Без пыли и лишних хлопот: какой инструмент облегчит прокладывание проводов в доме

Клубы пыли и килограммы мусора. Кто хоть раз менял проводку в доме, знает, насколько тяжело потом убрать помещение. Как решить эту проблему, придумал Дмитрий Маськов из Владивостока.

Он взял обычную болгарку и немного ее доработал. Сначала прикрепил к инструменту обрезок канализационной трубы. Получился своеобразный контейнер для мусора. К нему умелец подсоединил шланг от старого пылесоса, а все элементы конструкции склеил малярным скотчем. Теперь пыли во время штробления стен будет намного меньше.

Какой инструмент поможет проделать ту же работу с меньшими усилиями? Ответ на этот вопрос узнала «Самая полезная программа».

Что такое штроборез

Заниматься штроблением стен еще проще с помощью специального инструмента — штробореза.

«Штроборез нужен для того, чтобы сделать два параллельных реза для приготовления штробы. В основном это используется для укладки проводки в различных строительных материалах. Здесь можно сделать два параллельных реза за одно движение», — рассказал директор строительной компании Евгений Тонких.

Со штроборезом ремонт точно пойдет быстрее. Правда, сам инструмент недешевый. Цены на него начинаются от 5000 рублей. Как купить добротный образец и при этом не разориться? В первую очередь эксперт посоветовал не брать дорогие и мощные модели, которые работают с большими дисками. Для дома вполне подойдет инструмент до 2000 ватт.

«Так как и бетоне, и в других строительных материалах есть так называемый защитный слой, куда мы можем внедрить какой-то инородный предмет, такой как провод. И этот защитный слой обычно где-то 30-40 миллиметров. Штроборезы бытового уровня ограничены 30-40 миллиметрами глубины штробы. Как правило, этого и хватает для обычной проводки», — объяснил специалист.

Именно два таких бытовых штробореза решили протестировать. Мощность, скорость вращения дисков и глубина реза у них одинаковые. А вот цена отличается почти в два раза.

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К дорогому образцу можно подсоединить пылесос. Это удобно, ведь тогда пыль и мусор не будут разлетаться по всей комнате. У бюджетного инструмента такой функции нет, что создает определенные проблемы при ремонте.

У штробореза за десять тысяч рублей есть еще одно преимущество. Здесь можно настроить глубину реза. В случае с дешевым образцом работать придется, что называется, на глаз.

«Его необходимо будет делать вручную. То есть вручную смотреть, так или так мы подключаем инструмент. Это достаточно трудоемкая, скажем, операция», — отметил Тонких.

Дешевый штроборез выдает даже его внешний вид. На качестве деталей производитель явно сэкономил. Абсолютно чудовищная резиновая накладка, которая, собственно, должна спасать от всей пыли. Кажется, такие делают обычно кустарным способом, когда нет ничего под рукой.

Как штроборезы работают с разными материалами

Главное, чтобы не страдало качество работы. Инструменты проверили в деле. Сначала простая задача: разрезать пористый газобетонный блок. Оба штробореза справились за одинаковое время. Но удобнее в работе оказался дорогой инструмент

«Из-за того, что он более тяжелый, мне показалось им работать немножечко более удобно в случае горизонтального реза, когда я давил на него всем телом. И он работал более плавно, нежели чем более дешевый инструмент и более легкий», — высказался эксперт.

А еще у дорогого штробореза массивнее так называемая площадка, поэтому инструмент плотнее прилегает к рабочей поверхности. Площадка держит его на горизонтальной поверхности. От этого как будто он устойчивее, потому что дешевый образец постоянно выбивает.

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Пока газобетонные блоки пилили, параллельно измерили скорость вращения дисков образцов. Если верить производителям, у обоих инструментов она одинаковая — 6000 оборотов в минуту на холостом ходу. Но по факту реальные цифры оказались не такими впечатляющими: на 340 оборотов меньше у дешевого и на 730 — у дорогого штробореза. Казалось бы, тут побеждает бюджетная машинка. Но под нагрузкой картина меняется. Дешевый экземпляр потерял 15% скорости дисков, а дорогой — только 6%.

В следующем эксперименте протестировали штроборезы на бетонном блоке. А заодно зафиксировали максимальную мощность. Для этого инструменты подключили через ваттметры. Бетон намного плотнее газобетона. Штробу вдоль всего блока получилось сделать за 30 секунд дешевым образцом и за 23 — дорогим.

«На более плотном материале дорогой инструмент повел себя лучше. При нагрузке вращение дисков если изменилось, то незаметно. И самое главное для меня — резкий запах паленого двигателя в дешевом инструменте на бетоне после первых же минут работы я сразу ощутил», — рассказал директор строительной компании.

То, что бюджетный прибор работал на пределе и перегрелся, подтверждают и показатели мощности. У дешевого штробореза на пике было больше 3000 ватт, а у дорогого — всего 2500.

«По этим цифрам можно однозначно сказать, что эффект короткого замыкания был больше в более дешевом инструменте. То есть вращение вала, якоря, было медленнее», — уточнил специалист.

Как влияет вода на работу со штроборезом

Кроме двигателя, в штроборезах раскаляются и алмазные диски. Ведь они вгрызаются в твердый материал на бешеной скорости. Для того чтобы диски не перегревались, в некоторых моделях можно подавать воду в зону реза. Есть такая функция и у данных образцов.

У дешевого в комплекте идет помпа, которая способна качать четыре литра в минуту. У дорогого помпа рассчитана на пять литров.

Инструменты подключили и проверили, как они себя показывают при так называемом мокром резе. Оба образца с задачей справились. Но, по мнению эксперта, опять побеждает дорогой штроборез.

«При подаче воды, конечно же, пыли меньше, и нагрузка на диски значительно меньше. Они будут дольше работать. И поэтому тот инструмент, у которого больше подачи воды, конечно же, имеет преимущество», — подчеркнул он.

Могут ли штроборезы выдержать падение с высоты

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Последним испытанием стал краш-тест. Часто штроборезом приходится работать под потолком. Инструмент запросто может выскользнуть из рук и упасть с высоты два-три метра.

Образцы проверили и убедились, что они исправны. После этого каждый из них сбросили со стремянки с одинаковой высоты.

Дешевый инструмент упал на алмазные диски, а его защитный кожух сильно погнулся. После замены дисков он снова включился. Поистине неубиваемый штроборез. У второго образца удар пришелся на корпус, пластиковая ручка разлетелась в дребезги. Но ее можно заменить. Этот инструмент тоже смог запуститься после падения. Выходит, оба штробореза прошли это испытание.

Но по итогам всех тестов лидером стал дорогой экземпляр. Это тот случай, когда не жалко переплачивать. Обращаться с таким штроборезом проще. Да и двигатель не перегревается. А значит, и прослужит инструмент дольше.