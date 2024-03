Наркотики, абьюз и разбившиеся мечты: как сейчас живут участники шоу «Фабрика звезд»

Телевизионное шоу «Фабрика звезд» с первых эпизодов привлекло внимание миллиона российских зрителей. В рамках проекта публика не только могла наблюдать за творческим развитием участников шоу, но и за их жизнью: переживаниями и страхами, страстями и бурными конфликтами с другими участниками. Каждый конкурсант во время проекта получил шанс искупаться в лучах славы. Можно сказать, что реалити разделило жизнь фабрикантов на до и после. Однако не все смогли смогли успешно воспользоваться своей минутой славы и сохранить популярность.

Что стало с яркими участниками шоу, выяснил Пятый канал.

Тимур Юнусов (Тимати)

www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Участие в «Фабрике звезд» помогло сделать имя многим талантливым певцам, однако некоторые, став «фабрикантами», вытянули настоящий золотой билет. Одним из таких был 21-летний Тимур Юнусов, которого сегодня публика намного лучше знает по псевдониму — Тимати. Частью шоу молодой человек стал в 2004 году и быстро привлек к себе внимание телезрителей.

Тогда же он познакомился с Анастасией Кочетковой, Ратмиром Шишковым и Александром Бреславским. И хотя им не удалось одержать победу на «Фабрике», так как призовые места достались Ирине Дубцовой, Антону Зацепину и Стасу Пьехе, это не помешало развитию музыкальной карьеры.

Став хорошими друзьями, участники проекта объединились в RnB-коллектив «Банда» и успешно продвигались вплоть до 2007 года, после чего вынужденно распались. Причиной стала гибель 19-летнего Ратмира Шишкова в автокатастрофе. Тимур крайне болезненно переживал утрату. Даже спустя годы он не забывал о случившемся. Более того, назвал своего сына, рожденного в 2019-м, в честь друга.

После завершения групповой деятельности, исполнитель решил дебютировать сольно. В 2007-м он выпустил первый альбом под названием «Black Star», которое стало нарицательным в карьере артиста, ведь под этим именем также был зарегистрирован музыкальный лейбл. Всего за несколько лет Тимати буквально покорил российские музыкальные чарты, выпустив совместные композиции с Викторией Боней, Ксенией Собчак, а также мэшап на трек DJ Smash — Moscow Never Sleeps.

После чего последовало сотрудничество с народным артистом Григорием Лепсом, коллективом «А’студио» и участниками собственного лейбла — Мотом, Егором Кридом и Кристиной Си. В этот период Тимати оказался причастен ко многим скандалам — певец нередко писал оскорбительные тексты о коллегах по сцене для своих песен, срывал мероприятия и становился звездой новостных заголовков и-за постоянных походов в ночные клубы.

Развязное поведение привело к тому, что в 2017 году Тимати внесли в черный список RU.TV, из-за отказа руководителю Владимиру Киселеву в сотрудничестве с его сыном — музыкантом, выступающим под псевдонимом ЮрКисс, а также Муз-ТВ — по причине нелестных отзывов о премии.

В 2020 году исполнитель заявил об уходе из Black Star с сохранением учредительской доли. Тогда же артист все свое внимание сфокусировал на предпринимательской деятельности. Однако созданная в 2016 году сеть ресторанов Black Star Burger не окупила себя, поэтому спустя два года Тимати продал свою часть бизнеса за 70 миллионов рублей. Летом 2023 года приобрел активы иностранной сети пиццерий Domino’s Pizza, которая заявила о закрытии бизнеса после начала СВО. Годом ранее от также приобрел активы американской компании Starbucks, после чего создали новый бренд кофеен Star Coffee.

В личной жизни эпатажного исполнителя немудрено затеряться. За свою продолжительную карьеру он несколько раз вступал в серьезные отношения, однако до брака дело ни разу так и не дошло. Примечательно, что все избранницы Тимати имели модельную внешность и соответствующий рост. Первой его избранницей стала Алена Шишкова, с котор бывший фабрикант познакомился в 2012 году. Несмотря на бешеную харизму и амбициозность, блондинка не сразу приняла ухаживания, но в конце концов поддалась чарам. В 2014 году у пары родилась дочь Алиса. И все же союз был недолгим, вскоре после рождения ребенка, молодые люди разошлись.

В том же году Тимати увлекся Анастасией Решетовой — длинноногой брюнеткой, первой вице-мисс «Россия-2014». Девушка покорила сердце исполнителя молниеносно. Позднее поклонники увидели ее в двух клипах репера — «Зеро» и «Ключи от рая». В 2019 у пары родился сын. которого назвали Ратмир. И вновь история повторилась. Пара рассталась спустя год после рождения ребенка.

В 2021-м Тимати принял участие в шоу «Холостяк», где 15 девушек боролись за его сердце. В финале проекта исполнитель отдал заветную розу Катерине Сафаровой. Но отношения не продлились долго, а причина расставания так и осталась нераскрытой.

Начиная с 2022 года по сегодняшний день Тимати находится в отношениях с моделью Валентиной Ивановой. В 2023 году фанаты распускали слухи о скорой свадьбе пары, но предположения не подтвердились.

Полина Гагарина

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Победительница второго сезона «Фабрики звезд» Полина Гагарина — одна из самых популярных и востребованных певиц России. Кажется, что в стране нет ни одного человека, которому бы не был знаком ее сильный и завораживающий голос. Трудно представить, что когда-то она была простой студенткой эстрадно-джазового училища по классу вокала.

Попытать удачу на «Фабрике звезд» Полине предложила ее педагог, которая уже тогда замечала потрясающий талант девушки и верила в ее успех. Так Гагарина, будучи 16-летней второкурсницей, попала на съемки второго сезона масштабного музыкального проекта. В рамках телешоу начинающая певица исполняла работы композитора и продюсера Максима Фадеева. Вокальные данные Полины Гагариной не оставили зрителей равнодушными, и восходящая звезда дошла до фанала «Фабрики звезд — 2» и заняла первое место.

Вместе с проектом к концу подошло и сотрудничество Гагариной с Фадеевым. Певица отказалась работать с продюсером. Сразу после «Фабрики звезд» девушка начала усердную работу. На протяжении двух лет она с помощью аранжировщиков создавала собственные песни. А в 2005 году Полина Гагарина приняла участие в музыкальном конкурсе «Новая волна», где заняла третье место, исполнив проникновенную песню «Колыбельная». Эта композиция сразу стала первым хитом в биографии исполнительницы. С тех пор карьера Полины Гагариной стремительно развивалась. Уже в конце 2006-го состоялся ее первый сольный концерт, а в 2007-м в свет вышел дебютный альбом певицы, получивший название «Попроси у облаков».

В 2010 году произошло очередное значительное событие в творчестве Гагариной. Знаменитость совместно с Ириной Дубцовой выпустила песню «Кому, зачем?». Участницы «Фабрики звезд» были удостоены премии «Муз-ТВ 2010» за лучший дуэт. В 2012 году у Полины Гагариной вышел новый трек «Спектакль окончен», который в короткие сроки стал хитом. Данная работа принесла своей исполнительницы две новые награды в номинациях «Лучший рингтон» и «Прорыв года» (2013 год). В это же время дискография певицы активно пополнялась новыми работами. В 2015 году вышла еще одна песня в исполнении звезды, которая произвела настоящий фурор. Этой композицией была «Кукушка» Виктора Цоя, ставшая саундтреком к фильму «Битва за Севастополь». Сейчас эту композицию можно назвать одной из визитных карточек «экс-фабрикантки», отозвавшихся в душе каждого слушателя.

Также в 2015-м Полина Гагарина отправилась представлять родную на «Евровидении». На международном музыкальном конкурсе певица выступила с песней A Million Voices и, набрав 303 балла, заняла почетное второе место. А в 2019 году звезда посетила еще один зарубежный конкурс — The Singer, проходивший в Китае. В финале проекта Гагарина заняла пятое место. В период между двумя проектами знаменитость была наставницей в четвертом и пятом сезоне шоу «Голоса». А после, сделав перерыв, Полина вернулась в наставническое кресло в девятой и десятой группах эпизодов, а также приняла участие в съемках седьмого сезона «Голос. Дети».

Сейчас голос Полины Гагариной можно услышать и во время просмотра мультфильмов. Певица озвучила несколько картин, среди которых «Монстры на каникулах». Также знаменитость появляется в эпизодических ролях кинофильмов. Например, в 2024 году на российские телеэкраны выйдет картина «Летучий корабль», в которой Гагарина исполнила одну из центральных ролей. Сейчас, помимо съемок в фильмах, 36-летняя звезда участвует в рекламах, гастролирует по стране, исполняет свои песни на различных концертах и ведет активную жизнь, свойственную публичной личности такого масштаба.

О личной жизни Полины Гагариной известно многое. Первым ее мужем в 2007 году стал актер Петр Кислов. У пары родился сын Андрей. Супруги прожили в браке три года. Второй раз певица вышла замуж в 2010-м за фотографа Дмитрия Исхакова. В семье творческих личностей родилась девочка Мия. Однако и этот союз распался через шесть лет. О нынешнем любовном статусе Гагариной информации нет.

Елена Темникова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Сейчас имя Елены Темниковой знакомо людям по всей стране. Трудно представить, что раньше темноволосая красавица была простой маленькой девочкой, о таланте которой никто не знал. У маленькой Лены была настоящая страсть к музыке. Она активно развивала свой талант и принимала участие в различных конкурсах.

Поворотным в судьбе Темниковой стал день, когда ей на глаза попалось объявление о наборе участников во второй сезон «Фабрики звезд». Елена решила испытать удачу и отправилась на кастинг. Талант амбициозной девушки не остался незамеченным. Она попала на проект. На «Фабрике звезд — 2» Елена исполнила песню «Дальше всех», и именно эта композиция стала ее первым хитом. На музыкальном телешоу Темникова заняла третье место, уступив Полине Гагариной и Елене Терлеевой.

По окончании второго сезона «Фабрики звезд» сотрудничество Елены Темниковой и Максима Фадеева не прекратилось. В 2007-м продюсер предложил своей талантливой подопечной стать частью женского трио «Серебро». Уже через несколько месяцев вместе с коллегами Ольгой Серябкиной и Мариной Лизоркиной певица отправилась на международный конкурс «Евровидение». Девушки заняли третье место, что стало для группы колоссальным успехом. В 2009 году «Серебро» выпустило первый альбом — «ОпиумRoz». А всего через два года, в 2011-м, вышел трек

«Мама Люба». Сейчас эту работу по праву можно назвать легендарной, она до сих пор неустанно звучит по всей стране. Несмотря на ошеломительную популярность группы, в 2014 году Елена Темникова приняла решение покинуть «Серебро». По слухам, это произошло из-за конфликта между девушкой и Фадеевым, с братом которого певице приписывали роман.

С тех пор Темникова начала сольную карьеру. И уже осенью в свет вышла дебютная работа певицы — песня «Зависимость». Вслед за этой композицией слушателям был представлен ряд клипов знаменитости, в числе которых были нашумевшие «Импульсы города» и «Ревность». Также Елена Темникова выпустила несколько студийных альбомов, названных ее собственным именем. Например, в 2016 году появилась работа Temnikova I.

Певица, как и многие другие экс-участники «Фабрики звезд», не оставила без внимания телевидение. Темникова снялась в нескольких нашумевших шоу, среди которых проект «ТАНЦЫ» — там Елена появилась в качестве приглашенного жюри. Также завораживающий голос звезды можно было услышать и на радио. Девушка была ведущей передачи «Шоу на прокат». Сейчас 38-летняя Елена Темникова продолжает свою сольную карьеру. Она выпускает новые песни и с завидной регулярностью становится приглашенным гостем в различных шоу.

О личной жизни Темниковой есть много информации. Помимо неподтвержденного романа с братом Максима Фадеева, известно о другом звездном избраннике певицы — Эдгаре Запашном. Правда, роман двух медийных личностей продлился всего несколько месяцев.

Замужем Елена Темникова была два раза. С первым супругом Алексеем Семеновым девушка прожила всего два года. А во время Олимпиады в Сочи знаменитость познакомилась с предпринимателем Дмитрием Сергеевым. Влюбленные поженились, а в 2015-м у них родилась дочь Александра. Подробной информацией о нынешних делах в семье Темникова предпочитает не делиться.

Юлия Савичева

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Юлия Савичева вошла в число тех, кто, побывав на «Фабрике звезд», добился невероятных высот. Яркая Юля пришла на проект будучи шестнадцатилетним подростком. Ее появление на телешоу не было неожиданностью, ведь отец девочки был барабанщиком в группе продюсера Максима Фадеева. Тот как друг семьи был знаком с Юлей и видел в ней огромный потенциал. Именно он и пригласил ее принять участие в «Фабрике звезд — 2».

Юлия Савичева дошла до финала и заняла пятое место. Несмотря на то, что победить восходящей звезде не удалось, после участия в телешоу ее карьера стремительно развивалась. Песня «Высоко», написанная Фадеевым и исполненная Юлией в проекте, обрела огромную популярность и принесла певице первую награду — «Золотой граммофон». Вслед за этим успехом вышел трек под названием «Прости за любовь», который также стал хитом. Его Савичева спела на «Песне года» в 2003-м.

В 2004 году экс-участница «Фабрики звезд» впервые отправилась на международный конкурс. Она представила Россию на World Best, где заняла восьмое место. А в мае того же года Юлия Савичева поехала на «Евровидение». Певица выступила с песней Believe Me и заняла 11-е место. Участие в конкурсе такого масштаба принесло Юлии новую волну популярности в родной стране. В 2005-м в ее творческой биографии появился первый альбом — «Высоко». Его выход ознаменовался гастролями Савичевой. В то же время знаменитость выпустила новую композицию «Если в сердце живет любовь», которая стала саундтреком к сериалу «Не родись красивой». Сейчас эта песня известная практически каждому жителю страны. С тех пор у Юлии Савичевой начали активно выходить новые треки и альбомы. Среди работ есть даже дуэты с именитыми звездами. Так, певица совместно с народным артистом России Иосифом Кобзоном записала музыкальное сопровождение к картине «Неравный брак». А композиции «Отпусти» и «Любить больше нечем» Савичева исполнила с рэпером Джиганом.

Помимо вокальных данных, звезда может похвастаться танцевальными навыками. В 2009 году Юлия Савичева приняла участие в телешоу «Танцы со звездами», где ее партнером стал танцор Евгений Папунаишвили. Пара дошла до финала. В то же время на экраны страны вышел сериал «Первая любовь», в котором певица исполнила одну из главных ролей. Однако актерская карьера Савичевой не задалась, и девушка решила сниматься исключительно в шоу. Также звезда озвучивала мультфильмы. Ее голосом говорят героини из «Эпик» и «Савва. Сердце воина».

Сейчас 37-летняя Юлия Савичева продолжает свою музыкальную карьеру. Она с завидной частотой выпускает новые песни и клипы, а также снимается в различных проектах. А в 2023-м певица появилась на концерте «Фабрика звезд. Снова вместе», где исполнила свой давний хит «Высоко». Кроме того, несмотря на активную творческую жизнь, Савичева находит время для бальных танцев. Она не только посещает занятия, но и участвует в различных конкурсах.

В личной жизни финалистки «Фабрики звезд — 2» нет места громким скандалам и интригам. Со своим единственным мужем Александром девушка познакомилась еще в возрасте 16-ти лет. Пара узаконила свои отношения через десять лет после знакомства. В 2016-м супруги столкнулись с тяжелым испытанием — Юлия забеременела, но, к сожалению, потеряла ребенка. А в 2017-м у пары родился долгожданная дочь, которую назвали Анной.

Прохор Шаляпин

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Шоу «Фабрика звезд» не было первым телевизионным проектом для знаменитости. Андрей Захаренков (настоящее имя артиста) уже в 15 лет появился на экранах в эфире программы «Утренняя звезда», где исполнил композицию собственного сочинения «Нереальный сон» и занял третье место.

Вторую попытку покорить столицу артист совершил через год — в 1999-м, когда приехал из Волгограда поступать в музыкальное училище. До этого вокальный талант исполнителю помогала развивать его бабушка, которая верила, что внук точно когда-нибудь станет знаменитостью. Именно она отдала артиста учиться играть на баяне.

За год до «Фабрики звезд» певец выпустил дебютный альбом «Волшебная скрипка», но она не смогла принести ему такую популярность, как проект. Возможно, на руку исполнителю сыграл удачный пиар-ход. Именно на проекте певец начал называть себя Прохором Шаляпиным и представляться потомком знаменитого оперного певца.

Визитной карточкой исполнителя стали народные песни и романсы в современной обработке. Благодаря им, Шаляпин вышел в финал проекта, но не смог победить.

Однако после окончания реалити построить полноценную музыкальную карьеру у Прохора не получилось даже после того, как он сменил имя и фамилию в паспорте, официально став Шаляпиным.

В последнее время артист известен только скандальной личной жизнью. В 2013-м он женился на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, разница в возрасте с которой у него составляла 18 лет в пользу супруги. Однако брак развалился через год после торжества.

Наладить отношения со сверстницами Шаляпин пытался. Еще во время брака с Копенкиной он закрутил роман с певицей Анной Калашниковой, которая даже родила ребенка. Пара хотела узаконить отношения, но впоследствии оказалось, что отцом малыша оказался другой мужчина.

Второй брак знаменитости с 42-летней канадской миллионершей Татьяной Дэвис в 2021 году тоже оказался непродолжительным. В медовый месяц супруга Шаляпина заразилась коронавирусом, и через несколько месяцев после свадьбы певец остался вдовцом, сопровождаемым слухами о многомиллионном наследстве, оставленном возлюбленной.

Юлианна Караулова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Путь к славе у певицы тоже начался на «Фабрике звезд», хотя сама знаменитость скептически относилась к шоу талантов, но подать заявку на кастинг уговорил ее отец. Влиятельный родитель знал, что его дочери суждено стать знаменитой.

Певческий талант Юлианны проявлялся еще в детстве, а его «огранкой» на первых порах занимались европейские педагоги. Дело в том, что семья будущей звезды восемь лет жила в Болгарии, куда направили работать отца знаменитости, дипломата по профессии. Караулова училась в школе при российском посольстве и мечтала о сцене. Она посещала уроки музыки и вокала, а также занималась спортом и танцами.

В 10 лет Юлианнаприняла участие в болгарском конкурсе юных талантов «Добрич» и получила грамоту. Через год после этого события семья вернулась в Москву. Караулова пошла в обычную школу, но сверстники не приняли новенькую. Из-за того, что Юлианна много лет прожила за границей, она плохо разбиралась в отечественных селебрити и не могла найти общий язык с одноклассниками. Активную и интеллигентную ученицу подвергали травле.

Однако это не сломало Караулову. Она быстро научилась не реагировать на хейтеров, так как не сомневалась в своих талантах и внешних данных. В 15 лет Караулова заняла второе место на конкурсе красоты журнала YES!. В 17 попала в группу, созданную этим же изданием.

А через год с Карауловой случилась «Фабрика звезд». Юной участнице не удалось войти в тройку лидеров, но колоссальный опыт и новые песни стали для нее не менее ценной наградой. К тому же на талантливую исполнительницу обратили внимание именитые продюсеры. Так, ее выбрали солисткой группы «Нэцке» под руководством Максима Фадеева. Однако Караулова решила разорвать контракт с музыкальным менеджером, чтобы продолжить образование и заняться сольной карьерой.

Поначалу Юлианна хотела поступить на факультет журналистики, но в последний момент отнесла документы в Академию музыки имени Гнесиных, где сначала окончила отделение эстрадно-джазового вокала, а потом получила диплом продюсера.

Фадеев впоследствии предлагал исполнительнице участие и в других проектах, в том числе группе Serebro, но Караулова была непреклонна. Потом она немного сожалела о своем решении, когда коллектив занял третье место на «Евровидении». Однако пробовала пробить путь к славе собственными силами. В ее послужном списке был еще опыт в коллективе 5sta Family, но недопонимания в отношениях с другими участниками быстро заставил ее покинуть состав группы.

Проект «Фабрика звезд» не только открыл Карауловой дверь в профессию, но и подарил настоящую любовь. Именно во время шоу Юлианна познакомилась со своим будущим мужем саунд-продюсером Андреем Черным, но в качестве спутников жизни молодые друг друга долго не рассматривали, а просто дружили.

В жизни певицы было несколько неудачных романов. Но, сблизившись с Андреем, она поняла, что счастье находилось от нее не так далеко. В конце 2016-го на ледовом катке ВДНХ Черный с разрешения отца певицы сделал Карауловой предложение. Поклонники очень долго ждали свадьбу звезды, однако паре удалось сохранить торжество в секрете. В 2021-м у супругов родился сын Александр.

Мигель

www.globallookpress.com / Ekaterina Hmyrova

Эксцентричный и пластичный красавец, похожий на легенду 80-х Бобби Фаррелла, фронтмена группы Boney M., сразу влюбил в себя публику «Фабрики звезд». Вокал не был сильной стороной артиста, но его харизма помогла сделать успешный старт на телевидении в рамках реалити.

Сергей Шестеперов (настоящее имя артиста) в интервью не раз признавался, что в детстве натерпелся от сверстников из-за своей необычной внешности. Однако, по его словам, если бы не те обидные комментарии, то он бы не смог достичь высот. Нетипичную внешность знаменитость унаследовал от отца-кубинца по имени Мигель Фернандо Чамблен Месса. Именно в честь родителя артист впоследствии выбрал себе псевдоним. Однако рождение сына Мигель Фернандо не увидел. Будучи военным, Мигель Фернандо должен был вернуться на родину — на Кубу, а его русскую возлюбленную за границу не пустили. Наследника он увидел только спустя 30 лет.

Любовь к музыке и танцу артисту привила его мама Татьяна. Родительница часто водила сына на спектакли и всячески поощряла тягу к искусству. Она же записала Сережу на хореографию и уроки музыки. Однако классический подход к занятиям не устраивал будущую звезду, поэтому уроки быстро надоедали ему. Даже школу, где учителя не могли интересно преподносить информацию, Шестеперов окончил экстерном.

Своей жизни артист не представлял без танцев, поэтому поступил в вуз на хореографический факультет. Еще во время учебы начал участвовать в массовке больших мюзиклов таких, как «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта».

После «Фабрики звезд» певец понял, что вокал — не его призвание, и переключился на хореографию. Участие шоу подарило ему большое количество связей. Для проектов многих артистов, с которыми познакомился во время съемок Мигель ставил номера, а потом начал режиссировать танцевальные сцены в фильмах. В том числе он ставил музыкальные номера для картины «Легенда. Людмила Гурченко», где участвовала сама Народная артистка СССР. Об этой работе у Мигеля остались теплые воспоминания. Его восхитила работоспособность и терпение Гурченко.

О личной жизни Мигеля можно сказать, что он женат на работе. Свои отношения танцор не афиширует, предпочитая появляться на публике в гордом одиночестве.

Александр Асташенок

© РИА Новости / Алексей Филиппов

Александру Асташенку творческий мир был знаком с самого детства. Маленький Саша обладал потрясающим музыкальным слухом, который помог ему самостоятельно освоить игру на гитаре, баяне и клавишных инструментах. Кроме того, он мастерски танцевал, а амбиции юноши били ключом. Сразу после окончания учебы в вузе Асташенок начал вести авторскую программу на городском телевидении и создал собственный рок-коллектив «Ореол», который быстро набрал популярность в Оренбурге — родном городе Александра.

Приехав покорять Москву, Асташенок пришел на кастинг в новое музыкальное телешоу, где и обрел колоссальный успех. Его талант впечатлил организаторов, а обаяние не оставило равнодушными тысячи девушек по всей стране. Уже в период «Фабрики звезд — 1» у Саши начали появляться первые поклонники. Тогда же, в 2002-м, он вошел в состав музыкальной группы «Корни» вместе с другими участниками — Леша Кабанов, Саша Бердников и Паша Артемьев. Талантливая четверка выиграла в первом сезоне «Фабрики звезд».

После завершения телешоу коллектив «Корни» продолжил свое существование. В 2003 году группа выпустила первый альбом, который получил название «На века». В него вошли такие песни, как «Я теряю корни»», «Ты узнаешь ее» и другие треки, которые моментально превратились хитами и ворвались в чарты. Также некоторые работы «фабрикантов» стали саундтреками к популярным сериалам и ситкомам. Так, песню «Ты узнаешь ее» выучили наизусть все поклонники картины «Счастливы вместе», а «Наперегонки с ветром» была знакома тем, кто смотрел «Кадетство». Но ошеломительный успех не смог удержать Сашу Асташенка в группе. В 2010 году певец покинул «Корни».

Однако на этом музыкальная карьера звезды не закончилась. Александр продолжал записывать собственные песни. В 2017-м певец, сотрудничая с продюсером Игорем Матвиенко, выпустил ряд новых треков. Сей факт не мог не радовать фанатов, и ажиотаж вокруг новинок сделал их хитами, не раз звучавшими в радиоэфире. А такие песни как «Девочка-примадонна» и «Давай со мной» до сих пор популярны среди слушателей.

Кроме того, Александр Асташенок пробовал себя в театре. Актерскую работу певец начал с театральной постановки «…пока смерть не разлучит нас…». Также он снимался в фильмах и сериалах. Дебютной работой экс-участника «Корней» в 2011 году стал многосерийный фильм «Дар». А одним из самых значимых и ярких проектов в фильмографии Александра можно смело назвать популярный сериал «Закрытая школа», где «фабрикант» сыграл отрицательного героя по имени Алексей Барышников. Появляться на телеэкранах певец продолжает и по сей день. Всего с его участием насчитывается около 20 картин, последная из которых — фильм «Хоккейные папы», вышедший в 2023 году.

В личной жизни 42-летнего музыканта все стабильно. Судьбоносный 2002 год подарил ему не только творческий успех, но и возлюбленную Елену Венгржиновскую, которая была концертным директором «Корней». Девушка старше Александра на 13 лет, но это не стало преградой большому чувству, и пара поженилась. Супруги до сих пор вместе, в их семье растет дочь Виктория.

Александр Бердников

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Александр Бердников оказался в числе тех, кому удалось осуществить свою детскую мечту о сцене на «Фабрике звезд». Первым шагом юноши в мир музыки стало участие в ВИА «Сябры», в составе которого он пел песни и побывал в гастрольный тур.

Следуя за мечтой, Бердников отправился в Москву. Там он поступил на эстрадный факультет ГИТИСа. В 2002 году амбициозный молодой человек узнал о кастинге в музыкальный проект «Фабрика звезд». Он не упустил этот шанс и попал на первый сезон телешоу. Талант Саши Бердникова так впечатлил как зрителей, так и организаторов, и парень стал частью сформированной на проекте группы «Корни», в состав которой также вошли Саша Асташенок, Леша Кабанов и Паша Артемьев. Талантливая четверка одержала победу в «Фабрике звезд — 1». С тех пор музыкальный коллектив долгие годы был на вершине славы и выпустил множество хитов, среди которых легендарная песня «Я теряю корни» и саундтреки к сериалам «Кадетство» и «Счастливы вместе».

В 2006 году Саша Бердников вместе со своим музыкальным коллективом отправился на гастроли в США. Вскоре после этого «Корни» покинули Саша Асташенок и Паша Артемьев, а на их место пришел новый солист — Дмитрий Пакуличев. Группа по сей день продолжает работать в таком составе. А в 2023 году музыканты появились на масштабном юбилейном концерте по случаю 20-летия «Фабрики звезд».

Помимо музыкальной карьеры, в жизни Саши Бердникова есть место и для актерства. Первой картиной с его участием стал ситком «Счастливы вместе», также музыкант сыграл самого себя в популярном сериале «Папины дочки». Всего на счету «фабриканта» около 15 работ.

В личной жизни 42-летнего Бердникова царит стабильность с 2008 года. Именно тогда музыкант женился на возлюбленной Ольге Мажарцевой. Супруги стали родителями четыре раза. Сейчас в семье знаменитости растут три дочери и один сын.

Павел Артемьев

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

С творчеством Павел Артемьев, как и многие другие участники «Фабрики звезд», был знаком с детства. В юности Паша не только начал осваивать музыкальную сферу, но и попробовал себя в модельном бизнесе, в этом ему помогли прекрасные внешние данные. Молодой человек, живя в Италии, снимался для глянцевых журналов, участвовал в дизайнерских показах и даже был моделью на дефиле британского модельера Вивьен Вествуд. Приехав в Россию, Артемьев продолжил модельную карьеру, благодаря чему был замечен композитором Игорем Матвиенко, который в последствии и пригласил его на кастинг «Фабрики Звезд-1».

Песня «Понимаешь», которую молодой человек исполнил перед объективами телешоу совместно с другой «фабриканткой» Ириной Тоневой, стала одним из главных хитов первого сезона. Уже тогда было очевидно, что у Паши большое будущее. Поэтому победа Артемьева, ставшего одним из участников группы «Корни», не оказалась неожиданностью. Первый трек группы под названием «Я теряю корни» был сочинен именно Артемьевым. Работа за короткие сроки стала громким хитом. С тех пор на протяжении нескольких лет музыкальный коллектив был на пике популярности, а их творчество не оставалось без внимания и восторга публики. Вслед за первой успешной песней появились новые хиты: «Ты узнаешь ее», «25-й этаж», «Плакала береза» и многие другие. А некоторые композиции становились саундтреками к кинокартинам. Так, «Наперегонки с ветром» звучал в сериале «Кадетство».

В 2010 году, после восьми лет участия в группе, Павел принял решение уйти «в свободное плавание» и не продлевать контракт с «Корнями». Он создал свою группу 21GRAMM, которая позже сменила название на Artemiev. Новый музыкальный коллектив начал работать абсолютно в разных направлениях, вплоть до инди-рока. В настоящее время группой выпущено несколько альбомов. Помимо музыки, Павла увлекло и актерское мастерство. В 2008-м он сыграл в фильме «Доброволец», а в 2011 году вышел на театральные подмостки в спектаклях «Стихи про Москву» и «Жара» в театре Практика и в спектакле «…Пока смерть не разлучит нас…» в московском театре-студии ИРТ. А для усовершенствования своих навыков Артемьев прошел курсы тренера по актерскому Иваны Чаббак в Лос-Анджелесе. В 2015 году «фабрикант» продолжил активно сниматься на своей родине. Его фильмография пополнилась сериалами «Закон каменных джунглей», «Историк» и «Отель Элеон».

Сейчас 41-летний Павел Артемьев продолжает свою творческую карьеру. А подробностями своей личной жизни, которые так интересуют поклонников, музыкант предпочитает не делиться. На протяжении множества лет все любовные романы певца остаются сокрыты от глаз поклонников и журналистов.

Алексей Кабанов

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Для Алексея Кабанова пробы на «Фабрику звезд» были не первыми. До 2002 года молодой человек уже пытался стать участником музыкального шоу, однако выяснилось, что проект мошеннический, а желающие поучаствовать и их деньги были для «организаторов» простым способом заработать. Юноша, у которого с раннего возраста была мечта стать музыкантом, после первой неудачи не отчаялся.

Когда Алексей узнал о кастинге в новое музыкальное шоу, он взял собственную кассету в руки и лично отвез ее организаторам. Уже через три дня молодой человек получил приглашение на «Фабрику звезд», которая в конечном итоге стала для него решающим шагом навстречу мечте. Леша Кабанов стал участником группы «Корни», и вместе с другими тремя певцами (Пашей Артемьевым, Сашей Асташенком и Сашей Бердниковым) одержал победу в проекте.

Когда «Фабрика звезд — 1» подошла к концу, четверка талантливых музыкантов продолжила совместную карьеру. Будучи на пике славы, «Корни» выпустили ряд хитов, которые в то время звучали по всей стране. Однако в 2010-м Саша Асташенок и Паша Артемьев покинули группу, а на их место пришел новый солист — Дима Пакуличев. В таком составе коллектив существует по сей день.

Несмотря на успех группы, Леша Кабанов начал творить и сольно. В 2012 году он, совместно с рэпером G-Nise, выпустил треки «Наше лето» и «Я погибаю без тебя». А в 2017-м была издана композиция «Странные». В настоящее время «фабрикант» работает как и в «Корнях», так и самостоятельно.

Личная жизнь Леши Кабанова развивалась по классическому сценарию, характерному молодому музыканту. Изначально певец не обременял себя серьезными отношениями и заводил лишь краткосрочные романы. Однако в 2012 году все изменилось. Музыкант познакомился с девушкой Розали, которая пробудила в нем искренние чувства. Пара поженилась. Сейчас 40-летний Алексей и его жена воспитывают дочь Алису.

Михаил Гребенщиков

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Михаила Гребенщикова можно смело назвать одним из самых ярких и харизматичных участников «Фабрики звезд». Как и большинство других музыкантов проекта, Миша увлекался искусством с ранней юности. А в молодости Гребенщиков пробовал себя в роли диджея, что сподвигло его совместно с DJ Сергеевым создать собственный проект, который был назван DJ МММ. Интересно, что именно тогда музыканту посчастливилось выступить на разогреве у популярной группы «Сектор Газа». А следующим этапом в карьере Михаила стала работа радиоведущего проекта «Танцплощадка». Для данной передачи экстравагантный Гребенщиков создал необычный образ пациента психиатрической клиники и придумал псевдоним — Лирик Замысловатый. Неудивительно, что уже тогда молодой человек начал набирать популярность.

Несмотря на отсутствие выдающихся вокальных способностей, Михаил получил приглашение принять участие в первом сезоне «Фабрики звезд». Визитной карточкой Гребенщикова на проекте стали необычный, яркий и запоминающийся образ и креативные выступления, похожие на театральные перфомансы. Многие до сих пор помнят его зажигательный номер «Танцы-обниманцы». Такой подход к шоу настолько полюбился зрителям, что большинство голосов было отдано именно Михаилу. Однако одержать победу ему не удалось, так как судьи отдали предпочтения другим участникам.

«Фабрика звезд — 1» сделала Михаила Гребенщикова знаменитым. После окончания проекта он продолжил музыкальную деятельность и записал несколько новых треков и видеоклипы на них. Также в его творческой жизни нашлось место и для телевидения. Некоторое время музыкант работал ведущим проекта «12 стульев», а в 2004 году стал участником реалити-шоу «Последний герой». Однако со временем Гребенщиков начал все меньше появляться на экранах. Одной из причин этому оказалось открытие Михаилом собственного музыкального продюсерского центра, целью которого стало развитие талантливых диджеев и музыкантов. Помимо этого, Гребенщиков был назначен на должность в Министерстве культуры Российской Федерации, в его обязанности входили организации фестивалей по всей стране.

В 2013 году Михаил Гребенщиков выступил совместно с другой участницей «Фабрики звезд» — Ириной Ортман. Музыканты исполнили авторскую песню певца, получившую название «Может, что-то и было». Это было последние детище Гребенщикова перед долгим затишьем в карьере, которое прервалось в 2021-м. Тогда в свет вышел первый альбом знаменитости, записанный в стиле шансон. Работа полюбилась поклонникам, поэтому «фабрикант» по сей день продолжает активно развиваться в данном направлении. А в 2022 году Михаилу Гребенщикову довелось принять участие в программе «Ну-ка, все вместе!» в роли эксперта. Певец признавался, что проект помог пересмотреть ему собственную творческую жизнь и осознать, что выдающихся вокальных данных у него нет, но это не стало помехой для его карьеры.

Личная жизнь 48-летнего Михаила Гребенщикова, в отличии от рабочей, — настоящие потемки. Известно, что ни жены, ни детей у музыканта нет.

Ирина Тонева

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Ирина Тонева — харизматичная девушка, которая из обычного работника завода превратилась в знаменитую певицу. С раннего детства у Иры была тяга к музыке и искусству. Окончив учебу в московском вузе, девушка отправилась трудиться на кожевенный завод, а после увольнения успела сменила еще два места работы. Лишь после этого Тонева попала на «Фабрику звезд — 1», откуда и начался ее путь в мире музыки.

Появившись в проекте в 2002 году, Ира проявила свои таланты во всей красе, чем впечатлила не только телезрителей, но и наставников, которые не раз отмечали, что работать с девушкой было так же легко, как и с профессионалом. Для Тоневой «Фабрика звезд» стала успешным началом ее музыкальной карьеры. Зрителям особенно запомнилось совместное выступление Ирины с другим участником проекта — Павлом Артемьевым. Вместе они исполнили песню под названием «Понимаешь», которая сразу же стала настоящим хитом. А уже после окончания первого сезона, в 2003 году, Тонева получила за эту композицию награду «Золотой граммофон».

Когда «Фабрика звезд-1» подошла к концу, Ира Тонева вместе с Машей Алалыкиной, Сати Казановой и Сашей Савельевой стала участницей новоиспеченной группы «Фабрика». Талантливые девушки исполнили множество песен, которые быстро стали хитами. Среди таких треков известные на всю страну «Про любовь», «Море зовет» и «Мы такие разные». С тех пор Тонева находилась на пике популярности. Ее звали во многие рейтинговые телепередачи, но певица принимала далеко не все предложения. А в 2014-м «фабрикантка», за год до этого обучившись актерскому мастерству, дебютировала на театральной сцене, приняв участие в спектакле «Повесть о Сонечке». Также Ира Тонева появлялась и на киноэкранах, среди фильмов с ее участием значатся проекты «Zолушка», «Женщины на грани», «Снежный ангел» и другие.

В 2016 году участница «Фабрики звезд» начала сольную музыкальную карьеру, создав собственный проект под названием TONEVA. Но несмотря на свое детище, она не покинула коллектив, с которого начался ее творческий путь. А в 2019-м, когда Саша Савельева вслед за двумя другими участницами прекратила свою деятельность в «Фабрике», Ира Тонева осталась единственной звездой из первоначального состава.

Подробности своей личной жизнь Ирина Тонева продолжительное время не предавала огласке. Ходили лишь слухи о том, что певица состояла в любовном треугольнике с телеведущим Отаром Кушинашвили и ведущим Юрием Пашковым, второй впоследствии и стал ее избранником. Однако из-за угасших чувств союз распался спустя четыре года. В 2015 стало известно, что «фабрикантка» состоит в отношениях с диджеем Алексеем Биржей, наиболее известным публике как DjАlex Soul aka A.SI. А в 2017-м пара узаконила свои отношения. Детей у влюбленных нет.

Сейчас 46-летняя певица продолжает сольную музыкальную карьеру, периодически радуя поклонников новыми работами, также она все еще является участницей «Фабрики» и выступает на сцене вместе с Валерией Девятовой и Екатериной Москалевой.

Сати Казанова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В дебютном сезоне «Фабрики звезд» Сати Казановой удалось не только покорить сердца именитых продюсеров и простых зрителей, но и доказать, что на проекте в первую очередь важен талант. Певица родилась в обычной семье, где отец работал дальнобойщиком, а мать занималась домом и воспитанием четырех дочерей, поэтому Сати пришлось добиваться всего самой.

Когда девушке было 12, Казановы переехали из маленького селения в столицу Кабардино-Балкарии — Нальчик. Именно здесь девушка начала заниматься музыкой и добилась первых успехов, выиграв конкурс «Нальчикские зори». В этом городе Сати впервые попыталась получить высшее образование. Певица поступила в местное училище культуры и искусств, но до получения диплома бросила вуз и уехала покорять столицу.

Вместе с местом жительства исполнительница сменила и имя — с необычного Сатаней, которое ей дал отец при рождении, на более благозвучное Сати. Жизнь в Москве была трудной. Артистка поступила на заочное отделение «Гнесинки» и сразу начала работать — пела в ресторанах и казино.

В этот момент в судьбе 20-летней певицы появилась и «Фабрика звезд». Когда первый сезон был в самом разгаре, создатели проекта решили объединить несколько вокалисток в отдельный коллектив под названием «Фабрика». В группу пригласили и Сати. Вместе с тремя другими участницами ансамбля Казанова дошла до финала и заняла второе место.

С окончанием телепроекта совместная работа его выпускниц только началась. Сати Казанова посвятила «Фабрике» восемь лет, а потом ушла ради сольной карьеры. Однако концерты по всей стране, выступления на федеральных каналах не принесли Сати значительного успеха.

Сейчас 41-летняя сменила музыкальный жанр и больше посвящает себя этнической музыке, вплетая в нее элементы мантр, ведических гимнов и сюжеты древних сказаний.

В личной жизни певица долго искала вторую половинку. Свое счастье Сати нашла с итальянским фотографом Стефано Тиоццо, с которым познакомилась на свадьбе подруги.

Александра Савельева

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Александра Савельева также стала знаменитой певицей, чей путь к успеху начался с участия в «Фабрике звезд — 1». Однако самые первые шаги в мир музыки девушка сделала еще в юном возрасте. Ее тяга к искусству была настолько сильна, что Александра не только поступила в училище имени Гнесиных, но и создала собственную музыкальную группу, в репертуар которой входили ее авторские песни. А в 2002 году Савельева узнала о кастинге в новое телешоу, тогда у нее появилась мечта — попасть в «Фабрику звезд». И ей это удалось.

Попав на проект, о Саше Савельевой узнала вся страна. Тогда вместе с тремя другими участницами телешоу (Машей Алалыкиной, Сати Казановой и Ириной Тоневой) талантливая девушка стала частью новой группы, получившей название «Фабрика». Музыкальная группа выпустила множество нашумевших песен, среди которых хиты «Про любовь», «Не родись красивой» и «Рыбка».

Успех, который принесла Савельевой «Фабрика», подарил ей возможность участия в других проектах. Привлекательная певица не раз появлялась на обложках мужских глянцевых журналов. Также Саша задумывалась о сольной карьере. И в 2016-м «фабрикантка» выпустила дебютный трек, получивший название «Воскреси меня». Эта работа положила начало новому этапу в жизни звезды, которая, несмотря на индивидуальное творчество, осталась участницей «Фабрики». На тот момент группу уже покинули Маша Алалыкина и Сати Казанова.

Однако в 2019 году Савельева все же ушла из родного музыкального коллектива. Причиной такого решения стала беременность. Ранее певица предпочитала не давать комментарии о личной жизни. Поклонникам было лишь известно о ее романе с фигуристом Алексеем Ягудиным, который завершился из-за разных взглядов на жизнь. Однако ныне информация о семье Александры не секрет. Звезда замужем за актером Кириллом Сафоновым, именно он и является отцом сына Савельевой, родившегося в 2019-м.

Сейчас 40-летняя Саша Савельева уделяет большую часть своего времени семье, но это не мешает ей заниматься и карьерой. Экс-участница «Фабрики» продолжает сольную музыкальную деятельность и ведет профессиональную дизайнерскую работу, разрабатывая одежду.

Мария Алалыкина

Маша Алалыкина с детства увлекалась музыкой и пением. После окончания школы она приняла серьезное решение связать свою жизнь с искусством и поступила в музыкальное училище имени А. Г. Шнитке. Однако учиться там ей не понравилось, и девушка перевелась в джазовый колледж, но и там она надолго не задержалась. В итоге Маша кардинально сменила осваиваемую профессию и поступила на переводческий факультет МГЛУ имени Мориса Тореза. Однако навсегда оставить мир музыки у Алалыкиной так и не получилось. В 19-летнем возрасте девушка пришла на кастинг «Фабрики звезд — 1», чтобы поддержать родную сестру — Маргариту. Несмотря на это, выбор организаторов пал именно на Машу.

На реалити-шоу Алалыкина быстро завоевала внимание телезрителей благодаря яркой и привлекательной внешности. «Фабрика звезд» помогла восходящей звезде раскрыть свой талант. Это поспособствовало тому, что Алалыкина стала частью новой группы «Фабрика», в состав которой вошли также Сати Казанова, Саша Савельева и Ира Тонева. Репертуар музыкального коллектива с самого начала состоял из поп-песен. И практически сразу после финала новоиспеченная группа отправилась в тур по стране.

Концерты «Фабрики» вызывали большой ажиотаж, а залы, где проходило выступление, были забиты до отказа. Однако такой успех не смог удержать восходящую звезду на сцене. Несмотря на то, что Маше Алалыкиной нравилась обретенная популярность и повышенное внимание к ее персоне, но перспектива быть не сольной певицей, а частью коллектива участницу «Фабрики» не устраивала. Ее желанием было петь другие песни и следовать другому образу. Помимо этого, загруженный график девушки стал причиной проблем с учебой — из-за постоянных пропусков Алалыкину отчислили. Однако родители певицы уговорили ее вернуться домой и сосредоточиться на учебе. С тех пор Маша Алалыкина не появлялась на сцене.

Покинув мир музыки, экс-участница «Фабрики» окончила университет и начала строить личную жизнь. Ее первым мужем стал юрист Алексей Зуенко, который еще до знакомства с Алалыкиной принял ислам. Его примеру последовала и девушка. Так она сменила имя на Марьям. Однако спустя время супруг ушел к близкой подруге Алалыкиной, оставив уже бывшую жену с их общей дочерью. Одинокой экс-певица была всего год, ведь вскоре она познакомилась с немедийным молодым человеком Махмудом, который и стал ее вторым мужем. Супруги стали родителями несколько раз, однако как много детей появилось на свет в браке неизвестно. Сейчас пара проживает в Дагестане. Также есть информация, что 40-летняя Маша Алалыкина ведет собственные курсы по английскому языку и преподает арабский язык. Однако точных подробностей личной жизни бывшей певицы нет.

Ирина Дубцова

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Обладательница узнаваемого и сильного голоса, Ирина Дубцова, имела неплохую музыкальную карьеру еще до присоединения к четвертому сезону «Фабрики звезд». Любовь к искусству ей привили в раннем детстве, поспособствовал отец — известный в Волгограде продюсер и основатель джаз-коллектива Dubcoff Band Виктор Дубцов.

На момент участия в проекте в 2004 году Ирина уже могла похвастаться богатым опытом написания и исполнения песен. В школьные годы она выступала в рамках молодежной группы «Джем», а затем и бэнда «Девочки». Тогда же начала сотрудничество с певцом Антоном Макарским, которому написала большую часть композиций.

Песенный конкурс 21-летняя Ирина Дубцова выиграла с хитом «О нем». Такое же название годом позднее получил ее сольный альбом. Благодаря участию в четвертой волне «Фабрики звезд» познакомилась и даже несколько раз выступила дуэтом с такими звездами, как Игорь Николаев, Илья Лагутенко, Александр Розенбаум и Владимир Пресняков.

Во время шоу артистка особенно сблизилась с талантливой фабриканткой из другого сезона программы — Полиной Гагариной. По окончании проекта девушки записали совместную композицию «Кому, зачем?», которая быстро поднялась на первые места отечественных хит-парадов. Исполнительниц признали лучшим дуэтом по мнению Муз-ТВ. В 2016 году Ирина получила первый в своей карьере «Золотой граммофон».

За продолжительную карьеру она зарекомендовала себя не только как профессиональная певица, но и автор. Слова к таким песням, как «Сердце в тысячу свечей» Филиппа Киркорова, «Не сходи с ума» Тимати и «Виски безо льда» Славы написала именно Ирина. В последующие годы выпустила еще два альбома — Sorry (2022) и «Новости» (2024).

Сейчас 42-летняя Дубцова старается не распространяться о своей личной жизни. После тяжелого расставания в 2008-м с супругом Романом Черницыным — участник группы «Плазма», с которым у Ирины завязался бурный роман на «Фабрике звезд», она старается не афишировать ничего подобного на большую аудиторию. Сейчас воспитывает сына Артема от первого брака.

Мария Ржевская

Мария Ржевская была одной из самых ярких участниц «Фабрики звезд — 2». Несмотря на то, что девушка не стала победительницей второго сезона проекта, ее выступления и сценический образ с нарощенными клыками запомнились многим зрителям.

Ржевская пришла на кастинг вместе со старшей сестрой Ксюшей Лариной, которая впоследствии стала участницей четвертого сезона «Фабрики звезд». Несмотря на то, что вокальные данные Маши сильно уступали сестринским, изначально организаторы сделали выбор в ее пользу и не прогадали. Песни «Зачем я ждала тебя» и «Когда я стану кошкой» не только запомнились телезрителям, но и стали настоящими хитами 2003–2004 годов. Однако в финале второго сезона «Фабрики звезд» Мария Ржевская заняла лишь пятое место. Несмотря на это, яркую участницу проекта стал продвигать продюсер Максим Фадеев. Тогда на запоминающуюся композицию о желании стать кошкой был снят видеоклип, который еще сильнее подогрел интерес к треку и его исполнительнице.

Несмотря на близящийся успех, спустя два года после выхода «Фабрики звезд — 2» на экраны Мария Ржевская оставила звездную жизнь, успев записать лишь две новых песни с незатейливыми названиями «Топ-топ» и «Бай-бай». Известно, что экс-участница телешоу познакомилась с топ-менеджером компании «АРС» Вячеславом Кормильцевым и влюбилась в него. Мужчина ответил взаимностью и пара расписалась. Это крайне не понравилось Фадееву. а Ржевская между семьей и карьерой выбрала первое. Супруги вместе с дочерью Елизаветой переехали в Великобританию, где и проживают по сей день. Там Мария окончила институт театра и кино и сменила род деятельности. Теперь бывшая певица принимает участие в театральных постановках и снимается в английских фильмах. Помимо этого, под псевдонимом Masha Kaya Ржевская осваивает профессию дизайнера.

Пьер Нарцисс

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Многие песни, прозвучавшие в вечернем эфире «Фабрики звезд», уже утром становились популярными хитами, а их исполнители просыпались знаменитыми. Так случилось и с харизматичным камерунским певцом Пьером Нарциссом и его композиции «Шоколадный заяц». Однако хит, принесший колоссальную популярность, вскоре обернулся проклятием. Пьер стал заложником одной песни, а другие его произведения не могли превзойти «фабрикантский» успех.

Вокалист родился в Камеруне и даже представить не мог, что станет популярным в чужой для него стране. Музыкой Пьер начал заниматься в 13 лет, а уже через год организовал группу и стал выступать вместе с друзьями на клубных дискотеках. После школы исполнитель решил перебраться к сестре, которая к тому моменту жила в России. Так, певец оказался в подмосковном Егорьевске.

Однако суровый климат Нарциссу не понравился, и он начал подумывать о переезде во Францию. Удержать от этого шага помог случай: режиссер Никита Михалков для своего фильма «Сибирский цирюльник» искал темнокожего артиста. Пьер успешно прошел кастинг и получил эпизодическую роль. Съемки изменили отношение Пьера к стране, и он поступил на факультет журналистики МГУ, а также начал играть в КВН за команду РУДН. Вскоре в его жизни появилось радио, где Нарцисс смог проявить себя как диджей.

А дальше в жизни певца произошла «Фабрика звезд-2». На кастинге жюри впечатлила не столько его внешность, сколько репертуар. Вместе с рэп-хитами и французскими песнями Нарцисс решил еще исполнить песню Владимира Высоцкого. Несмотря на то, что Пьер не дошел до финала, он сумел запомниться зрителям.

После проекта экс-фабрикант продолжал активно выступать, но громкая слава быстро прошла. Возможно, переживая трудности в карьере, певец начал прикладываться к бутылке. По словам его бывшей жены артистки Валерии Калачевой, Нарцисс страдал от алкоголизма и в пьяном угаре нередко поднимал руку на нее и их дочь Каролину-Кристель, появившуюся на свет в 2006-м. Супруга терпела мужа-тирана больше 10 лет, но в 2017-м подала на развод, заявив об изменах Пьера.

В последние годы жизни певец серьезно занялся здоровьем и перестал пить. Возможно, на это повлияло обострение болезни — Нарцисс на протяжении 10 лет страдал от подагры. В 2022-м во время операции на почке 45-летний Нарцисс скончался. Причиной смерти стала почечную недостаточность. Похоронен артист в семейном склепе в Камеруне.

Стас Пьеха

www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Широко известный сегодня певец Стас Пьеха начинал свой путь в музыкальной индустрии также с участия в «Фабрике звезд». В способностях 24-летнего фабриканта не не было и доли сомнения, практически вся семья артиста так или иначе связана с музыкой. Отец Пятрас Герулис играл в джазовом коллективе, мать Илона Броневицкая — эстрадная исполнительница. Бабушка — знаменитая советская народная артистка Эдита Пьеха, а дед — композитор Александр Броневицкий.

В четвертом сезоне песенного конкурса он занял третье место, выступив с треком «Одна звезда», впоследствии ставшей хитом. Спустя год увидел свет одноименный дебютный альбом, три композиции из которых написал признанный композитор Виктор Дробыш.

Первую громкую награду после завершения шоу Стас Пьеха получил в 2005 году. Композиция «Ты грустишь», исполненная вместе с Валерией, была названа лучшей по мнению MTV Russia Music. В течение следующих трех лет артист усердно работал над вторым сольным альбомом, который оказался экспериментальным. В него вошли композиции в жанре поп, блюз-рок и даже французский шансон. В том же году вышел совместный трек с Григорием Лепсом «Она не твоя».

Помимо певческой карьеры, Стас Пьеха не раз занимался дубляжом мультфильмов, снимался в телешоу и документальном кино. В 2013 году состоялся релиз третьего полноформатного альбома «10». Начиная с 2017-го часто появляется в качестве жюри на музыкальных шоу. Например, «Ты — супер!» на телеканале НТВ и «Маска» на Первом канале.

За счет природного обаяния и харизмы Стас Пьеха всегда был особенно популярным у противоположного пола. Известно, что около четырех лет певец встречала с двоюродной сестрой Тимати — Викторией Смирновой. Также ему приписывали романы с певицей Тамарой Смирновой и актрисой Марией Кожевниковой.

После расставания с первой девушкой Пьеха увлекся моделью Натальей Горчаковой. В 2014 году у них родился сын, которого назвали Петром. Однако долго союз не продержался, бывшие возлюбленные разъехались по разным городам и видятся только из-за общего ребенка. После развода певец крутил роман с режиссером Елизаветой Клюзко. Есть ли дама сердца у 43-летнего исполнителя сейчас — неизвестно.

Также в жизни Стаса Пьехи была и затяжная черная полоса. В 2016 году, по признанию артиста, его с головой поглотила наркотическая зависимость. В течение долгого времени он лечился в реабилитационном центре. После чего открыл собственную частную наркологическую клинику.

Анастасия Крайнова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

«Фабрика звезд» помогала заявить о себе на всю страну не только амбициозным взрослым, но и подросткам с большой мечтой, в числе которых и была Анастасия Крайнова. Девушка пришла на третий сезон проекта в 16 лет, но даже в столь юном возрасте ей удалось впечатлить наставников своими вокальными навыками. К сожалению, до финала Анастасия так и не дошла.

Неудача у телешоу заставила девушку усомниться в себе, но окончательно ощутить себя ненужной публике ей не дал продюсер Виктор Дробыш, который пригласил Крайнову стать одной из участниц музыкального коллектива «Тутси». Дебютной песней группы была композиция «Самый-самый», которая моментально привлекла внимание слушателей и стала хитом, а также принесла певицам премию «Золотой граммофон». Оказавшись на пике популярности, Анастасия Крайнова отправилась покорять телевидение. Певица начала сниматься в различных проектах, среди которых был популярный ситком «Счастливы вместе».

В 2007 году внутри коллектива «Тутси» начали возникать конфликты, и «фабрикантка» покинула группу. Тогда в ее жизни начался новый этап — сольная карьера. Некоторое время Крайнова работала диджеем в московских клубах, но ее все еще манила сцена. Девушка окончила продюсерский факультет Российской академии имени Гнесиных и начала самостоятельно организовывать свои концерты, съемки видеоклипов и выпускать сольные треки, среди которых песни «Подарок» и «Черно-красное». А в 2019-м Виктор Дробышев пригласил экс-участницу «Тутси» занять место в новом составе группы, но получил отказ. Сейчас 40-летняя Анастасия продолжает сольную карьеру и возобновила участие в телешоу. В 2024 году стало известно, что Крайнова снялась в реалити под названием «Выживалити».

В 2016 году у певицы был роман с актером Андреем Носиком. Девушку даже обвиняли в разрушении семьи избранника, ведь по слухам, во время отношений с Анастасией Андрей все еще был женат. Однако сам он опроверг эти домыслы, заявив, что уже развелся с супругой. Несмотря на это, скандал спровоцировал трудности на работе, и Носиков расстался с «фабриканткой». В 2023-м стало известно, что в жизни Крайновой появился молодой человек, но сама Анастасия предпочла оставить его личность в тайне.

Виктория Дайнеко

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Благодаря всероссийскому шоу пробиться на отечественную эстраду удавалось даже тем, кто родился в далекой глубинке и не мог достойно продемонстрировать свои таланты. Такой была Виктория Дайнеко — певица-самоучка с экзотической внешностью родом из Якутии. Еще до участия в «Фабрике звезд-5» она сумела покорить собственный город звонким голосом, однако связывать жизнь с творчеством побоялась. После окончания школы выпускница подалась в Московский авиационный институт, тогда же, увидев объявление о кастинге на «Фабрику», решила попытать счастье.

Всего за три месяца 17-летняя Дайнеко буквально покорила столицу и стала победительницей пятого сезона. После чего ее слава в России начала быстро расти, и Виктория подписала контракт о сотрудничестве с известным композитором и продюсером — Игорем Матвиенко.

С 2004 по 2007-й после завершения шоу восходящая звезда провела в туре по городам России вместе с другими участниками проекта. А затем в 2008-м вышел дебютный альбом артистки «Иголка». В него вошли такие песни, как ««Я буду лучше» и «Я буду жить», а также российская адаптация хита I Will Survive.

В последующие годы постоянно появлялась на различных теле-шоу. Исполнила песню совместно с Александром Олешко в эфире программы «Две звезды», а также оставила компанию Гарику Бульдогу Харламову на праздничном шоу «Новогодняя ночь на Первом», где они спародировали фильм «Мистер и миссис Смит». В 2011-м Виктория Дайнеко приняла участие в перезапуске «Фабрики звезд. Возвращение». В этот раз за главный приз в песенном конкурсе боролись фабриканты, одержавшие победу в прошлые сезоны. Певице удалось в очередной доказать свой музыкальный талант и занять почетное первое место, оставшиеся призовые места заняли группа «Челси» и Ирина дубцова.

Чаще всего Виктория выпускала синглы, среди которых нашумевшие «Бей себя», «Жить вдвоем», «Ближе, чем танго». Только в 2017-м преданные поклонники услышали новый студийный альбом певицы — «Смайлы». Экс-участница шоу до сих пор увлечена музыкой, как и двадцать лет назад, когда впервые ступила на сцену. В 2023-м появилась на шоу «Три аккорда» и «Маска».

Что же касается личной жизни 36-летней певицы, еще на фабрике звезд у нее завязались отношения с танцором шоу. Зрители с интересом следили за парой, но союз оказался краткосрочным. Летом 2011 года у нее завязался роман с Алексеем Воробьевым, актером и автором хита «Сумасшедшая», который продолжался до мая 2012 года. С октября 2014 года начались отношения с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом, спустя несколько лет пара сыграла свадьбу. В том же году у них родилась дочь Лидия.

Елена Кукарская

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Задорная и яркая Елена Кукарская привлекла к себе немало внимания во время шоу. Во многом этому способствовал низкий рост исполнительницы, который составляет всего 153 сантиметра. Миниатюрная участница родом из Тюмени сумела пройти до самого финала и занять четвертое место в общем рейтинге пятой волны «Фабрики звезд».

О том, что в будущем ее ждет известность, не сомневался никто. Сразу же после завершения шоу 23-летняя девушка подписала контракт на сотрудничество с Максом Фадеевым. В этом творческом союзе были выпущены синглы «Мой милый друг» и «Красная смородина». Также Елене удалось сохранить дружеские отношения с Пьером Нарциссом, другим не менее ярким фабрикантом прошлого сезона. Вместе необычный тандем записал песни «Холодно» и «Зиночка». В планах даже было выступление на родине певца, но в последний момент поездка в Африку отменилась.

Однако это обстоятельно не расстроило Кукарскую. Не теряя времени, она приняла участие в съемках телесериала «Любовь — не шоу-бизнес», где сыграла модельера Машу. Когда же срок контракта с Фадеевым истек, Елена отправилась по приглашению выступить на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере. Этот год стал для певицы наиболее активным. В 2010-м она также отправилась в Париж, где В сентябре 2010 года открыла сезон русских вечеринок. В январе 2011 года состоялись гастроли по США.

В 2013 году свет увидел новый релиз Кукарской — альбом «Королева». И хотя новые композиции были тепло приняты публикой, настоящее признание к экс-участнице проекта пришло через несколько лет. Именно пластинка «По маленькой», вышедшая в 2016-м, сделала Елену широко известной. Позднее певица отправилась в гастроли по городам с новым материалом. Сегодня она продолжает давать концерты и радовать преданных поклонников новыми релизами.

На данный момент 4-летняя исполнительница находится в браке с музыкантом Алексеем Крутых. Отношения пара узаконила в 2011 году, а через три года после торжества у них родился сын Федор.

Светлана Светикова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Сейчас Светлана Светикова известна не только как певица, но и как талантливая актриса и танцовщица. Однако начало творческого пути знаменитости было положено именно в музыкальной сфере. С юности Светлана блистала на сцене в составе коллектива «Группа Папы Карло» и покоряла сердца зрителей на вокальных конкурсах, откуда зачастую уезжала с наградой в руках. Также восходящей звездой можно было полюбоваться в театрах. Светикова принимала участие в различных постановках, наиболее известной работой с ее участием стал мюзикл Notre-Dame de Paris.

В 2003 году Светлана Светикова стала участницей третьего сезона «Фабрики звезд», где в итоге заняла четвертое место. Проект помог талантливой девушке заявить о себе на всю страну. После его завершения Светикова снялась в нескольких телевизионных шоу спортивного характера, среди которых небезызвестный российскому зрителю «Форт Боярд».

В дальнейшем Светлана принимала активное участие в ледовых шоу Ильи Авербуха, однако в проекте фигуриста она представала перед публикой не на коньках, а с микрофоном в руках демонстрировала свои вокальные навыки. Помимо этого, «фабрикантка» снималась в различных телекартинах. Среди главных ролей Светиковой значится героиня Ольга из триллера «Нас не догонишь» и Женя из сериала «Любовь — не шоу-бизнес». Однако большинству зрителей Светлана запомнилась по эпизодической роли в популярном ситкоме «Счастливы вместе».

Мир музыки экс-участница «Фабрики звезд» также не забывает. За плечами Светланы Светиковой совместные выступления со многими зарубежными знаменитостями, самым ярким из которых с уверенностью можно назвать дуэт с именитым Тото Кутуньо на концерте «Невероятные приключения итальянцев в Кремле». Интересно, что певец счел девушку привлекательной и позвал ее отправиться с ним на его родину, но «фабрикантка» все же осталась в России. К сожалению, Светикова так и не порадовала поклонников собственными альбомами, хотя в ее биографии есть несколько музыкальных композиций. Сейчас 40-летняя знаменитость продолжает принимать участие в мюзиклах и выпускает собственные песни. Последней работой певицы значится вышедший в 2022 году трек «Новая я».

В личной жизни Светланы не все было так гладко. У девушки был роман с известным комиком Гариком Харламовым, но ее родители были против этого союза. Изначально влюбленные, поддавшись сильному чувству, встречались тайно. Однако со временем Светлана смирилась с позицией своей семьи и разорвала отношения. Также у звезды был роман с актером Андреем Чадовым, но и он не перерос в семью. А в 2013-м стало известно, что у Светиковой новый избранник — фигурист-акробат Алексей Полищук. Сейчас пара живет вместе и растит двух сыновей — Милана и Кристиана.

Дмитрий Колдун

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Победителем шестого сезона «Фабрики звезд» стал белорусский певец Дмитрий Колдун, запомнившийся на проекте, благодаря песне «Дай мне силу». Артист шутит, что в музыку попал прямиком из химической лаборатории — настолько резко он сменил род занятий на первых курсах института.

С детства у будущей звезды было множество увлечений, но свою жизнь он хотел посвятить медицине. Музыка долгое время оставалась лишь в качестве хобби. После получения аттестата Дмитрий поступил на химический факультетаБелорусского государственного университета. Будущая знаменитость активно участвовал в спортивных и творческих мероприятиях вуза, но потом резко забросил учебу, чтобы начать музыкальную карьеру.

Никто из родственников даже не понял, как это произошло. Возможно, на перемены в планах Колдуна повлиял старший брат, который в это время сам начал активно продвигать себя на музыкальном поприще. Дмитрий решил не ждать, когда его просто заметят, а начал сам подавать заявки на различные конкурсы и проходить кастинги.

Звездный час для Колдуна настал на «Фабрике звезд». На артиста обратили внимание не только в России. Во время проекта артист смог исполнить песню Still loving you вместе с группой Scorpions. В коллективе оценили дарование белорусского певца и даже пригласили участвовать в туре, а после завершения гастролей вручили исполнителю гитару в качестве подарка.

После окончания «Фабрики звезд» певец недолго проработал в группе «К. Г. Б», но быстро понял, что ему проще выступать сольно. И в личном проекте исполнителю крупно повезло. В 2007-м он получил возможность представлять Белоруссию на международном конкурсе «Евровидение». Однако этот шанс Колдун мог упустить из-за схожего вкуса с исполнителями из Финляндии. Конкурсанты выбрали для отборочных одну композицию. Дмитрий с подачи мэтров российской эстрады решил исполнять свою песню «Дай мне силу», переведенную на английский язык. Артиста ждал невероятный успех — исполнитель занял рекордное для своей страны шестое место.

Личная жизнь Колдуна сложилась довольно рано. Со своей женой Дмитрий начал встречаться еще в школе. С тех пор они вместе. Супруга победителя «Фабрики звезд» работает врачом-гематологом. Она подарила мужу сына Яна и дочь Алису. Несмотря на плотный график и необходимость жить на две страны, 38-летний певец старается больше времени уделять родным, живущим в Минске.

Наталья Подольская

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Сегодня Наталья Подольская — яркая звезда российской эстрады, за чьей жизнью и творчеством следят тысячи фанатов. В том, что она добьется значительного успеха на музыкальном поприще, не сомневался никто. Еще в юности певица неоднократно побеждала различных песенных конкурсов как в родной стране, Белоруссии, так и за рубежом. Вот только прочно связать свою жизнь с искусством девушка так и не решилась. По совету родителей Подольская поступила в вуз на правоведа и успешно выучилась.

Вновь запела выпускница только после переезда в Москву, где услышала о прослушивании на «Фабрику звезд-5». На тот момент 22-летняя Наталья уже получала второе образование на вокальном отделении в Московском институте современного искусства. В то же время она подала заявку на участие в «Евровидении–2005» от Белоруссии, но отбор не прошла. Зато попала на популярное российское шоу.

Там талантливую певицу сразу же заметил известный продюсер Виктор Дробыш. Вскоре вышел их совместный альбом «Поздно», подарив фабрикантке первую яркую строчку в дискографии. Однако одержать победу в «Фабрике звезд» ей так и не удалось — Подольская заняла третье место, уступив Руслану Масюкову и Виктории Дайнеко.

Тогда же состоялась вторая попытка выступить на «Евровидении», но уже от России. В отборочном туре с песней Nobody Hurt No One талантливой вокалистке удалось обойти Диму Билана и Анастасию Стоцкую. Вот только во время выступления удача Подольскую покинула — она заняла лишь 15 место в общем рейтинге. Данная ситуация крайне огорчила бывшую участницу «Фабрики» — вскоре после приезда обратно в столицу, она разорвала контракт со своим продюсером Игорем Каминским и перешла под крыло уже знакомого ей Виктора Дробыша.

В 2012-м вышел второй сольный альбом Подольской — «Интуиция». Карьера девушки после вступления в отношения с Владимиром Пресняковым-младшим буквально взлетела. Они познакомились еще в 2005 году на съемках шоу «Большие гонки». На тот момент Наталье исполнилось 23 года, а Преснякову — 37 лет. Свадьбу они сыграли спустя два года в Лас-Вегасе, а в 2010-м зарегистрировали отношения и в России.

Совместно они записали и исполнили такие композиции, как «Kissлород», «Дождь» и «Дыши». А в 2014-м выступили на сцене «Крокус Сити Холла» в Москве дали большой парный концерт.

В 2020 году певица выпустила третий студийный альбом «Плачь». Сегодня вокалистка продолжает выступать, появляться на различных телешоу, а также успевает воспитывать двоих детей — Артемия и Ивана.

Александр Бреславский (Доминик-Джокер)

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

«Фабрика звезд» помогла зажечься многим звездам современной эстрады. Одним из таких стал Александр Бреславский, более известный под псевдонимом Доминик Джокер. Тяга к признанию и творчеству в нем пробудилась еще в раннем возрасте. В школьные годы он был постоянным участником КВН, а после выпуска подался в консерваторию и даже сумел организовать коллектив «2+2», ставший известным в рамках родного города исполнителя — Одессы.

В 1998 году Александр отправился покорять столицу. На первых порах выступал в различных клубах, экспериментировал с музыкальными направлениями и жанрами. Затем в 2004-м решил принять участие в «Фабрике звезд-4». По признанию Бреславского, проект стал мощным толчком для его карьеры.

Будучи фабрикантом, познакомился с Анастасией Кочетковой, Тимуром Юнусовым (Тимати) и Ратмиром Шишковым. На шоу участники основали RnB-коллектив «Банда». Призовое место группе не досталось, но это не помешало им покорить музыкальные чарты 00-х с такими хитами, как «Плачут небеса», «Рим, Париж» и «Мама, я люблю тебя». Однако в 2007 году «Банда» вынужденно распалась, Ратмир Шишков, которому было всего 19 лет, погиб в автокатастрофе.

На несколько лет Доминик Джокер решил уйти со сцены, чаще работая с записью и аранжировкой чужих проектов. Он написал песни для «Отпетых мошенников», Влада Топалова, а также трио «Сливки». Спустя год в свет вышел клип на его песню «Брошенный богом», знаменуя старт сольной карьеры. Затем последовала череда совместных треков с Олегом Газмановым, Дакотой, Анастасией Кочетковой и Тимати. В тот же период Доминик Джокер решил попытать удачу в кино. Принял участие в фильме «Бой с тенью 3D: Последний раунд», где сыграл самого себя.

Настоящий расцвет в его карьере пришелся на 2012 год. Тогда сингл «Если ты со мной» принес ему статуэтку «Золотого граммофона» и диплом хит-парада «Красная Звезда». Немногим позже он стал наставником масштабного проекта «Битва хоров». В 2015-м вышел второй сольный альбом на 22 трека, с которым Доминик Джокер затем отправился в тур. Сейчас 43-летний исполнитель продолжает заниматься музыкой и нередко появляется на развлекательных телешоу, например, «Звезды под гипнозом».

В личной жизни артиста все непросто. С 2006 по 2014 год он находился в браке с Альбиной Бреславской. У пары родилось двое мальчиков, однако спустя восемь лет совместной жизни, они приняли решение о расставании. В 2019 исполнитель женился во второй раз на Екатерине Кокориной. Они познакомились во время съемок «Битва хоров», девушка была подопечной Бреславского на шоу и быстро привлекла его внимание.

Ираклий Пирцхалава

www.globallookpress.com / Evgeny Filippov

Композиция «Лондон — Париж», прозвучавшая с экранов «Фабрики звезд», сделала певца невероятно популярным. В детстве Ираклий Пирцхалава (настоящее имя артиста) мечтал стать футболистом. Он даже два года играл за юниорскую команду московского «Локомотива». Однако мама настояла, чтобы сын занялся музыкой, словно зная, что ее наследнику суждено стать знаменитостью.

На этом поприще у Пирцхалавы быстро начали появляться успехи. Уже в 16 он записал песню в стенах профессиональной студии. Чтобы добиться славы, Ираклий несколько раз пытался создать собственную группу, а также развивался как радиоведущий.

Судьбоносной для артиста оказалась «Фабрика звезд-2», подарившая ему ряд хитов. После проекта у Иракли (так он начал называть себя на шоу) началась активная сценическая жизнь. В 2004-м артист выпустил альбом «Лондон-Париж», а еще через год — пластинку «Я с тобой». Параллельно с этим окончил университет по специальности «Менеджмент в музыкальной индустрии», что позволило ему развиваться не только в качестве исполнителя, но и продюсера.

Певец был участником многих телевизионных шоу и продолжает выступать. А вот в личной жизни экс-фабриканта пока затишье. Исполнитель в 2009-м женился на пиар-специалисте Софье Гребенщиковой. Возлюбленная подарила Ираклию двух сыновей. Но спустя пять лет брака супруги развелись, но сохранили дружеские отношения. После расставания у певца был непродолжительный роман с топ-моделью Светланой Захаровой.

Кто сейчас занимает место в сердце 46-летнего артиста, сказать сложно. В своих соцсетях у Ираклия только фотографии, связанные с работой и веселым времяпрепровождением с сыновьями.

Никита Малинин

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Яркий юноша со звонким голосом в свое время покорил множество женских сердец. Никита Малинин стал победителем третьего сезона «Фабрики звезд», в 23 года, удивив слушателей романтическим хитом «Котенок». И все же, несмотря на громкую фамилию, доставшуюся от отца Александра Малинина, популярного эстрадного исполнителя, на пути к успеху и признанию большую роль сыграли именно природная харизма и талант, а не известный член семьи. Ведь родители разошлись, когда певцу едва исполнилось два года.

С ранних лет Никита увлекался музыкой и театром. В шестилетнем возрасте даже сыграл на сцене МХТ имени Антона Чехова. Поэтому никто не удивился, что после школы юноша решил поступить в музыкальное училище имени Гнесиных.

Параллельно с тем постоянно гастролировал в составе коллектива «Охо-хо». За это время отточил свои навыки написания песен и выступлений. Богатый опыт работы в музыкальной индустрии дал Никите Малинину огромное преимущество. Хотя, как он сам признавался, быть частью этого шоу сложнее, чем следить за его развитием на экране. Пришлось потратить немало сил, чтобы запомниться зрителям и выйти в фавориты.

После завершения программы певец выпустил дебютный альбом «Вспышка в ночи», однако ему не удалось повторить ошеломительный успех песни «Котенок». Неоднозначные оценки аудитории привели к тому, что исполнитель задумался о смене музыкального направления. В течение нескольких лет он работал над созданием клубных композиций и даже получил признание. Сотрудничал с участниками «Фабрики звезд» — Домиником Джокером, Викторией Дайнеко. Также записал несколько треков с DJ Nejtrino и DJ Misha Klein.

В 2015 году появился на шоу «Один в один!», где перевоплотился в собственного отца и исполнил его песню. Сейчас 42-летний музыкант продолжает сочинять композиции, а также поддерживает теплые отношения с Александром Малининым и сводными братьями и сестрами.

Личную жизнь арист тщательно скрывает. Единственное, что поклонникам удалось выяснить, свою вторую половинку Малинин встретил в далеком 2008 году. С тех пор пара до сих пор вместе и планирует в скором времени завести детей.

Зара

www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

«Фабрика звезд» для певицы Зары (настоящее имя — Зарифа Мгоян) стало далеко не первым появлением на телеэкранах. Еще в детстве она приняла участие в детском конкурсе талантов «Утренняя звезда», где получила первое место, а во время обучения в театральном вузе снялась в нескольких фильмах и сериалах.

Свой первый студийный альбом будущая фабрикантка записала в 16 лет, а за ним в свет вышла пластинка под названием «Зара». Однако всеобщее внимание вокалистка смогла привлечь к своему творчеству на проекте «Фабрика звезд». Участница дошла до финала и заняла третье место в шестом сезоне.

После проекта карьера молодой певицы пошла в гору. Исполнительницу начали приглашать на другие телевизионные шоу, а ее хиты все чащезазвучали на отечественных радиостанциях. Однако Зара в своем творчестве не хотела стоять на месте. В 2017-м певица исполнила несколько песен совместно с итальянским тенором Андреа Бочелли, также ей удалось поработать с легендарной французской певицей Мирей Матье, в дуэте с которой российская знаменитость записала вальс «Под небом Парижа».

Кроме музыкальной карьеры, звезда отечественной эстрады известна еще и как филантроп. Зара выступает с благотворительными концертами, а также курирует этнический международный фестиваль «Музыка наших сердец». За свою деятельность в 2016-м она была удостоена звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира». В том же году Зара была удостоена звания заслуженной артистки России.

Знаменитости не раз приписывали романы с видными политическими деятелями, но что из них правда, а что вымысел сказать сложно. Точно известно, что Зара была замужем дважды. Впервый раз под венец она пошла в 2004-м. Супругом звезды стал сын экс-губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко — Сергей. Пара даже обвенчалась, но отношения продлились всего полтора года.

В 2008-м певица вышла замуж за начальника Управления фармации московского Департамента здравоохранения Сергея Иванова. От этого брака у певицы два сына. Однако дети не помогли сохранить семью. В 2016-м супруги развелись.

Елена Терлеева

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

С детства Елена Терлеева каждую свободную минуту посвящаламузыке. До «Фабрики звезд» исполнительница, будучи подростком, успела поучаствовать в другом телевизионном проекте — «Утренняя звезда». Один из членов жюри заприметил юное дарование и сказал, что ей нужно перебираться в Москву. После школы Елена собрала вещи и поехала покорять столицу, стараясь совмещать занятия музыкой и заработки.

Искупаться в лучах славы 18-летней Терлеевой помогла «Фабрика звезд». Практически сразу после проекта исполнительница получила правительственную премию «Золотой голос России», а также записала дебютный альбом вместе с композитором Алексом Прусовым. В 2007-м певица удостоилась «Золотого граммофона» за песню «Солнце».

Исполнительница активно экспериментировала с жанром, стараясь расширять свои музыкальные возможности в направлении соула и джаза.

Сейчас 39-летняя певица продолжает давать концерты. А вот на личном фронте у знаменитости крепкие отношения так и не сложились. Елена незамужем и не имеет детей.

Рита Дакота

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Талантливый композитор и музыкальный исполнитель — все это Рита Дакота или же Маргарита Герасимович. Девочка из Белоруссии в возрасте пяти лет написала стих к игрушкам «Стойкий маленький солдатик», а в одиннадцать, вдохновившись нашумевшим после выхода фильма «Леон» треком «Shape of my heart» британского исполнителя Стинга, Рита написала свою первую песню. Мама обратила особое внимание на увлечение дочери, когда той было семь, и сразу повела ее в музыкальную школу. В четырнадцать подрастающая звезда собрала свою панк-группу, для которой она активно писала песни и временами продавала их радиостанциям.

После школы Герасимович поступила в студию вокала, где преподаватель помогла ей записать свои демоверсии песен. Позже девушка начала участвовать в различных конкурсах, однако участие в «Звездном дилижансе» не принесло никакого успеха, наоборот чуть не пошло крахом ее вот-вот начавшейся карьеры из-за резко негативного отношения судей к исполнению песен на английском языке. Однако та не сдавалась и в 2007 году, после долгих уговоров и непоколебимой поддержки друзей, Маргарита попала в седьмой сезон шоу, что смогло открыть для нее двери в мир большого музыкального бизнеса.

На «Фабрике звезд» Дакота исполняла только свои композиции и смогла поразить жюри и зрителей невероятными вокальными навыками и мощной харизмой.

Увы, дальнейшая эстрадная карьера певицы не удалась. Тяжелые перелеты, разочарование в шоу-бизнесе и резкая потеря в весе, а за ней и проблемы со здоровьем вынудили артистку завершить все и перейти в более независимый коллектив «Monroe». В этой рок-группе она смогла воплотить свои мечты в жизнь и по сей день радует поклонников новыми хитами.

Личная жизнь Маргариты представляет из себя довольно тернистый путь. Первый брак она заключила с Владом Соколовским — экс-фабрикантом и участником дуэта «БиС», через два года у пары родилась девочка, однако многочисленные измены Влада и их укрывательство со стороны близких друзей и родственников разрушили отношения знаменитостей. Сейчас женщина счастлива в браке с режиссером и клипмейкером — Федором Белогаем. Многие считали их отношения неправдоподобно идеальными, что отчасти было так. Пара пересмотрела свою позицию касаемо свадьбы и поженилась целых три раза: в России, Грузии и Индонезии.

На данный момент Рита также участвует в благотворительной деятельности, спонсирует проект «Цунами», который помогает зависимым от алкоголя и наркотиков людям получить второй шанс на хорошую жизнь, и ведет личный блог, где освещает важные общественные проблемы.

Влад Соколовский

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Таланты будущей знаменитости стали проявляться еще в детском возрасте. Возможно, серьезное влияние на Влада оказала его мама — артистка цирка. Благодаря связям родителей уже в три года Соколовский вышел на большую сцену вместе с самим Филиппом Киркоровым в эфире «Утренней звезды».

Тягу к искусству родители всегда поддерживали. Мальчик занимался вокалом, хореографией, а также дебютировал в кино. Однако после школы решил связать свою жизнь с более серьезной профессией и поступил в МГИМО.

Чтобы начать сольную карьеру, певец решил попробовать свои силы на «Фабрике звезд». 16-летний, но уже опытный артист сразу попал в состав участников и дошел до самого финала в дуэте с Дмитрием Бикбаевым, вместе с которым они создали группу «БиС». Однако коллектив просуществовал лишь до 2010-го.

В последний годы Соколовский пробует себя не только как певец, но и как актер. Один из проектов, в котором он участвовал, — русская адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь», где сыграл лучшего друга главного героя.

В личной жизни, судя по соцсетям бывшего участница «Фабрики звезд», у него все в порядке. Соколовский встречается с певицей Ангелиной Сурковой, которая подарила ему сына Дэвида. Пара утверждает, что сходилась и расходилась пять раз, но сейчас в их отношениях все наладилось.

У Соколовского есть дочь Мия от брака с другой экс-фабриканткой Ритой Дакотой. Семья распалась через три года после свадьбы. Певица утверждает, что всему виной стали измены мужа.

Александр Киреев

Сергей Карпухин / ТАСС

Александр Киреев был из числа тех, кто развивал в себе вокальные навыки с детства. В раннем возрасте мальчик уже хорошо пел и умел играть на скрипке. Благодаря своим талантам он даже основал собственную музыкальную группу, которую назвал «ТриС». Детище юного Александра оказалось весьма успешным, и выступления его участников собирали полные залы в клубах родного города — Алуште.

В 2003 году Александр Киреев вместе со своей знакомой пришел на кастинг третьего сезона «Фабрики звезд» и попал в ряды тех, кто оказавшись на пробах «за компанию», прошел в проект. Вокальные данные Киреева впечатлили организаторов и он стал участником музыкального телешоу. Талант певца не оставил равнодушными и телезрителей. Песни «Мир, который подарил мне тебя» и «Ночь любви», исполненные «фабрикантом» в рамках шоу, обрели большую популярность среди влюбленной молодежи. В итоге Александр занял второе место в финале «Фабрики звезд-3».

После окончания проекта Киреев стал участником группы «К. Г. Б», в состав которой вошли Дмитрий Голубев и Роман Барсуков. Популярность пришла к коллективу уже с выхода первой песни, которая получила название «Пять дней любви». А самым популярным треком «К. Г. Б» оказалась работа «Саша + Маша». За нее молодых людей наградили премиями «Стопудовый хит» и «Бомба года». В 2006 году Александр Киреев покинул группу и занялся сольной карьерой, для продвижения которой он стал одновременно исполнителем, автором песен, аранжировщиком и даже продюсером. Тогда самыми популярными в репертуаре звезды стали треки «У неба на краю» и «Маленький мальчик».

Несмотря на увеличивающееся количество слушателей, певец внезапно принял решение прекратить свою творческую деятельность и направить силы на открытие собственного дела в IT-сфере. Но, к счастью поклонников, со временем Александр сознал, что в его новой жизни очень не хватает музыки. И в 2017-м Киреев выпустил новую песню «Невозможно».

Сейчас «фабрикант» продолжает посвящать себя искусству. В 2022 году Киреев выпустил новый альбом под названием «Биение сердца». Также музыканта иногда можно увидеть в различных телевизионных шоу. А в личной жизни Александра царит гармония. Несмотря на непродолжительный разлад в 2023-м, 43-летняя звезда живет со своей любимой супругой. Пара воспитывает двух детей.

Антон Зацепин

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Были среди участников известного шоу и те, кто смог покорить публику не феноменальными вокальными данными, а бешеной харизмой. Девятнадцатилетний Антон Зацепин никогда не планировал связывать жизнь с пением, куда ближе ему были танцы. Однако стремление к славе привело к тому, что студент Санкт-Петербургского Института культуры и искусств решил попытать удачу на кастинге «Фабрики звезд». Каково же было его удивление, когда он успешно прошел все этапы и оказался под прицелом камер.

И все же слабый голос первое время серьезно мешал Зацепину. В отличие от других участников ему в выступлениях дуэтом со звездами эстрады отказывали. Спасли светловолосого парня только высокие рейтинги — природное обаяние и веселый характер очаровали телезрительниц, после чего руководство обратило на парня должное внимание.

Вместе с Надеждой Кадышевой на сцене «Фабрики звезд» Зацепин исполнил только вышедшею в 2004-м песню «Широка река». Тандем так полюбился поклонникам программы, что запоминающуюся композицию вскоре стали напевать абсолютно все — и молодые люди, и их родители. Также артист выступал с такими музыкантами, как Глюкоза и группа «Корни».

В рамках шоу также состоялся релиз его собственных песен, среди которых скандальная «Ниже ростом только Губин». На одном из выступлений Зацепина на самом деле присутствовал Андрей Губин. Тогда автор хита «Мальчик-бродяга» хорошо воспринял композицию и даже предложил ее совместно исполнить в финале. Перфоманс так и не состоялся. Более того, позднее Губин признавался, что текст его сильно обидел и нанес психологическую травму.

После завершения проекта Антон Зацепин практически исчез из медийного поля. Сегодня он изредка выступает на сцене со старыми композициями.

Впервые связал себя узами браками Антон Зацепин с ведущей канала «Муз-ТВ» Любовью Хворостининой. Как рассказывал певец, он крайне авантюрный и может влюбиться с первого взгляда. Союз не продержался долго, пара рассталась спустя всего два месяца.

Со второй женой Екатериной Шмыгиной, далекой от шоу-биза фигурой, певец от спонтанных и быстрых решений отказался. Прежде чем сыграть свадьбу, влюбленные долгое время встречались. В этих отношениях родилась дочь Александра-Марта. Но и в этот раз Зацепин был несчастлив. Развод состоялся в 2014 году, причина — не сошлись характерами. Спустя два года 34-летний Антон встретил Елену Вербицкую, ведущую радио «Романтика» и по совместительству астролога. Пара до сих пор вместе.

Юлия Паршута

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезда телеэкранов и шоу — Юлия Паршута — родилась в обычной семье, где родители занимали невысокие должности. Отец девочки работал инженером, однако, несмотря на сложную работу и тяжелый график, в его сердце всегда оставалась любовь к музыке, которую он передал своей дочери. Ее мама наравне с мужем поддерживала интерес ребенка к искусству, но, помимо всего, старалась растить дочь всесторонне развитой. Так, путь маленькой Юлии начался с обычной музыкальной школы, где она обучалась игре на скрипке. Позже в ее жизни появился балет, баскетбол, поэзия и моделинг, но всегда девушка возвращалась к своей первой любви — музыке.

Карьера юной звезды началась в университете, где она вступила в состав женской сборной РУДН «Кроме шуток» и играла в КВН. Паршута мелькала на телевидении в прогнозах погоды, а через недолгое время прошла отборочный тур в проект «Стань виджеем MTV», но все-таки последующий кастинг в «Фабрику звезд-7» изменил жизнь девушки навсегда.

В 2007 году Юлия получила предложение от продюсера Константина Меладзе вступить в группу «Инь-Ян». В составе группы она заняла заслуженное третье место в финале вместе с Ашихмином Сергеем, Татьяной Богачевой и Артемом Ивановым и последующие несколько лет ездила с ними на гастроли. Однако в дальнейшей карьере артистки не было места для фабричной группы. Одной из причин ухода Паршуты стали натянутые отношения с другими участниками.

Но сольная карьера только еще лучше раскрыла многогранные таланты певицы. Мир музыкального шоу-бизнеса привел девушку в Нью-Йорк, где она училась работать с музыкой и непосредственно со звукозаписью. Там же артистка записала премьерный сольный альбом и в тот же период вышли песни: «Здравствуй», «Ты мой пароль» и «На облаках». Помимо активного ведения музыкальной деятельности и обширного списка дискографии, экс-фабрикантка также снималась в кино. На ее счету такие фильмы, как: «Тайна четырех принцесс», «Красотки», «Полцарства за любовь», «Взгляд из вечности», «Текст», комедии «Глубже!» и «Бармен». Последней на данный момент стала кинокартина «Майор Гром: Чумной Доктор».

Жизнь Юлии Паршуты насыщена творческой работой, и тем не менее девушка активно пыталась устроить личную жизнь. Первые отношения у знаменитости были крайне неудачными. Молодой человек применял физическое и моральное насилие по отношению к любимой, всячески пытался вернуть ее после расставания сомнительными способами, что вызвало со стороны Юлии недоверие к мужчинам. Следующие отношения с русским бизнесменом тоже не увенчались успехом, однако в жизнь звезды вернулся давний друг с «Фабрики звезд» — Марк Тишман. На данный момент Паршута состоит в браке с Марком и планирует новые совместные проекты.

Дмитрий Бикбаев

www.globallookpress.com / АГН Москва

Участие Дмитрия Бикбаева в седьмом сезоне «Фабрики звезд» стало невероятным трамплином в карьере артиста. Поначалу исполнитель мечтал покорить Москву, но благодаря проекту смог влюбить в себя поклонниц со всей России.

В столицу будущая знаменитость переехал в 14 лет, после того, как решил навестить брата — студента РГГУ. Дмитрий поселился в университетском общежитии и перевелся в московскую школу. Аттестат зрелости Бикбаев получил экстерном. К слову, именно этот город подарил будущей знаменитости новое увлечение в виде музыки.

Дмитрию с ранних лет нравилось выступать на публике, поэтому он решил получить актерское образование и поступил в ГИТИС. В этот период молодой артист разрывался между музыкой и театром. В ходе сложного выбора он решил попробовать себя на вокальном поприще. Первые результаты пришли практически сразу. Бикбаев подал заявку на «Фабрику звезд» и прошел отбор. На проекте Дмитрий занял третье место, а также познакомился с Владом Соколовским, вместе с которым основал группу «БиС».

Дуэт выступал совместно в течение нескольких лет, а потом солисты решили разойтись. Бикбаев создал свою группу 4POST, которая в 2012-м приняла участие в российском отборе на «Евровидение», но безуспешно.

Сейчас 35-летний артист отошел от музыки. Его полностью охватила актерско-режиссерская деятельность. Бикбаев играет в театре, снимается в кино, преподает актерское мастерство, а в последнее время является руководителем театрального пространства «Арт-платформа».

О личной жизни артиста ничего неизвестно. Видному актеру приписывали романы с певицей Викторией Дайнеко и актрисой Ириной Антоненко, но отношения не сложились.

Дмитрий Голубев

www.globallookpress.com / Elena Grigor'eva

Дмитрий Голубев с детства был знаком с миром музыки. Родители мальчика отдали его вместе с братом-близнецом Олегом в ансамбль под названием «А+Б». Несмотря на то, что коллектив был детским, попасть в него можно было лишь пройдя кастинг. Дима успешно справился с данной задачей и уже через полгода впервые вышел на сцену. С тех пор его жизнь оказалась тесно связана с искусством. Со временем «А+Б» переименовали в «Пацанов». В составе прежнего ансамбля с обновленным названием Дмитрий Голубев начал гастролировать и посещать различные конкурсы и фестивали.

Мечтой начинающего певца было участие в «Фабрике звезд». И талантливому юноше посчастливилось попасть на проект. Голубев принял участие в третьем сезоне шоу, но несмотря на то, что изначально Дмитрия называли одним из фаворитов зрителей, победить ему не удалось. После окончания «Фабрики звезд-3» певец стал участником музыкальной группы «К. Г. Б», которую в итоге быстро покинул и вернулся в родной город Иваново.

Дмитрий Голубев оставил профессиональный мир музыки. И то, что ранее для него считалось делом всей жизни, стало обыкновенным хобби. Сейчас 39-летний «фабрикант» занимается дизайном, а остальное время посвящает своей жене и сыну.

Юлия Михальчик

www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Юлия Михальчик сделала первые шаги в мир музыки за год до участия в «Фабрике звезд». В 2002 году девушка подписала контракт с коллективом «Корона». Будучи в его составе, Юлия приняла участие в записи нескольких песен. А в 2003-м начинающая певица участвовала в фестивале «Южные ночи». Там ее и заметил один из организаторов «Фабрики звезд». На предложение принять участие в проекте девушка дала положительный ответ.

Юлия Михальчик стала участницей третьего сезона «Фабрики звезд». В период съемок девушка написала песню «Птица», которая принесла ей первую славу. На проекте Михальчик заняла третье место.

Уже в 2004 году певица подписала контракт с продюсерским центром Виктора Дробыша, и вскоре в творческой биографии девушки появилась вторая песня — «Лебедь белая». С самого начала карьеры Михальчик посчастливилось оказаться на сцене Кремлевского дворца и выступить в программе «Аль Бано и его леди». С тех пор Юлия еще не раз принимала участие в различных концертах. А в 2005-м певицу наградили премией «Золотой Граммофон».

В 2006 году Михальчик выпустила дебютный альбом, который получил название «Если придет зима». Карьера Юлии стремительно развивалась. В 2008-м певица участвовала в отборочном туре «Евровидения», однако победа в тот раз осталась за Димой Биланом. А спустя несколько лет после данных проб «фабрикантка» познакомилась с композитором Евгением Крылатовым, который стал автором множества ее новых песен. Сейчас 39-летняя Юлия Михальчик выпускает новые песни и продолжает концертную деятельность.

Информацию о своей личной жизни певица изначально скрывать не пыталась. Известно, что первым избранником Юлии стал продюсер Александр Шульгин. Однако страстный роман браком не закончился. Для девушки разрыв оказался весьма болезненным. Глубокие переживания обернулись проблемами со здоровьем. Девушке поставили диагноз анорексия. С тех пор личная жизнь «фабрикантка» тщательно скрывала от посторонних глаз. Поэтому новость о втором браке знаменитости стала для фанатов шоком. Вторым избранником Юлии оказался немедийная личность Владимир Гоев. Пара поженилась, и в их семье родился сын Саша. Однако и этот брак продлился недолго. В 2016 году супруги развелись. О нынешнем семейном положении Михальчик информации нет.

Ирсон Кудикова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

С юных лет будущая знаменитость развивала свои музыкальные способности: занималась вокалом, освоила игру на скрипке, фортепиано и саксофоне.

Взрослая творческая карьера певицы началась, когда ей исполнилось 15. Тогда Ирина (настоящее имя артистки) стала солисткой группы «Дети винила». Первые лучи славы озарили юную артистку, когда она на одном из концертов спела дуэтом с автором популярных шлягеров 90-х Евгением Осиным.

В 22 года Кудикова прошла кастинг на «Фабрику звезд-5». Зрители особенно запомнили два хита яркой блондинки: «Долгими вечерами» и «Прости меня». После проекта исполнительница успешно гастролировала с собственными джаз-шоу, а также продолжала записывать песни как в России, так и за рубежом. Ирсон даже удалось посотрудничать с иностранными знаменитостями: итальянским маэстро Al Bano и американским рэпером Snoop Dogg.

Сейчас Ирсон, в основном, занимается бизнес-проектами и продвижением собственного глянцевого журнала, а также воспитывает троих детей, рожденных в браке с предпринимателем Алексеем Нусиновым, с которым развелась в 2015-м.

Константин Легостаев

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

До финала «Фабрики звезд — 5» Константину Легостаеву, увы, дойти не удалось, но голубоглазый блондин с проникновенным голосом сумел запасть в сердце многим зрительницам. На момент съемок в проекте 26-летний певец уже имел некоторую популярность, благодаря песне «Ждать и петь», исполненной в дуэте с Евой Польной. Однако появление на экране в шоу усилило его славу.

Самым запоминающимся выступлением фабриканта стало исполнение композиции «Под одним одеялом». На проекте его сравнивали даже с самим Дэвидом Бэкхемом. Однако если верить слухам, то судьба Константина на «Фабрике» была не такой простой. Артист якобы не поделил что-то с продюсером Максимом Фадеевым и отказался с ним сотрудничать после завершения шоу и гастрольного тура всех участников сезона.

После шоу певец временно пропал с экранов. Легостаев набирался сил в Индии, а затем вернулся в Россию и сосредоточился на сольной карьере. Некоторое время являлся фронтменом музыкальной группы «Дельта». Вместе с коллективом он записал песню «Опасен, но свободен», ставшей саундтреком к фильму «Особо опасен» режиссера Тимура Бекмамбетова. примечательно, что в картине снялись голливудские знаменитости Джеймс Макэвой, Морган Фриман, Анджелина Джоли и другие. Однако сама композиция Легостаеву не понравилась, хоть та и стала вирусной.

Артист в свои 48 продолжает выступать и писать песни, причем не только для себя, но и для других. Например, ему принадлежит авторство таких композиций, как «Расскажи, как надо любить» для Лолиты Милявской, «Жизнь отдам» — Ани Лорак, «Только мой» — Таисии Повалий, «Маме» — Николая Баскова.

О личной жизни артиста известно немного, так как его избранницы не были связаны с шоу-бизнесом. За плечами артиста три брака. У него есть дочь Мария. Сейчас у Константина отношения с певицей Юлией Лой. Их объединяют не только романтические интересы, но и совместные проекты.

Новый всплеск популярности у певца возник в 2022-м. Однако связан он был не с выходом альбома или громким хитом, а с исчезновением певца в Черном море. Холодным октябрьским вечером артист решил искупаться, но на берег вернуться не смог. Близкие и поклонники переживали за жизнь и здоровье Константина, пропавшего в морской пучине. На воде Легостаев продержался около десяти часов, пока не смог самостоятельно выплыть на берег одного из пляжей.

Ксения Ларина

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Яркие сестры Мария Ржевская и Ксения Ларина, принявшие участие во втором и четвертом сезонах «Фабрики звезд» запомнились многим. Обе сестры с ранних лет увлекались музыкой и имели большие амбиции. Вот только дальнейшая карьера девушек развивалась неодинаково. Пока одна купалась в лучах славы, другая старательно избавлялась от наивного образа, полученного на проекте.

Композиция «Пузырьки лимонада», музыку и слова для которой сочинили Игорь Крутой с известной поэтессой-песенником Ириной Секачевой, пришлась зрителям по душе. Однако саму Ксению легкая мелодия и задорный текст ужасно раздражали. Ей хотелось исполнять более серьезные и сложные песни. По этой же причине трек так и не обзавелся собственным клипом — Ларина попросту отказалась в нем сниматься.

После завершения песенного конкурса девушка выпустила сингл «Дотронься», впоследствии ставший самым популярным за всю карьеру фабрикантки. В том же году она приняла участие в съемках реалити-шоу «Последний герой-5», но вновь победа досталась другому участнику.

Действительно большие успехи Ларина сделала в качестве актрисы дубляжа. Ее голосом говорят персонажи таких кинолент, как «Классный мюзикл», «Ханна Монтана», «Феи», «Могучие медики», «Кунг-Фу Панда-3», «Ральф против интернета».

Также Ксению Ларину можно увидеть и на экране. Она сыграла второстепенные роли в сериалах «Кукушечка» и «Метод Лавровой», больше отдавая предпочтение театру. С 2013 года девушка трудится в Московском театре мюзикла. Информации о личной жизни 37-летней певицы крайне мало. Согласно некоторым источникам, она замужем и воспитывает двух детей.

Ирина Ортман

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Появление 26-летней Ирины Ортман среди участников третьего сезона «Фабрики звезд» принесло светловолосой девушке первый в ее карьере скандал. Ходили слухи, что она попала на проект по протекции Прохора Шаляпина, ее близкого друга. Певица сплетни предпочитала игнорировать.

Пробивать собственный путь в шоу-бизе она начала задолго до участия в телепрограмме. Некоторое время она аботала на бэк-вокале у Рената Ибрагимова, Александра Малинина, Александра Буйнова, а также в группе «Белый орел».

Талантливой исполнительнице все же удалось стать частью проекта, вот только до финала она так и не дошла. Несмотря на это, Ортман удалось стать известной певицей после завершения проекта. Вместе с Марией Вебер, Олесей Ярославской и Анастасией Крайновой она образовала женский коллектив «Тутси».

Слушатели относились к группе неоднозначно. Дебютный альбом «Самый-самый» публику впечатлил, а последовавший за ним «Капучино», напротив, расстроил. Переменная популярность вынудила Ирину ботильше работать над сольным творчеством.

Покинув «Тутси», исполнительница выпустила ряд успешных релизов, среди которых «Навсегда» в тандеме с Александром Киреевым, «Может, что-то и было» с Михаилом Гребенщековым, а также треки «Мамины сны» и «Только твоя». Помимо этого, Ирина до сих пор регулярно радует своих фанатов появлением на телешоу.

Первый опыт участия в реалити-шоу бывшая фабрикантка получила в рамках таких экстремальных проектов, как «Фактор страха», в котором она стала первой женщиной, одержавшей победу, «Жестокие игры» и «Большие гонки». В 2014 году Ортман вошла в состав жюри музыкального проекта «Ну-ка вместе!». Однако вскоре решила кардинально сменить амплуа и попробовать свои силы в качестве ведущей программы «Время есть» о быте и кулинарии.

В 2022 году в честь своего 44-летия Ирина выступила с акустическим концертом. На данный момент певица уже шесть лет находится в браке с Романом Бабкиным, сотрудником спецслужб. Детей у пары нет.

Сергей Ашихмин

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Подвижный, харизматичный и яркий — так его может описать каждый, кто смотрел 7 сезон «Фабрики звезд». Сергей Ашихмин покорил зрителей своей энергией и талантом. Каждое выступление набирало самый высокий балл по результатам зрительских симпатий и всегда отмечалось громкими аплодисментами.

Сам музыкант родился 18 мая 1987 в городе Архангельск, однако последующие детство и юность он провел в Алексине. Мальчик в детстве особо не отличался от сверстников, но уже в школе начал проявлять внимание к различным мероприятиям и шоу. Учителя поощряли активный интерес ученика к творческим предметам и всячески поддерживали. В одиннадцать лет Сергей начал участвовать в танцевальных конкурсах и позже подрабатывать, а уже в шестнадцать уехал покорять столицу, но Москва сдалась ему не сразу.

Ашихмин совмещал учебу на факультете эстрадно-джазового вокала в институте современного искусства с попытками пройти на кастингах во всевозможные шоу. Первым сдалось модельное агентство, обратившее внимание на запоминающуюся внешность артиста — высокий рост, выразительные черты лица, однако парня не покидали мысли об эстраде. Он отчаянно старался пробиться в «Фабрику звезд», и из раза в раз ему отказывали. Последний пятый раз увенчался успехом, и восходящая звезда все же попала на седьмой сезон заветного шоу.

Продюсер Константин Меладзе не пожалел о своем выборе, ведь в финале Сергей, будучи вокалистом группы «Инь-Ян», занял достойное третье место.

Будущее группы засветилось ярким светом, особенно после выхода популярных песен «Пофиг» и «Камикадзе». Артисты стали настоящими знаменитостями: снимались для глянца, участвовали в разных телешоу и давали интервью. Однако многое изменилось с уходом Юлии Паршуты и окончанием сотрудничества с Меладзе. Ашихмин решил, что ему тоже следует двигаться дальше, потому он покинул «Инь-Ян» и начал сольную карьеру.

Возрождение группы произошло в 2022 году, а в 2023 они дали концерт в парк-отеле «Воздвиженское»

Сейчас Сергей Ашихмин встречается с моделью Ангелиной Бреженской и продолжает творить в родном коллективе.

Алексей Хворостян

www.globallookpress.com / Said Gadzhiev

Для Алексея Хворостяна «Фабрика звезд» стала настоящим испытанием. Против выступления музыканта на сцене был его отец-военный, занимавший высокий пост в государственных органах. В связи с этим неодобрительно на певца смотрели и некоторые зрители, решившие, что тот попал на реалити по блату. Однако харизматичный блондин убедил в своем таланте немалую часть женской аудитории.

Несмотря на популярность у поклонниц, Хворостян ушел из проекта по собственному желанию. Невовремя дали о себе знать проблемы со здоровьем. За три года до шоу певец дважды попадал в серьезные аварии. Хирурги установили в бедро артисту металлический штырь, который следовало извлечь через 12 месяцев. Однако исполнитель халатно отнесся к здоровью и своевременно не лег на операцию, что сыграло с ним злую шутку во время «Фабрики звезд».

Уходил из проекта Хворостян, как полагается настоящему мужчине. Вместо себя он оставил в шоу Согдиану, а сам занялся здоровьем. Возможно, честность и мужественность артиста, исполнившего хит «Я служу России», помогли ему после реабилитации вернуться в борьбу за приз. Но и тут вмешался злой рок. На отчетном концерте во время выступления певец поскользнулся и получил сотрясение мозга.

Несмотря на удручающую развязку шоу, после него карьера Хворостяна стремительно пошла в гору. Его начали приглашать в различные телевизионные проекты, а с гастролями ждали по всей стране.

Сейчас 40-летний певец редко появляется на светских раутах, предпочитая больше времени посвящать семье. У исполнителя есть жена Елена, подарившая знаменитому мужу дочь Иву. Также Хворостян воспитывает сына супруги от предыдущих отношений. Елена тоже любит музыку и преподает вокал.

Анастасия Кочеткова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Среди достаточно взрослых участников «Фабрики звезд» юная певица Анастасия Кочеткова особенно выделялась. На момент съемок москвичке исполнилось всего 15 лет, но даже в таком возрасте ей удалось привлечь к себе внимание аудитории и заручиться поддержкой преданной базы фанатов.

В рамках шоу фабрикантка выступала совместно с коллективом «Банда», в которых также вошли Александр Бреславский, Тимур Юнусов и Ратмир Шишков. И хотя занять призовое место на песенном конкурсе группе не удалось, это нисколько не помешало продвижению их музыкальной карьеры.

После завершения «Фабрики звезд» певица продолжила выступать в составе коллектива VIP 77, в котором также выступали Тимур Юнусов и Ратмир Шишков. Однако в 2007 году последний погиб в ужасной в автокатастрофе. Утрата сильно ударила по Анастасии, потому она приняла решение покинуть группу.

В возрасте 17 лет Кочеткова вышла замуж за 33-летнего начинающего режиссера Резо Гигинеишвили. Спустя год у пары родилась дочь Мария. Сама Анастасия решила попробовать свои силы в актерстве и поступила во ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии). Уже в период обучения снялась в фильме супруга «Жара».

Вскоре в жизни бывшей певицы наступила черная полоса. Муж ушел к актрисе Надежде Михалковой, а она осталась одна с ребенком. Долгое время о девушке ничего не было известно. Напомнить о себе она решила в 2011-м, появившись на съемках «Фабрика звезд. Возвращение». Тогда же она объявила о релизе новой песни «Не оставляй».

В 2016-м появились слухи об отношениях Анастасии Кочетковой с кубинцем Мигелем Лара. Вскоре вокалистка рассказала, что они с возлюбленным планируют свадьбу. Спустя два года она родила второго ребенка — мальчика, а счастливое семейство переехало в Штаты, Майами. Сегодня все свободное время она посвящает воспитанию детей.

Юрий Титов

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Были среди фабрикантов и те, кому проект подарил лишь мимолетную славу. Когда 19-летний Юрий Титов появился в четвертом сезоне популярного шоу, он тут же привлек к себе внимание зрителей. А его исполнение хита «Понарошку» на отчетном концерте мгновенно растопило сердца тысяч поклонниц.

Однако намного интереснее аудитории было следить не за развитием певческой карьеры, а возникновением любовных скандалов в жизни Титова. Долгое время ходили слухи, что молодой человек находится в отношениях с джазовой певицей Теоной Контридзе. Более того, у пары даже есть ребенок, которого они тщательно скрывают.

Позднее слухи подтвердил сам артист. Вокалистка на самом деле родила девочку от Титова, вот только до свадьбы дело не дошло. После непродолжительного романа возлюбленные расстались. Сегодня дочери Реди-Марьям 17 лет, вот только с отцом она за всю жизнь виделась всего несколько раз. Похоже, отношения звездной пары закончились на плохой ноте.

Сам Титов после завершения «Фабрики звезд» выпустил свой дебютный альбом «Комната». Поклонники тепло приняли релиз, однако после этого исполнитель неожиданно исчез с телеэкранов на долгие десять лет. Вновь о талантливом певце вспомнили лишь в 2017 — он появился на «слепых прослушиваниях» шоу «Голос-6». Однако жюри к исполнителю не повернулось, так как команды уже были практически набраны.

В декабре 2020 года Юрий принял участие в шоу «Суперстар! Возвращение», где спел в дуэте с Алисой Мон свой хит «Понарошку». А годом позднее сам стал одним из участников данного проекта, однако продержался недолго — он покинул программу после седьмого эпизода.

Сегодня 39-летний Юрий Титов продолжает заниматься музыкой, а также дает индивидуальные уроки по вокалу. Кроме того, преданные поклонники не раз приписывали артисту роман с певицей Сонасы Кабы, чьи фото он нередко публиковал в своих социальных сетях. Однако позднее Титов опроверг слухи, а о подробностях личной жизни предпочитает не распространяться.

Олеся Ярославская

Фадеичев Сергей / ТАСС

После завершения «Фабрики звезд» даже участники, не получившие призовых мест, могли претендовать на контракты со знаменитыми продюсерами и лейблами. Олеся Ярославская родилась в маленьком закрытом городе. Творческим развитием девочки занималась мать. Она же отдала Олесю в музыкальную школу, а затем настояла на поступлении в консерваторию, которую дочь закончила с красным дипломом.

Уже после выпуска Олеся подалась в «Фабрику звезд». Там успешно продержавшись на шоу в течение двух месяцев, вместе с таким «фабрикантками», как Ирина Ортман, Анастасия Крайнова и Мария Вебер. Позднее они образовали женский коллектив «Тутси» под руководством Виктора Дробыша.

В дебютный год вышла первая композиция «Самый-самый». Романтичная песня была тепло встречена слушателями. Последующий же альбом с одноименным названием такого ажиотажа не вызвал. Релиз 2005 года получил преимущественно нейтральные рецензии, несмотря на наличие в трек-листе совместной песни с победителем «Фабрики звезд» Никитой Малининым.

Спустя два года «Тутси» вернулись с новым альбомом «Капучино». Тогда же Ярославская узнала о беременности и вынужденно покинула коллектив. Ее место заняла Наталья Ростова. Однако уже спустя несколько месяцев после рождения дочери Олеся вернулась к продвижению. В новом составе группа сняла клип на песню «Было бы горько», который оказался последним для всех участниц.

К 2010 году популярность «Тутси» начала угасать. Осложняло ситуацию и то, что все певицы были более увлечены продвижением сольной карьеры. Официально группа распалась в 2012-м. Устремившись в свободное плавание, Ярославская выпустила несколько нашумевших композиций. Среди них «Сердце волнуется», «Стань моим мужем» и «Наш новый год».

В 2019 году коллектив воссоединился. Однако участницы все равно отдают приоритет индивидуальному продвижению. Чаще всего экс-фабрикантку проекта можно услышать на различных мероприятиях, посвященных военнослужащим. Сегодня 43-летняя Олеся активно проявляет свою гражданскую позицию и всячески поддерживает страну. С супругом Андреем она также познакомилась на одном из мероприятий для военных в 2000-м. Пара до сих пор вместе и воспитывает дочь Елизавету.

Марк Тишман

www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Серебряный призер седьмого сезона «Фабрики звезд» долго искал свой путь, не рассматривая музыку в качестве профессии. Помимо вокала и игры на фортепиано, Марка с детства интересовали иностранные языки. В 13 лет будущий артист даже выиграл конкурс и на полгода отправился по обмену в США, где осваивал школьную программу и пел в хоре.

После школы Тишман уехал из родной Махачкалы в Москву и поступил в МГУ на факультет иностранных языков, который окончил с красным дипломом. Однако и во время обучения певец находил время для музыки и брал уроки вокала у педагога музыкального училища имени Гнесиных. После окончания МГУ исполнитель решил получить второе образование и поступил в ГИТИС.

Старания в рамках театрального института не прошли даром. Артист начал появляться в мюзиклах. Талантливого выпускника приглашали на телевидение и даже в кино. В это же время он прошел кастинг на «Фабрику звезд». Трудолюбие и упорство помогли ему дойти до финала, где Тишман занял второе место.

После проекта карьера экс-фабриканта пошла в гору, но он продолжал развиваться не только как артист, но и как композитор. Именно Тишману принадлежат строки хита «Вперед, Россия!» и песни «Ромашка», ставший гимном российских семей.

А вот на личном фронте у Тишмана до сих пор все тихо. В прессе обычно ходили слухи о различных романах музыканта, но все они были далеки от реальность. Создать семью Марк пытался на проекте вместе с другой фабриканткой Корнелией Манго. На проекте они даже сыграли импровизированную свадьбу, но, когда шоу завершилось, то и чувства между участниками угасли. На вопросы журналистов о холостяцкой судьбе, артист отвечает кратко: просто не встретил свою единственную.

Манго Корнелия Донато

© РИА Новости / Светлана Шевченко

Экзотичная Корнелия стала одной из самых блестящих украшений «Фабрики звезд». Невероятная харизма и сильная энергетика Манго помогла девушке стать участницей седьмого сезона шоу.

Девочка родилась в Астрахани в семье ногайки (ногайцы — народ Северного Кавказа и юга Нижнего Поволжья) и гвинейца из Лиссабона. Поначалу она очень комплексовала из-за своей нестандартной для России внешности, одевалась в мужскую одежду и коротко стригла волосы. Большую часть времени Корнелия проводила в одиночестве, рисуя картины и слушая рэп, однако после пятнадцати лет девушка сильно изменилась. Манго приобрела уверенность в себе и приняла женскую натуру, сменила джинсы на платья, а короткие стрижки на длинные волосы. В 18 лет ей удалось побывать на родине в гостях у отца, где уверенность только укрепилась. Многочисленные родственники одарили ее любовью и заботой, парни смотрели как на богиню и отношения со сводными братом и сестрой сложились как нельзя лучше.

Окончив университет, молодая артистичная натура отправилась покорять Москву. Будучи небогатой, ей пришлось самой зарабатывать на жизнь, однако таланты мулатки сразу признали в клубе, куда она отправилась со случайной знакомой. Арт-менеджер предложил ей хорошо оплачиваемую работу танцовщицы и постоянное жилье.

Через некоторое время в жизнь Корнелии постучалась «Фабрика звезд», о которой ей рассказала мама. Девушка с первого раза прошла кастинг на седьмой сезон, очаровав всех своей находчивостью и самоуверенностью. Манго прошла в финал, однако призовое место не заняла.

Ее карьера бурно стала развиваться после легендарного проекта. Звезда снялась во многих шоу, записала несколько популярных треков и дала пару интервью. Еще одной отрадой для знаменитости стало блогерство, в котором она начала освещать важные глобальные проблемы и личные, к примеру, в своем блоге Корнелия делится советами по борьбе с сахарным диабетом, от которого сама страдает с 2013 года.

Сейчас экс-фабрикантка состоит в счастливом и долгом браке с Богданом Дюрдем — популярным битбоксером. И продолжает вести активную медийную жизнь.

Мария Вебер

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Яркая брюнетка, участница «Фабрики звезд-3», Мария Вебер, родилась в Москве. Связать свою жизнь с музыкой она хотела с ранних лет, потому после выпуска из школы, недолго думая, поступила в музыкальное училище. И все же тогда она еще и предположить не могла, насколько далеко сможет взобраться по карьерной лестнице.

После завершения «Фабрики звезд-3» попала в коллектив «Тутси». В общей сложности группа выпустила два альбома и шесть клипов. С 2004 по 2008 год популярность девушек была достаточно высокой, однако через время начала идти на спад.

Последовав примеру коллег, Мария Вебер решила сфокусировать свое внимание на сольной карьере. Однако планы изменились, когда певица узнала о беременности. По этой причине она решила покинуть коллектив.

Тогда же появились слухи, что от музыкальной карьеры Марию отговорил строгий супруг — сын олигарха Парвиз Ясинов. К сожалению, брак оказался несчастливым. Вскоре пара развелась, и Вебер осталась одна с сыном на руках.

О творческих амбициям пришлось на время забыть. Все свободное время девушка посвящала ребенку. Однако все же успела отучиться в ГИТИСе на актрису. Немногим позднее экс-участница встретила второго мужа предприниматель Сергея Бунина. Спустя два года, в ноябре 2018-го, Вебер и Бунин развелись. О причинах расставания певица предпочла не сообщать.

В одном из интервью исполнительница также рассказала о том, что все свое время посвящает сыну. Кроме того, Мария призналась, что ее начало манить киноискусство. В 2019 году Мария Вебер дебютировала в кино, сыграв эпизодическую роль в комедии «Я не такой. Я не такая». Вместе с Владом Топаловым она предстала в образе уличных музыкантов. Сегодня 36-летняя Мария успешно развивает собственный бренд одежды и ведет блог в социальных сетях.

Ратмир Шишков

www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Ратмир Шишков — скромный, но талантливый и невероятно добродушный парень. Его жизнь была короткой, нередко трудной, но яркой. Начиная с ранних лет он не уделял образованию должного внимания. Артист даже не закончил школу, зато успешно устроился в ансамбль «Гилори», с которым много путешествовал по Европе.

На «Фабрике звезд» о нем отзывались исключительно положительно. Участие в шоу семнадцатилетний участник принимал в составе веселого и шумного коллектива «Банда». Вместе с Тимуром Юносовым, Александром Бреславским и Анастасией Кочетковой они записали и исполнили такие песни, как «Плачут небеса», «Рим, Париж» и «Мама, я люблю тебя».

В 2007 году жизнь Ратмира Шишкова трагически оборвалась. В один из вечеров автомобиль, в котором находился молодой человек, столкнулся с другой машиной. Исполнитель скончался на месте, ему было всего 19 лет. Проводить его в последний путь собрались все коллеги с «Фабрики звезд». Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, сделал в честь друга татуировку, а также назвал тем же именем собственного сына, родившегося в 2019-м.

Руслан Масюков

Белоусов Виталий / ТАСС

Один из самых ярких участников пятой волны «Фабрики звезд», Руслан Масюков, имел все шансы забрать главный приз проекта. Телезрители нередко сравнивали его с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Девятнадцатилетнему парню даже удалось вскружить голову Юлианне Карауловой, одной из участниц шоу. Однако победа досталась Виктории Дайнеко, певец же забрал почетное «серебро».

Ему пророчили громкую славу и всеобщую любовь. Да и сам Масюков ожидал, что его карьера после проекта будет стремительно расти.

Ожидания звезды «Фабрики звезд» не сбылись. После подписания контракта с Максимом Фадеевым восходящая звезда неожиданно ушла в затишье. Роман с исполнительницей совсем скоро завершился. Как оказалось позднее, продюсер более активно занимался группой SEREBRO. Лучший момент для раскрутки Руслана был упущен. Певец впал в хандру и стал частым гостем сомнительных вечеринок.

Когда стало ясно, что вход в мир музыки для исполнителя закрыт, он решил попробовать свои силы в других сферах. Сегодня 41-летний Руслан успешный обладатель ресторанного бизнеса в Москве. Ни жены, ни детей у бывшего фабриканта нет.

Майк Мироненко

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Дар Майка к вокалу стал заметен еще в детстве. Когда мальчика принимали в музыкальную школу, педагоги удивились тому, как точно он исполнил итальянскую песню «Санта Лючия».

Желание посвятить свою жизнь музыке пришло, когда Мироненко был в третьем классе. Вместе с мамой он оказался на концерте Андрея Губина. Концерт артиста произвел на будущего «фабриканта» большое впечатление, и он загорелся мечтой блистать на сцене так же, как и его кумир. После школы артист поступил в ГИТИС.

Попасть на телевизионный проект стало для Майка невероятно сложной задачей. Он пробовался в шоу каждый год, но смог принять участие только в пятом сезоне.

На очаровательного юношу сразу обратили внимание многие поклонницы. Однако после проекта продолжить успешную карьеру артист не смог и постепенно исчез с экранов.

В свои 36 Мироненко продолжает заниматься музыкой, ведет корпоративы. О личной жизни артиста известно лишь то, что он женат на девушке по имени Алена.

Дарья Клюшникова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В шоу нередко принимали участие певцы, которым едва исполнилось 15-16 лет, однако юная Дарья Клюшникова превзошла всех. На момент пятого сезона «Фабрики звезд» ей было всего 14. Согласно правилам проекта, Дарья не могла продолжить участие в конкурсе, и все же руководство пошло на уступки.

После завершения шоу, в котором так и не удалось дойти до финала, девушка поступила и успешно закончила музыкальное училище. Вот только построить карьеру певицы так и не удалось. Зато Клюшникова встретила своего возлюбленного — актера Алексея Янина. Их отношения завязались в 2009 году, уже через три года влюбленные приняли решение сыграть свадьбу. Немногим позднее у них родился сын Андрей.

В семье на несколько лет воцарилась настоящая идиллия. Однако в 2015-м произошла трагедия — у Алексея случился инсульт. Впоследствии он утратил возможность ходить и говорить. Долгие годы Дарья продолжала ухаживать за супругом.

В 2020 бывшая фабрикантка переехала из общего дома вместе с ребенком. Поступок девушки многие осудили, но на ее защиту встала мать актера. Женщина заверила, что Дарья продолжает навещать мужа и ухаживать за ним. В 2023 году Янина не стало, а о дальнейшей жизни Клюшниковой ничего неизвестно.

Софья Кузьмина

Юрий Самолыго / ТАСС

Дочь известного музыканта Владимира Кузьмина, основателя группы «Карнавал», подарившей российским слушателям такие песни, как «Карусель» и «Чудо-остров», пыталась попасть на «Фабрику звезд» трижды. В первом сезоне 17-летняя девушка практически прошла финальный отборочный этап, но в последний момент мать не дала разрешение на участие.

Во втором сезоне организаторы отклонили заявку Кузьминой. Как считает певица, ее не хотели брать из-за известного отца, вот только родители на момент рождения дочери уже находились в разводе. В третий раз Софья все же добилась своего. И хотя исполнительница не дошла до финала, это не помешало ей приобрести преданных фанатов. После завершения проекта Кузьмина планировала продолжить карьеру певицы и даже намеревалась стать пятой участницей женской группы «Тутси», но сотрудничество не сложилось. В 2004-м Софья дебютировала сольно.

В то время Софью увлекла флористика. Бывшая фабрикантка даже создала собственный YouTube-канал, где публиковала интервью с приглашенными гостями и изредка — собственные музыкальные композиции. Блогерскую деятельность девушка закончила в 2021 году. Тогда же стало известно, что она переехала в Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня 38-летняя Кузьмина проживает на два города, прилетая то в Дубай, то Москву, сердце экс-фабрикантки на данный момент свободно.

Александра Чвикова (Алекса)

Instagram* / aleksa___official

Одна из самых юных участниц проекта Александра Чвикова привлекла к себе немало внимания на проекте. И дело было не только в возрасте и красивой внешности девушки. Во время шоу между ней и Тимуром Юнусовым завязался роман. За развитием запретных отношений (родители Алексы были категорически против и переживали за репутацию дочери) от выпуска к выпуску следили миллионы поклонниц «Фабрики звезд».

После завершения шоу Алекса и Тимати пробыли вместе недолго. Роман продлился до 2006 года. Они успели записать совместный клип «Когда ты рядом». Однако после пути исполнителей разошлись. Алекса подписала контракт на сотрудничество с Яной Рудковской. Тимати также занялся сольной карьерой.

Вскоре Алекса представила свой новый альбом «Моя Вендетта». А в 2011 году вышел ее последний альбом «Придуманный мир», после которого карьера певицы затихла. Экс-участница решила попробовать свои силы в предпринимательстве. Вместе с подругой Александра открыла ателье Le Salon и даже выпустила коллекцию платьев.

В 2020 году стало известно, что девушка сменила украинское гражданство на российское. На данный момент она проживает в Москве. Вот только в личной жизни 36-летней артистки все не так уж гладко. Со своим супругом Алекса познакомилась, когда тот уже находился в браке. Более того, бывшая возлюбленная находилась на последних месяцах беременности. Чвикова так сильно вскружила голову молодого человека, что тот вскоре подал на развод и ушел из семьи.

Поклонники не были довольны выбором певицы. Как оказалось позднее, не зря. В марте 2023 года появились новости, что супруга Алексы заметили в окружении незнакомки. Экс-участница шоу предпочла не комментировать инцидент. Пара воспитывает совместную дочь Адриану, а также ведет совместный бизнес по продаже спортивной одежды.

Роман Архипов

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Несмотря на то, что любовь к музыке у будущего фабриканта появилась еще в детстве, когда отец Романа — продюсер певицы Татьяны Овсиенко — брал с собой сына на концерты и гастроли, Архипов мечтал поступить в Академию ФСБ, но не прошел медкомиссию, поэтому после школы поступил на факультет международных отношений.

Однако занятий музыкой Роман не бросал, а когда на всю страну стали греметь выпускники «Фабрики звезд», Архипов решил, что это отличная возможность попробовать себя. Певец пытался пройти отбор трижды, пока дверь в реалити для него не открылась. Однако попасть в финал участнику не удалось. Он выбыл за шаг до завершения проекта, но это нисколько не отразилось на его судьбе. Талантливого музыканта уже заметили и пригласили вместе с тремя другими фабрикантами в группу «Челси».

После того, как зрители стали терять интерес к квартету, Архипов один из первых покинул коллектив, чтобы заняться сольной карьерой. Пытаясь найти собственный путь, артист уехал в США, где начал выступать под псевдонимом Troy Harley, а потом создал собственную группу R.O.M.A.N. Поработав с именитыми зарубежными продюсерами, Роман понял, что готов сам работать с артистами, и создал собственную компанию, занимающуюся производством клипов.

Сейчас артист продолжает выступать и мелькать на экранах в музыкальных проектах. Судя по соцсетям, певец доволен своей жизнью, особенно положением дел на личном фронте. Роман Архипов женат на певице Алисе Огородниковой, выступающей под псевдонимом Eliss. Супруга подарила знаменитости дочь Еву.

Татьяна Богачева

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Экстравагантная брюнетка покорила сердца тысяч фанатов после появления в шоу «Фабрика звезд». Яркая и энергичная крымчанка исполнила свою мечту о большой эстраде и по сей день радует поклонников прекрасным вокалом.

Девушка родилась в городе Севастополь. Еще в совсем маленькой девочке уже виднелась врожденная артистичность и творческая натура, потому ее родители приняли решение отдать Татьяну в оперную студию. Детство Богачевой отличалось большим количеством вокальных конкурсов и различных мероприятий, на которых она выступала. Но в юности экс-фабрикантка отметилась не только превосходными вокальными и актерскими навыками, но и выдающейся внешностью, которую в дальнейшем заметило модельное агентство. И все же мечты о большой сцене привели Татьяну в «Фабрику звезд».

Певица, попав в седьмой сезон, начала активную карьеру музыкальной исполнительницы. Она попала в «Инь-Ян» с Юлией Паршутой, Ашихмином Сергеем и будущим возлюбленным — Артемом Ивановым. В ее дискографии есть такие песни как «Все сделала сама», «Так не должно быть» и дуэты с Сергеем Лазаревым, Согдианой и Крисом Кельми. Несмотря на сложности во взаимоотношениях внутри группы, коллектив всегда приятно удивлял поклонников новыми хитами и грандиозными концертами. Множество альбомных треков играли на радиостанциях России и Украины, а клипы пересматривались до потертостей на DVD дисках. По возвращению Татьяны в группу выяснилось, что Сергей Ашихмин ее покидает. Иванов и Богачева продолжили карьеру в дуэте, с которого все и началось.

Пара еще долго находилась в отношениях, игнорируя слухи о романах Артема на стороне, но, к сожалению, любовный дуэт все же прекратил свое существование, оставив место только для рабочих отношений. Сейчас Татьяна воспитывает дочь вместе с Ивановым и часто улетает с ней отдыхать в теплые страны.

В 2022 группа «Инь-Ян» объявила о воссоединении без Юлии Паршуты. Татьяна продолжает свою творческую деятельность и преподает вокал в «Voice'Studio»

Артем Иванов

© РИА Новости / Владимир Вяткин

На «Фабрике звезд» образовалось немало музыкальных коллективов, в том числе и группа «Инь-Ян», участником которой стал и Артем Иванов. Коллектив на проекте разделил третье место с дуэтом «БиС». Проект продолжил существование и после окончания сезона. Их хиты «Сохрани меня» и «Камикадзе» долго имели популярность в российских музыкальных чартах.

Вместе квартет выступал в различных телевизионных проектах и фестивалях. В 2010-м клип коллектива на песню «Карма» победил на конкурсе видеороликов, проводимом в рамках «Евровидение». Однако эта награда стала самым большим достижением группы.

В 2010-х ансамбль начал постепенно разваливаться. Состав один за другим стали покидать участники. Артем Иванов занялся сольной карьерой и налаживал личную жизнь. Певец состоял в браке на коллеге по сцене Татьяне Богачевой, с которой они вместе прошли «Фабрику звезд», а потом выступали в группе. В 2016-м у артистов появилась дочь Мирра, однако через три года супруги расстались, но сохранили хорошие отношения. Артем часто проводит время с дочерью.

Второй избранницей артиста стала модель Эльвира Пипкина. Она подарила супругу сына. Как назвали мальчика супруги не сообщают, но в комментариях можно найти упоминание имени Илай. Несколько лет назад Иванов возродил группу «Инь-Ян».

Руслан Курик

www.globallookpress.com / Elena Grigor'eva

Руслан Курик рос в одном из самых творческих латвийских городов — Юрмале. Неудивительно, что атмосфера фестивалей и музыкальных конкурсов вдохновила молодого человека попробовать себя в творчестве.

Для Курика «Фабрика звезд-3» стала шансом пробиться на сцену. Представленной возможностью нач