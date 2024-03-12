Ужасающие последствия: к чему приводят операции красоты у «врачей-самоучек» из соцсетей

Каждый человек временами всячески пытается изменить внешность косметикой, тренировками и правильным питанием. Но бывают вещи, которые невозможно исправить без медицинского вмешательства. Тогда люди и рискуют стать жертвами халатного отношения со стороны специалиста.

Что случилось с известным продюсером Петром Гавриловым? Какое отношение к этому имеет известный хирург Тимур Хайдаров? Чем опасно неправильное проведение косметологических процедур? И почему человек без образования — Емельян Брауде продолжает обучать будущих косметологов?

Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов»

Что произошло в клинике Тимура Хайдарова

Утро рабочего дня. В московской клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова клиентов нет. Следователи проводят обыск.

«В данный момент возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия», — заявила Алина Анжелика, исполнительный директор клиники Тимура Хайдарова.

Причина визита правоохранителей — смерть бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, который сделал в клинике Хайдарова операцию по резекции желудка.

Операция, кома, остановка сердца: кого накажут за смерть пациента клиники Хайдарова

«Через несколько дней 35-летний мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья. Впоследствии он впал в кому и скончался», — пояснила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СКР по городу Москве.

Сразу после смерти Гаврилова в прессе появилась информация, что семья погибшего обвиняет в произошедшем Тимура Хайдарова. Но пластический хирург говорит, что сам такие операции не делает.

«Врач, который оперировал, с ним сейчас проводится также у нас внутренняя проверка. Она на самом деле проводится уже, как появились первые жалобы, первые симптомы», — объясняет Тимур Хайдаров.

Впрочем Хайдарову не привыкать быть в центре скандала. Среди недовольных его работой — известные певицы — Слава и Любовь Успенская. Обе даже подавали на хирурга в суд. Жаловались на него и другие пациенты.

«Я обращаю внимание на свою грудь, а у меня там гнойный такой сгусток, кусок. Я на него посмотрела, я сразу же сфотографировала, записала видео, отправила ассистентам, мне говорят: срочно приезжайте к нам. Я приехала, что мне сказали, что у вас забыли вытащить нитку. Я говорю, что значит, вы забыли вытащить нитку? Они говорят, ну, так получилось», — поделилась пострадавшая пациентка Полина Резниченкова.

Практически все конфликты Хайдарову и его адвокатам удавалось погасить. Сейчас же хирург говорит, что не может отбиться от нападков в свой адрес. И чтобы снизить градус напряжения в обществе, он открыто общается с журналистами.

«Я, наверное, это больше делаю, чтобы внести хоть какую-то ясность, показать наше отношение, что мы небезразличны к этому. Что мы действительно сопереживаем. И хоть немножечко остановить травлю в сторону моей семьи и моих детей. Потому что вы видите заголовки, вы читаете, наверное, эти все комментарии, где обвиняют меня в этом, в убийстве и так далее», — парирует Тимур Хайдаров, пластический хирург

Какое отношение к смерти Петра Гаврилова имеет Хайдаров, разберется следствие.

Как «мясники-самоучки» калечат людей

Но как быть с теми, кто вредит людям и даже не скрывает это? Как защитить себя от опасных лже-специалистов в области эстетической медицины?

«Ну вот, рабочий рот. Умничка, молодец. Пусть истекает кровью пока», — обратился к пациентке Емельян Брауде, косметолог-самоучка.

На ютуб-канале блогера и ведущей Екатерины Конасовой можно найти кадры с работой скандально известного Емельяна Брауде. Он не только дал ей интервью, но и показал, как обучает будущих косметологов.

«У врачей какая заповедь? Главная. Не навреди?» — спросила Екатерина Конасова.

«Бабла побольше», — смело ответил Емельян Брауде.

Главное, чтобы в кресле не умерла: что известно о «секте серых косметологов» Емельяна Брауде

Бывший курьер без медицинского образования, косметолог-самоучка, которого называют «мясник из соцсетей», уже попадал под пристальное внимание следователей. На какое-то время он исчез, покинул Россию. Был объявлен в розыск. Но сейчас вернулся, утверждает, что правоохранители не нашли ни одной жертвы, а значит, состава преступления нет.

«Понимаете в чем дело, это же не медицинские процедуры. Встречается мужчина и женщина, иногда несколько женщин и что-то друг с другом делают», — сказал он.

Специалисты все же нашли одну из жертв ученицы Брауде. Наида пришла к косметологу по рекомендации знакомых. Увеличила губы, также специалист предложила подкорректировать форму носа. Дома, после процедуры, девушке стало плохо.

«У меня поднялась температура. У меня начались такое, знаете, как при простуде ломают кости. И губы касались просто носа. Я просто написала своему врачу. И, конечно, отправила фотографию. Мой врач был в шоке. Говорит, что ты с собой наделала? И тогда я уже узнала, что если бы я терпела еще какое-то время, то меня, грубо говоря, просто не откачали бы», — рассказала пострадавшая Наида Лайв.

Тело Наиды покрылось волдырями. А лицо стало ассиметричным. Так, вероятно проявилась аллергическая реакция на неизвестный препарат.

Безнаказанная косметология

Почему же Брауде продолжает работать и плодит своих последователей? Юристы считают, что привлечь к ответственности таких косметологов не так-то просто.

«Нужно провести исследование для того, чтобы понять, есть ли причинно-следственная связь между проведенной процедурой, любым вмешательством и теми негативными последствиями, которые наступили. А у нас очередь на проведение этих экспертиз в стране, это повсеместно, она годы вперед, не месяц, не два, а годы вперед. Через 3-4 года провели экспертизу, а срок привлечения к уголовной ответственности, допустим, по первой части 238 статьи, он уже прошел к этому времени», — объяснила адвокат Елена Сенина.

Эксперты рекомендуют не только спрашивать у косметолога сертификат, а у клиники лицензию, но и требовать показать препарат перед введением. Кстати, сам Брауде никаких уколов красоты себе не делает.

«Я процедур боюсь, и филлеры вообще стремно колоть, я слишком много про это знаю», — поделился косметолог-самоучка.

«А расскажи почему», — спросила, блогер Конасова.

«Дело в том, что не все осложнения видимы…начинается процесс воспаления мозга», — честно ответил Емельян Брауде.

Жертвы жестокости: почему женщины-косметологи сознательно уродуют своих клиенток

Вывод напрашивается сам собой — к любой процедуре необходимо подходить со всей ответственностью за свое здоровье. Последствия могут быть необратимыми. Да и результат работы плохого косметолога зачастую не стоит таких жертв.