«Орала так, что сорвала голос»: Лариса Долина рассказала о нападении незнакомца

Лариса Долина раскрыла шокирующие подробности своей жизни. Из-за чего народную артистку РФ однажды чуть не убили? И как ей удалось избежать трагедии? Какие еще экстремальные ситуации случались со звездой? Зачем она украла из больницы собственную дочь? И за что посадила за решетку назойливого поклонника? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«То, что в моей жизни было отрицательного и плохого. Моя память очень избирательна. Я дала ей задание: не помнить ничего плохого… Меня эти все негативные истории, наоборот, возрождали. Они давали мне силы и уверенность. Ах, я вам не нравлюсь? А я все равно пойду вперед», — призналась артистка.

Прежде чем стать главной дивой российской эстрады, Лариса Долина прошла тернистый путь. Сначала ей запрещали становиться певицей родители. Потом вставляли палки в колеса чиновники.

«Первая часть жизни Ларисы Долиной — это преодоление, это доказательство, это закрытые эфиры, это закрытые какие-то концертные площадки, это неверие», — высказался актер Александр Олешко.

«“Я ее не выпущу на сцену. Она же джазовая певица». То есть нельзя на сцену Кремлевского Дворца съездов выпускать джазовую певицу. А я ведь пела по-русски. Это была песня Исаака Дунаевского. И там не было никаких импровизаций, никакого джаза не было. Просто аранжировка была немножко осовремененная», — объяснила Долина.

Но в жизни звезды были и по-настоящему опасные моменты. В одном из недавних интервью она призналась, что чудом избежала смерти, когда в подъезде ее полоснул ножом незнакомец. А потом другой негодяй пытался изнасиловать артистку.

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«Я начала кричать, вырываться. Орала так, что сорвала голос и неделю не могла петь. Прибежал сосед с третьего этажа, услышав мой крик, спас меня. И этот сразу сбежал. Об этом никто не знал, кроме моих двух подруг», — рассказала Долина.

Все это произошло, когда юная Лариса жила в Армении и пела в ресторане. В те времена это считалось дерзким вызовом. Долина была единственной женщиной в Ереване, выступавшей в заведениях общепита.

«Я в один момент собрала чемодан и без разрешения родителей улетела в Армению по приглашению. Тогда я пошла в ресторан работать», — вспомнила звезда.

«Она, конечно, человек с таким стержнем. Он всегда вызывал во мне такое огромное уважение. Он всегда вызывал во мне потрясение, профессиональное прежде всего», — выразил свое мнение актер Игорь Коробейников.

Доставалось артистке и от назойливых поклонников. Долина всегда приветлива с фанатами. Но если они переходят границы дозволенного, терпеть не будет. Бывали случаи, когда певице приходилось даже обращаться в правоохранительные органы.

«Сначала любовь. Потом, когда я сказала, что не отвечаю, то есть он понял, что я не отвечаю на его чувства, стали угрозы», — рассказала Лариса Долина.

В какой-то момент певица всерьез испугалась за свою жизнь.

«Мог там, например, кинуть мне цветы в лицо… То есть я тебя убью и все. Пришлось обратиться в милицию. Обратилась. Его вычислили по звонку», — уточнила она.

В итоге из-за своей чрезмерной настойчивости фанат оказался за решеткой.

«Правда, на два с половиной месяца всего. Тогда это считалось хулиганством. Как хулиганство большие сроки не предусмотрены. Он меня сильно тогда достал. Прям очень сильно», — призналась звезда.

Лариса Александровна не раз говорила, что именно сила духа часто помогала ей выпутываться из передряг. Не паниковать в сложной ситуации и принимать верные решения. Так было, когда Долина спасала свою новорожденную дочь.

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«Очень болезненная. Была маленькая, худенькая. И когда мне ее показали первый раз, она была не просто желтая, она была зелено-желтая. И, конечно, страх был ужасный», — объяснила Долина.

Ангелина родилась с гемолитической желтухой. Ей потребовалось лечение в больнице. Вот только новоиспеченной маме об этом не сказали.

«Я прихожу на выписку. Говорю: „Где мой ребенок?“. — „А его увезли“. Вы можете себе представить состояние матери, у которой увезли ребенка? — „Куда?“. — „Мы не знаем“. Я прыгнула в такси в рваном халате, в медицинском, в котором лежала на сохранении. И поехала искать дочь. Восемь часов. По всей Москве», — рассказала артистка.

Лишь к вечеру Долина нашла девочку. Когда певица зашла в бокс, где лежала малышка, она замерла от ужаса.

«Вот такие черные тараканы на всем умывальнике. Это инфекционный бокс. У ребенка температура под 40, я смотрю градусник. И никого нет: ни медсестры, ни врача. Я начинаю орать на весь коридор», — вспомнила звезда.

Лариса Долина не могла оставить дочь в таких условиях. Пока персонал отвлекся, схватила младенца и выскочила на улицу.

«Мы через первый этаж ее выкрали и увезли домой. Без документов, без всего. Мне важно было увезти ее оттуда. Потому что если бы я еще сутки там продержала, ребенка не стало бы», — уверена исполнительница.

Сейчас Ангелина — взрослая женщина. У нее подрастает дочь Александра. Долина обожает внучку. И боится даже представить, какой была бы ее жизнь, не прими она тогда в больнице смелое решение.