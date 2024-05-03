«Я пытался забрать ее силой»: из-за чего на самом деле погибла Салтанат Нукенова

Девушка ушла от мужа-абьюзера за два месяца до своей смерти, но в последний момент простила его. Это и стало фатальной ошибкой.

У Салтанат Нукеновой был шанс до трагедии завершить неудачные отношения и уйти от гражданского мужа, но ее сгубила доброта. О том, как самый обычный брак завершился убийством и одним из самых громких судебных разбирательств в Казахстане, эксклюзивно рассказал брат погибшей девушки Айтбек в программе «Известия. Главное» на Пятом канале.

Куандык Бишимбаев был по многим показателям завидным женихом — образованный, обеспеченный и в прошлом — занимавший хорошее положение в политических кругах. Если, конечно, не брать во внимание судебный срок за взяточничество. Но как оказалось, жених попался с крутым нравом.

«Отношения были сложные сразу после замужества, сразу после того, как они сыграли свадьбу», — признался родственник погибшей.

Молодые впервые серьезно поругались из-за грубого отношения Куандыка к персоналу. Следующая — что кто-то без его разрешения открыл новогодние подарки. Тогда пылкий возлюбленный в ярости перевернул праздничный стол.

«Когда она уже в марте отправила мне фотографии, она отправляла их с целью, чтобы я их сохранил, и хотела, как я уже узнал в дальнейшем, написать заявление, но я в тот день не выдержал, поехал, у нас была серьезная драка с ним. Я пытался забрать Салтанат, но тогда она решила остаться с ним, потому что у них, буквально три месяца брака было, она считала, что можно все еще изменить, спасти», — рассказал он.

Сестра признавалась, что они часто ссорились, ходили вместе к психологу, но о том, что муж поднимал на нее руку, никогда не заводила разговор. И никто из близких даже не знал, что девушка переживала за закрытыми дверьми.

«Она рассказывала подругами, сестрам, по одному эпизоду, по чуть-чуть, потому что дальше уже все начинали говорить: „Уходи, зачем тебе это надо“, и соответственно, она дальше не рассказывала об этом. В целом, когда они где-то были на публике, наверное, только единицы могли догадаться, что что-то происходит», — уверен брат.

Незадолго до смерти Салтанат все-таки решилась уйти от мужа. Она поехала в гостиницу, но супруг приехал за ней и умолял ее вернуться. Девушка поверила в искренность извинений, они помирились. Куандык поехал на работу, а она — домой.

«Она приехала домой, а дома на кровати в спальне по всей белой простыне размазана тоналка, помада, рубашка вся тоже в помаде. Даже ресницы остались на этой кровати. И далее она уже зашла в туалет и увидела там использованные презервативы не смытые. Это было в октябре, получается, в конце сентября. Это был первый момент когда она забрала вещи и уехала от него», — рассказал брат.

Увы, окончательно разорвать эти отношения его сестра так и не смогла.

По словам родственника погибшей, замалчивание ссор в семье лишь усугубляет проявления домашнего насилия.

«Многие женщины считают, что признать, что муж ее избивает, это стыдно, и такие вещи должны оставаться дома за закрытыми дверями и никто об этом не должен знать. <…> Законы и неотвратимость наказания — это то, что сдерживает абьюзеров и агрессоров. Сейчас, когда суд идет в прямом эфире и многие, практически все, наверное, в Казахстане его смотрят, — очень часто такая риторика идет, что женщина своим психологам рассказывает, что «Мой муж успокоился. Он не хочет на место текущего подсудимого», — рассказал он.

Пока не стало слишком поздно, Айтбек призвал всех жертв обязательно рассказывать подругам, родителям и близким родственникам о проблемах в отношениях, а также обращаться за помощью в кризисной центры, волонтерские организации и в правоохранительные органы.

Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 в ресторане в Астане. По версии следствия, смерть 31-летней женщины наступила в результате многочисленных побоев. В ходе следствия в мобильном телефоне экс-чиновника было найдено видео с издевательствами над жертвой.

Муж погибшей частично признал свою вину — в нанесении побоев, но не в умышленном убийстве с особой жестокостью. Громкий судебный процесс длится уже два месяца.

Больше шокирующих откровений о семейной жизни Салтанат Нукеновой и Куандыка Бишимбаева — в итоговой передаче «Известия. Главное» на Пятом канале.