Бездетность, одиночество, ранняя смерть: судьба актеров фильма «Калина красная»
Тяжелые трагедии за полвека унесли жизнь многих участников легендарной советской драмы.
Фото: Кадр из фильма "Калина красная", режиссер Василий Шукшин, 1973г.
История о том, как своим душевным теплом и лаской деревенская девушка Люба пытается перевоспитать вора-рецидивиста Егора по прозвищу Горе, стала последней режиссерской работой советского кинематографиста Василия Шукшина. Фильм «Калина красная» вышел на экраны 25 марта 1974-го и стал абсолютным лидером кинопроката.
По сюжету персонажам приходится преодолевать тяжелые жизненные трудности. Горе пытается убежать от себя, не принимая свою судьбу, и ищет праздника. Его избранница Люба пытается доказать не только возлюбленному, но и окружающим, что бывший заключенный способен приносить пользу обществу. При этом жестокие высказывание родных и близких больно ранят девушку и сбивают Егора с пути.
Однако тяжелые испытания выпали не только на долю героев, но и их исполнителей. Как сложилась судьба актеров «Калины красной», вспомнил Пятый канал.
Василий Шукшин — Егор (Горе)
В кино Шукшин пришел уже в зрелом возрасте. Однако жизненный опыт помог сделать его картины душевными и трогательными. Именно такой и стала «Калина красная». Ее сюжет пришел в голову Василию в больнице, куда он попал на фоне обострившейся язвы.
Несмотря на то, что сюжет захватил друзей и близких режиссера, подготовки к съемкам и сама работа на площадке давались весьма непросто. Не все коллеги по цеху были согласны с тем, что нужно снимать ленту про уголовника, настаивая, что кинематографа достойны только законопорядочные персонажи.
Поддержал Шукшина только актер и режиссер Сергей Бондарчук, пригласив его снимать в собственном объединении, но средств на проект выделил мало. На площадке даже не хватало записывающей пленки — ее выделили в шесть раз меньше, чем требовалось. Кинотехника была устаревшая, а команда — малопрофессиональная.
Однако все это не мешало Василию полностью отдаваться процессу. В кадре он настолько выматывал себя, что все присутствовавшие рядом серьезно за него переживали. Во время съемок финального эпизода, где главный герой умирает, вся группа чуть не поседела. Шукшин настолько вжился в образ, что казалось, еще вот-вот — и его сердце на самом деле перестанет биться. Особенно волновалась жена режиссера Лидия. На озвучании данной сцены у актрисы случился гипертонический криз.
Невероятная отдача, многолетние проблемы с алкоголем и невозможность снять другую картину, о народном герое Стеньке Разина, что стало навязчивой идеей кинематографиста, окончательно подорвали здоровье знаменитости. Но доверить кому-то другому монтаж фильма Шукшин не мог. Он сбежал из больницы, не долечив обострившуюся язву. По требованию комиссии «Госкино» ему пришлось укоротить ленту на 80 метров.
Однако даже в сокращенном варианте картина снискала одобрение зрителей. Ее признали лучшим фильмом года по версии журнала «Советский экран», а Василия Шукшина — лучшим актером года. Кроме того, она завоевала главный приз на VII Всесоюзном кинофестивале в Баку и приз польских кинокритиков «Варшавская сирена» как лучший иностранный фильм.
45-летний Василий Шукшин умер через полгода после премьеры «Калины красной», в октябре 1974-го, не успев окончить работу в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Последние сцены пришлось снимать после смерти знаменитости. Озвучил героя Шукшина уже другой актер.
Лидия Федосеева-Шукшина — Люба Байкалова
Для режиссера любимая жена Лидия стала и музой, и соратницей, и человеком, который с точностью понимал его мысли и желания. Именно она стала первой читательницей произведения. Материал «зацепил» Федосееву (эту фамилию она носила вплоть до смерти супруга, а затем взяла двойную — Федосеева-Шукшина — Прим.ред.) настолько, что она проплакала всю ночь.
Идея озаглавить картину «Калиной красной» тоже принадлежала актрисе. С этой песни начались их отношения с мужем. Лидия очень хотела исполнить ее вместе с Василием, но для того, чтобы выкупить права на исполнение у автора — Яна Френкеля — не хватило бюджета, выделенного на фильм.
Супруги работали над образами преимущественно дома, много репетировали и долго рассуждали над поступками и словами персонажей. По рассказам, Лидия и Василий могли всю ночь не спать и лишь обсуждали будущую работу. Однако утром приходили на съемки энергичными и бодрыми духом.
Роль главной героини Любы Байкаловой изначально предназначалась Лидии. Никакую другую актрису в этом образе Василий Шукшин не видел. Однако пробы все равно провели, но только для галочки.
Режиссер смог точно уловить в ней характер простой женщины с добрым сердцем. В героинях актрисы многие зрительницы угадывали себя, поэтому драмы о судьбе простой русской женщины прославили актрису.
Но счастье и творческое партнерство продлилось недолго. Смерть любимого супруга Лидия переживала очень тяжело. В память о Василии она взяла двойную фамилию.
После смерти Шукшина актриса еще трижды пыталась наладить личную жизнь. Однако хорошего мужа и отца дочкам от брака с Шукшиным она так и не смогла найти. Более того, последнее замужество с давним другом продюсером Бари Алибасовым обернулось скандалом по поводу имущества, что подорвало здоровье актрисы.
Сейчас 85-летняя актриса ведет затворнический образ жизни. В 2023-м она перенесла инсульт, после которого долго восстанавливалась. Теперь к этому присоединились проблемы с суставами.
Иван Рыжов — Федор Байкалов, отец Любы
На роль отца Любы Шукшин сразу пригласил Ивана Рыжова. Пожилой актер уже находился на пике известности, снискав славу «короля эпизода». Знаменитость с удовольствием согласился сыграть в картине Шукшина. Возможно, его привлекла глубина простой истории о любви.
Несмотря на то, что зрители привыкли видеть Рыжова в образах стариков-крестьян, роль в «Калине красной» еще больше убедила поклонников в профессионализме артиста, а его фраза «Идет! В красной рубахе — как палач» стала крылатой.
После «Калины красной» в фильмографии артиста появилось еще более ста ролей. За весомый вклад в искусство Иван Рыжов был удостоен званий Заслуженного артиста РСФСР и Народного артиста РСФСР.
Однако в конце 1990-х начало о себе давать знать здоровье. Актер перестал сниматься и посвятил себя семье: жене Нине Никольской и дочери Татьяне. Усугубила состояние народной звезды и смерть любимой супруги в 2003-м. Через год ушел из жизни и Иван.
По рассказам наследницы, Рыжов умер по халатности персонала одной из московских больниц. Актер поступил медучреждение с переломом руки, но народного артиста не узнали и не оказали должную помощь. Из-за этого звезда советского экрана потерял много крови.
Только когда Рыжову стало совсем плохо, его доставили в реанимацию и то только для того, чтобы на утро перевести в травматологическое отделение, но и там за ним не наблюдали. Артист умер на 92 году жизни.
Мария Скворцова — мать Любы
«Калина красная» стала всего лишь третьей работой в кино для 62-летней актрисы. Однако Шукшин не пожалел, что пригласил на роль возрастную «дебютантку». Скворцова так вжилась в роль, что ее трудно было отличить от простой деревенской жительницы.
Именно после выхода драмы Шукшина к Марии пришло множество знаковых ролей. При этом Скворцова не бралась в кино за образы злых и противных героев. Вероятно, поэтому ее запомнили в амплуа светлых персонажей.
А вот в личной жизни ее постигло множество несчастий. Сначала умер любимый муж, с которым они вместе прожили большую часть жизни, а через несколько лет и единственный сын. Невестка с внуком эмигрировали в США. Артистка осталась совсем одна.
В 2000-м Скворцовой не стало. Ей было 89 лет.
Ефимия Быстрова — Куделиха, мать Егора
В образе матери главного героя Куделихи Шукшин видел Народную артистку СССР Веру Марецкую, но знаменитость отказалась от роли, не желая оставаться в памяти зрителей дряхлой старухой. Тогда режиссеру пришла совершенно невообразимая мысль — снять обычную безграмотную крестьянку с тяжелой судьбой.
Так, в одной из деревень Вологодской области, где проходили съемки, нашли Ефимию Быстрову. Женщина сама пережила гибель трех сыновей в войну, а младший, как и герой «Калины красной» долго не появлялся в ее жизни. Непрофессиональная актриса очень волновалась перед камерой, поэтому нужно было найти способ правильно снять эпизоды.
Выход нашли быстро. В горнице Ефимии остались только Ефимия, Лидия Федосеева и звукозаписывающее оборудование. Операторы же встали у окна и начали снимать. Актриса стала задавать Быстровой вопросы, подготовленные самим Шукшиным. Так, простая жительница деревни смогла расслабиться и рассказать о своей судьбе.
Особая харизма и говор сделали образ матери Егора таким родным и любимым, что Ефимия после выхода фильма проснулась знаменитой. Однако о дальнейшей судьбе Быстровой вплоть до ее смерти ничего неизвестно. Она умерла в одиночестве на печке у себя дома. В 2003-м на ее могиле установили памятник в образе из «Калины красной».
Лев Дуров — официант Сергей Михайлович
Поначалу уже известному на весь СССР артисту Льву Дурову не понравилась эпизодическая роль, да и вообще сценарий «Калины красной» его не захватил. Однако Шукшину было важно присутствие советской знаменитости. Тогда режиссер приехал к актеру и лично рассказал идею своей картины.
Только после этих объяснений Дуров понял, какую на самом деле миссию тот задумал, и согласился. Роль в картине не стала для знаменитости знаковой. После съемок артист воплотил на экране еще множество интересных и разнообразных образов. Так, он появился в картинах «Хождение по мукам», «Семнадцать мгновений весны», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Каштанка», «Мастер и Маргарита», саге «Бандитский Петербург» и многих других.
За особый вклад в искусство Дуров был удостоен званий Заслуженный артист РСФСР и Народный артист СССР, а также награжден многочисленными орденами, медалями и премиями.
В личной жизни знаменитость также был счастлив. В браке с коллегой по цеху Ириной Кириченко он прожил 57 лет до самой смерти возлюбленной. У пары родилась дочь Екатерина, которая продолжила дело отца.
В последние годы жизни проблемы со здоровьем не давали Дурову заниматься творчеством. Звезда советского экрана умер в 2015-м после продолжительной болезни. Ему было 83 года.
Татьяна Гаврилова — Люсьен
На роль Люсьен — харизматичной девушки из воровской «малины» — Шукшин поначалу хотел пригласить Людмилу Гурченко. Актриса обладала невероятной харизмой и точно бы вписалась в актерский состав, но кто-то из группы посоветовал ему обратить внимание на Татьяну Гаврилову, известную по картинам «Последний хлеб» и «Дайте жалобную книгу».
Однако работать с актрисой было сложно. Девушка питала особую страсть к алкоголю, поэтому позволяла себе являться на площадку в нетрезвом состоянии. Спиртным Татьяна пыталась заглушить боль от того, что никак не могла забеременеть.
После «Калины красной» Гаврилова снялась еще в двух фильмах, а потом посвятила себя театру. Однако усугубившиеся проблемы с алкоголем негативно сказались на ее карьере, а затем и на здоровье актрисы. Последние годы она провела в психиатрической лечебнице. Детей у них с мужем художником Эдуардом Курочкиным так и не появилось. Умерла от сердечного приступа в 2000-м на 62 году жизни.
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