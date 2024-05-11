Святой артос: что нужно делать 11 мая в последний день Светлой седмицы

Пасха открывает череду праздников, которые получили названия Светлой седмицы. Каждый день следующей за Христовым Воскресением недели имеет особое название и определенные традиции. Заканчиваются торжества в субботу, которую именуют Светлой. Праздник в народе прозвали Святым Артосом, так как в этот день делили хлеб, испеченный по специальному рецепту. Праздничная суббота в 2024-м приходится на 11 мая.

Что такое Святой артос

Артосом (в переводе с греческого — «квасной хлеб») называют пресную выпечку цилиндрической формы, на которой специальной печатью изображают Крест или Воскресение Христово. Такой хлеб по традиции освящают на Пасху.

В течение Светлой седмицы артос хранится в церкви. Во время богослужений он находится на специальном столике — аналое — перед иконой Спасителя, с правой стороны от царских врат (входа в алтарную часть храма). После завершения ежедневных литургий хлеб устанавливают прямо во вратах. Артос также выносят из храма во время совершаемых крестных ходов.

Эта традиция установилась сразу после Воскресения Христа. Согласно Священному Писанию, после этого события апостолы, готовясь к трапезе, всегда разделяли хлеб на равный части и одну из них откладывали во главу стола. Этот кусок символически отдавался Христу.

В монастырях этот обычай сохраняется и по сей день. Во время Светлой седмицы в трапезную приносят артос и ставят его на незанятое за столом место или кладут отдельно.

В Светлую субботу после Божественной литургии совершают чин раздробления артоса. При этом действии священник читает определенные молитвы. Затем хлеб дробят и раздают верующим.

Святыню обычно убирают в тканный мешочек. Дома материал развязывают и в таком виде хранят около икон в течение года. Если же в семье случилось несчастье, то можно дать съесть хлеб больному. При этом он должен прочитать молитву для святой воды и просфоры, прибавляя: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!».

Что делать с плесневым артосом

Пакетики со святыней хранят в открытом виде, чтобы артос не зацвел.

Если он все-таки покрылся плесенью, то следует принести кусочек хлеба в храм на сожжение или пустить его в проточную воду — реку или море (но ни в коем случае не в озеро). Пакетик, где хранилась святыня, сжигают. В небрежном отношении к продукту нужно исповедаться.

Народные традиции на Святой артос

В храмах целый день звонят колокола, возвещая о завершении праздничной недели.

В Светлую субботу запрещено предаваться унынию и грустить. На Руси устраивали гуляния и потешались над окружающими. В самый разгар веселья юноши шумной толпой ходили по домам, где скоро должна была состояться свадьба. Под окнами соседей молодые люди окликали будущих супругов по имени, пели и танцевали.

Обычно венчания совершались на следующий день — на Красную горку. Этот праздник ждали с особым благоговением, так как ему предшествовал долгий период, когда заключать браки было нельзя. Однако многие женихи и невесты сильно волновались перед тем, как стать мужем и женой. Обряд окликания был нацелен на утешение молодоженов перед вступлением в новую жизнь.

В Святой артос устраивали пышные застолья для будущих родственников. К молодым на угощения приходили все близкие. В веселой обстановке члены двух семей могли полноценно познакомиться друг с другом.

Раньше в Светлую субботу катали пасхальные яйца с невысокой горы. Целью забавы было сбить как можно больше «крашенок» соперников, установленных на пригорке.

Что нельзя делать в Святой артос

Издавна люди верили, что Святой артос — не время для мрачных мыслей и уныния. Ссориться, завидовать и желать зла окружающим было строго запрещено. Нарушившие это правило могли накликать на себя и на свою семью неприятности.

В Светлую субботу еще со времен Древней Руси принято собираться всей семьей. Однако не стоит объедаться и напиваться допьяна во время застолий.

В этот день не совершаются венчания и заупокойные службы. Не рекомендуется посещать кладбища и горевать по умершим.

Что можно делать в Святой артос

Утром обычно ходят в церковь, чтобы получить главную святыню праздника — освященный кусочек артоса.

В этот день принято молиться о ближних и собираться всей семьей за праздничным столом.

Так как на следующий день выпадает праздник Красная горка, в который заключали браки, в Светлую субботу начинались хлопоты по приготовлению к свадьбе. Эти приятные занятия вполне позволительны в Святой артос, но затевать ремонт или высаживать растения не следует. Также не надо перенапрягаться и волноваться по поводу своего будущего. Чтобы жизнь сложилась благополучно, нужно просто помолиться об этом.

Народные приметы в Святой артос

Одуванчики зацвели — весна вошла в свои права целиком.

День выдался ветреным или туманным — стоит ждать богатый урожай.

Синие облака на небе — к дождливой и теплой погоде.

Светлая Седмица 6 — 12 мая

День празднования Пасхи вычисляется по лунному календарю, поэтому дата праздника постоянно меняется. В 2024-м Христово Воскресение выпало на 5 мая. Этот праздник настолько значим для православных верующих, что его широко празднуют еще в течение недели. Окончание пасхальной недели, как еще называют этот период, приходится на Светлую субботу.

Согласно традициям, после богослужений в эти дни устраивают крестные ходы и окропление верующих святой водой. В храмах настежь открывают Царские врата (вход в алтарную часть храма), что символизирует нисхождение с небес Божьей благодати.

Каждый день Светлой Седмицы имеет свое название:

Поливальный понедельник ;

; вторник — Купальница ;

; среда — Градовая или Хороводница ;

; Навский четверг или Пасха мертвых ;

; пятница — прощеный день ;

; Светлая суббота.

Традиционно в каждый день соблюдались определенные правила.