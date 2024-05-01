Великая среда Страстной недели: что можно и нельзя делать 1 мая 2024

Первого мая 2024 для верующих наступает Великая среда. Этот день посвящен земным страданиям Христа.

События из Евангелия в Великую среду

В Великую среду православная церковь вспоминает грешницу, помазавшую Иисуса миром.

В Страстную среду — на четвертый день после торжественного входа в Иерусалим, Спаситель напомнил апостолам, что он скоро будет предан и распят. Именно в ночь со вторника на среду к Иисусу Христу пришла раскаявшаяся горожанка и омыла слезами и вытерла волосами его ноги, а голову — обильно помазала миром, сама того не ведая, подготовив тело его к погребению.

Иисус отпустил ей ее грехи и рассказал ученикам притчу о двух должниках: двое мужчин должны были третьему 500 и 50 монет. Он простил им обоим, так как они не могли расплатиться. В ответ тот, кому он простил больше, возлюбил его больше. История указывает на стремление Христа призвать грешников к покаянию и даровать им прощение силой любви. Католическая традиция долгое время отождествляла безымянную женщину с Марией Магдалиной.

Именно в Страстную среду первосвященники, книжники и старейшины народа, приняли окончательное решение погубить Спасителя. Иуда Искариот — один из двенадцати учеников Христа, согласился предать учителя за 30 сребреников.

На следующий день он привел воинов в Гефсиманский сад и поцеловал Иисуса в щеку, указав тем на человека, которого необходимо схватить.

Что можно есть в Великую среду

Страстная неделя — самый строгий период Великого поста.

Первые три дня, в том числе и в Великую среду, можно употреблять в пищу постный хлеб, ягоды, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи и мед.

То есть, растительную и не подверженную термической обработке пищу, поскольку в календаре питания на этот день значится рекомендация «сухоядение». Если есть желание приготовить салат, важно помнить о том, что в среду запрещается употребление растительного масла.

Что нельзя делать в Великую среду Страстной недели

Участвовать в увеселительных мероприятиях, в том числе праздновать дни рождения;

Обижаться, злиться, скандалить, ссориться;

Вышивать, шить, вязать;

Венчаться и праздновать свадьбу;

Ходить на кладбище и поминать умерших.

Служба в Великую среду

В Страстную среду перед Пасхой на утренней службе в последний раз за Великий пост проводится литургия Преждеосвященных Даров и читается с тремя земными поклонами молитва преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». До праздника Троицы, который в 2023 году отмечают 4 июня, земные поклоны, кроме как перед Плащаницей, не совершают.

В богослужебных текстах Страстной среды сребролюбию Иуды, продающего учителя первосвященникам, противопоставляется бескорыстие женщины-грешницы, помазавшей Господа драгоценным миро.

На вечерней службе в Великую среду по традиции совершается таинство исповеди. Для прихожан, как отмечают священнослужители, вечер Страстной среды — особая возможность более подробно исповедоваться, чем в обычные дни, и с чистым сердцем пройти всю неделю и вступить в праздничное воскресенье.

Что можно делать в Великую среду Страстной недели

К среде у хозяек уже должны быть заготовлены все продукты для праздничного стола в воскресенье, а также для приготовления опары для кулича и окрашивания пасхальных яиц в Чистый четверг.

Можно начинать уборку в доме, сходить в баню или принять душ, чтобы смыть с себя негативную энергию, ведь впереди — Чистый четверг.