актриса говорит с трудом. Свадьбы с Луисом Фернандо не состоялась. В 2008-м режиссер женился на другой. Сейчас Споладоре появляется на публике, но судя по социальным сетям она счастлива в отношениях с бразильским фотографом Марко Новаком.

Ципора — Элен Гуттман

Кадр из сериала «Земля любви, земля надежды, 2002-2003; Instagram* / eguttman

О жизни Элен Гуттман известно совсем немного. Долгое время актриса блистала только на сцене, а в кино пришла уже в зрелом возрасте. Однако роли в мыльных операх «Шика да Силва» и «Земля любви, земля надежды» сделали ее всемирно известной.

О личной жизни 70-летней знаменитости в открытых источниках нет сведений, но в социальных сетях она делится счастливыми фотографиями с детьми и внуками.

Эулалиа — Жизель Итие

Кадр из сериала «Земля любви, земля надежды, 2002-2003; www.globallookpress.com / f44

Будущая звезда бразильского кино родилась в Мексике. Когда будущей актрисе было три года, в стране произошло невероятно разрушительное землетрясение, из-за чего семья переехала в Бразилию, на родину матери Итии.

Отец Жизель был очень строгим человеком, поэтому в 15 лет дочери пришлось солгать родителям, что она хочет вернуться в Мексику, чтобы улучшить испанский язык. Однако на малой родине она начала изучать драматургию. На этом ложь во имя искусства не окончилась. Итие сказала отцу, что ей нужна помощь в оплате спортзала, но потратила их на театральный курс на главном канале Мексики.

В 18 лет начала карьеру модели, а потом исполнила свою главную мечту — появилась на телеэкране. Однако всемирную славу ей принесла роль Эулалии в «Земля любви, земля надежды». После этого проекта Жизель стала очень востребованной.

Если говорить о личной жизни, то Итие была дважды замужем. В первый раз она решила связать свою жизнь узами брака в 2014-м, когда приняла предложение руки и сердца от актера Эмилия Дантаса. Во время медового месяца в Таиланде молодожены чуть не погибли в автокатастрофе. Травмы актриса и ее жених получили не очень тяжелые, но ради восстановления Жизель пришлось отказаться от роли в сериале, в котором она участвовала.

Через год после регистрации брака пара объявила о расставании. В то же время появилась новость, что Итие нашла нового избранника — актера Гильерме Винтера. В 2019-м у них родился сын Педро Луна. Но через год возлюбленные разошлись.

Отон Бастос — Винченцо

Кадр из сериала «Земля любви, земля надежды, 2002-2003; ZUMA / ТАСС

После гибели родителей еще в раннем возрасте Отон Бастос оказался в школе-интернате в Рио-де-Жанейро. Этот город полностью изменил жизнь Бастоса. Именно там молодой человек присоединился к труппе выдающегося бразильского театрального деятеля Паскуаля Карлоса. Однако курса под руководством местной знаменитости актеру оказалось мало. В 1956-м он уехал в Лондон, где два года перенимал мастерство у европейских звезд.

После возвращения на родину начал работать на телевидении, а также появлялся в сценических постановках. Потом появилось и кино. Помимо роли в «Земля любви, земля надежды», в фильмографии актера еще 80 проектов. В 2002-м он удостоился престижной награды бразильского кинофестиваля. Выступал в роли диктора бразильских документальных лент.

Если говорить о личной жизни, то с 1960-го актер женат на Марте Овербек. У пары есть сын Педро. О том, как сейчас живет 90-летний Отон Бастос, информации нет.

Араси Эстевеш — Констанция

Кадр из сериала «Земля любви, земля надежды, 2002-2003

Когда Араси предложили роль в сериале «Земля любви, земля надежды», она уже имела богатый актерский опыт. Еще со школы Эстевес играла в театре, а потом училась у европейских мастеров. Вернувшись на родину, стала работать в местном кинематографе.

О личной жизни Араси известно немного. В 1973-м она вышла замуж за человека, не связанного с кино. Однако супруг умер в 1985-м.

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