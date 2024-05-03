Главный грех: какие три самые частые ошибки все совершают на Пасху

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист Эксклюзив 61 0

Празднуя Пасху, многие люди ненамеренно совершают несколько грубых ошибок, которые перечеркивают их духовный труд во время поста.

Главный грех: какие три самые частые ошибки все совершают на Пасху

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Приближается самый главный православный праздник — Пасха. В 2024 году Светлое Христово Воскресенье выпадает на 5 мая.

Традиционно в этот день люди вкушают освященные куличи, пасхи и крашеные яйца. Верующие поздравляют друг друга фразами «Христос Воскресе — Воистину Воскресе», радуются и празднуют. Большинство накрывают большой семейный праздничный обед после длительного воздержания во время Великого поста.

Однако многие забываются и совершают очень серьезные ошибки, обесценивая свой духовный труд.

О чем нужно помнить на праздник, экслюзивно Пятому каналу напомнил иерей храма Святителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

Три главные ошибки на Пасху

Из всех возможных недочетов в поведении выделяются три основные ошибки.

«Наверно, самое нехорошее, что может быть на Пасху, это возлияние алкоголем. На втором месте — объедение. На третьем — безудержная радость, веселье, развлечения, падение в какие-то грехи и слабости. Конечно, этого допускать нельзя», — пояснил священнослужитель.

По его словам, как вступать в пост, так и выходить из него нужно плавно и спокойно.

«Если в пост мы ограничиваем себя и несем некий груз, то при наступлении Пасхи мы не должны этот груз сбрасывать с грохотом, а должны, что называется, благоговейно снять, опустить и медленно положить на землю, чтобы потом в последствии его снова поднять на плечи», — добавил Савченко.

Алкоголь. На первом месте в данном рейтинге ошибок на Пасху — употребление спиртного. Единственным исключением выступает умеренное количество вина, желательного церковного. Кстати, несколько глотков вина могут положительно сказаться на пищеварении и сгладить переход от постных к мясным или рыбным блюдам. А вот опьянение, особенно крепкими видами алкоголя, категорически недопустимо.

Водка, коньяк и шампанское не рекомендуются. За пасхальным столом не произносят тосты, не чокаются и точно не открывают с ликованием бутылку шампанского. Пасха — это празднование победы жизни над смертью, символ вечности и бесконечной любви Господа, поэтому в этот день исключаются вольности, прелюбодеяния и потакания низким страстям.

Переедание. Для многих разговение на Пасху превращается в настоящий пир. Безусловно, придерживаться постного меню — нелегкая задача. Спустя семь недель начинает нестерпимо хотеться съесть привычные блюда и почувствовать себя по-настоящему сытым. А когда Великий пост наконец-то завершается и на столе появляются любимые продукты, многие не могут сдержаться — выпечка, яйца, сыр, творог, торты, пирожные, мясо, рыба. А ведь все это — большое испытание для пищеварительной системы, отвыкшей от подобных излишеств за время поста.

Перегрузка желудка тяжелой работой чревата такими серьезными последствиями как заворот кишок (острая кишечная непроходимость), холецистит и панкреатит. Особенно аккуратно менять питание стоит лицам пожилого возраста. Ни в коем случае не следует налегать на яйца, свежее молоко, колбасы, сардельки и сало — это большая ошибка. Выход из поста должен быть плавным и постепенным.

Важно помнить, что Пасха — это провозглашение торжества духа над плотью. Поэтому вкусная еда должна служить лишь угощением, но не смыслом праздника. Тогда и организм останется здоров, и духовные труды не будут перечеркнуты.

Безудержное веселье. Пожалуй, самая незаметная ошибка на Пасху. По одному из правил верующие должны радоваться на Пасху. Также снимается запрет на посещение увеселительных мероприятий — похода в гости, на концерт, в кино, ресторан и так далее. Светская жизнь сама по себе не несет никакого вреда, однако к совершению ошибки приводит вседозволенная свобода.

Так, обычный поход на шашлыки большой компанией друзей может привести к возвращению старых привычек. Человек начинает, сам того не замечая, опять курить, ругаться матом, сплетничать. Может перебрать с алкоголем и с кем-то поссориться.

Что нельзя делать на Пасху

  • Пребывать в негативных эмоциях — злиться, ссориться, кричать, обижаться и так далее;
  • Грустить и унывать;
  • Проливать кровь животных (охотиться и рыбачить);
  • Употреблять крепкие алкогольные напитки;
  • Заниматься тяжелым физическим трудом, работать;
  • Давать взаймы;
  • Предаваться страстям.
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