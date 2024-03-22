Смотри не накаркай: как мозг тайно программирует тело на тяжелые болезни

Мысли материальны — об этом давно твердят психологи и ученые, но применять это знание на практике мало у кого получается.

Вместо счастливой жизни в достатке люди зачастую могут «похвастаться» болезнями и неудачами.

Как мысли влияют на жизнь, как выбраться из черной полосы неудач и какие техники в этом помогут, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нейрокоуч, коуч по денежному мышлению Веселова Галина.

Механизмы проявления хороших или плохих событий

Существует расхожее мнение, что человек неосознанно сам притягивает к себе неудачи в делах, разрушение семьи, болезни и даже автокатастрофы.

«Это действительно так. И связано это только с работой нашего мозга. То есть мы сами можем программировать все, что происходит в нашей жизни», — заверила эксперт.

Она пояснила, что мозг работает однонаправленно и фокусируется на чем-то одном. И обрабатывая регулярно негативные мысли, запускает автоматические реакции. В основном большинство эмоций происходят автоматически. И человек может даже не задумываться, что «фонит» негативом или наоборот.

«Мы на 90% живем на автомате. То есть у нас на все есть автоматические реакции. Мы даже не задумываемся, почему в одной семье принято есть на завтрак яичницу, а в другой нет. Это все автоматические привычки. И если человек привык жить в негативе, если он привык вечно на свою голову искать какие-то неприятности, это автоматическая реакция. Чтобы перещелкнуть тумблер и по-другому начать жить, нужно осознанно начинать вводить в свою жизнь правильные привычки», — сказала нейрокоуч.

Проще всего выяснить, какие настроения превалируют в течение дня, это завести дневник эмоций. Приложение на смартфоне будет с периодичностью в несколько часов предлагать выбрать текущее чувство. А по итогам недели или месяца окрасит все в наиболее частые реакции.

Психологи также советуют надеть на запястье резинку для банкнот и щелкать себя по руке каждый раз при возникновении возмущения, обиды, злости и так далее. Неприятный щелчок заставит отслеживать негативные эмоции и постепенно заменять их.

Легко и быстро перенастроить свое мышление не получится. Но если заставлять себя в течение нескольких месяцев реагировать иначе и смотреть на события под непривычным углом, постепенно процентное соотношение негатива и позитива изменится.

«Есть лимбическая часть мозга, она осознанна. Там лежат наши желания, наша мотивация, наша реализация, мечты. Там огромное количество энергии на воплощение всего в нашей жизни. Но она очень молодая по сравнению со второй частью. Это рептильная часть, животная часть мозга. Ей уже тысячи лет, и она нами управляет. В ней все наши страхи, все наше сопротивление», — уточнила Веселова.

Механизм защиты постоянно будет тянуть к привычным, а значит, безопасным моделям поведения. И переубедить его — задача не из легких.

Самые частые негативные сценарии

По словам нейрокоуча, большинство людей, как это ни печально, живут по негативным сценариям. Всего их выделяют 18 штук, но самые распространенные следующие:

Осознание своей неполноценности

«Например, когда вы приходите в какое-то крутое общество, и вы вдруг почувствовали себя маленькими, ничтожными, никчемными, как будто бы вам не сюда, не по размеру, это сценарий никчемности», — объяснила она.

Неуверенность в своих силах

Поездка по неизвестному маршруту наводит панику, появляется страх заблудиться или что-то перепутать по дороге от аэропорта в отель, хочет сто раз перепроверить наличие паспорта в сумке — это сценарий выученной беспомощности.

Ожидание подвоха

Намерения людей вызывают подозрения, предчувствие советует готовиться к чему-то плохому — это сценарий небезопасности.

Как диагностировать у себя программу болезней или неудач

Самопрограммирование на болезни происходит бессознательно. Это сложный и многогранный процесс, но диагностировать у себя именно порожденные мозгом заболевания можно по некоторым базовым чувствам или ощущениям.

Страх или волнение

Перед важным событием, например, совещанием организм может дать сбой в виде высокой температуры, спазмов или отравления. Причина — сильное внутреннее сопротивление и паника. Негативные мысли уходят напряжением в тело и приводят к поломке.

Как это устранить: вслух проговорить, почему запланированное мероприятие настолько пугает. Разрешить себе попробовать принять в нем участие. Однако если речь идет об ипохондрии, когда человек надумывает себе болезни, необходимо работать с психотерапевтом.

Переутомление

Если трудоголик работает без выходных и упорно отказывается брать отпуск, для организма единственный вариант положить его отдохнуть и восстановиться — это болезнь.

Важно помнить, что перегрузки бывают не только физические, но и эмоциональные. И многодневный стресс или длительные ссоры приводят к такому же эффекту.

Как это устранить: устраивать перерыв, высыпаться и расслабляться, например, на массаже или в ходе длительной прогулки.

Одиночество

Чаще всего к этой категории относятся женщины после 50 лет. Они не чувствуют поддержку близких, а иногда и вовсе проживают одни в квартире. Когда все вокруг заняты своими делами, привлечь хоть какое-то внимание к себе удается только серьезными проблемами. И тогда тело заболевает. Крупицы общения такие люди находят в очередях в поликлинике или непосредственно на приеме у врача.

Как это устранить: завести постоянный круг знакомых по интересам и восполнить недостаток общения.

Отказ от желаний

Финансовые проблемы чаще всего заставляют выбирать, какие потребности членов семьи приоритетнее. Родители ставят себя на последнее место, направляя зарплату на покупки детям или помощь бабушкам и дедушкам. Синдром спасателя не оставляет ни средств, ни времени на свои нужды. И привести себя в чувства удается только болезнью.

Женщины, отказавшиеся от собственной реализации и посвятившие себя детям, с возрастом, как правило, имеют целый букет хронических заболеваний. Особенно, когда дети вырастают и не уделяют им внимания.

Как это устранить: ежемесячно выделять хотя бы малую часть дохода на покупку обновки или поход в салон, а также уделять время любимым занятиям.

Привычки

Чтобы сменить привычные реакции на правильные, придется потратить от 3 до 6 месяцев и выполнять рекомендации: