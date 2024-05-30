Жарим колбаски для гриля: как выбрать вкусную замену шашлыку в сезон пикников

Шашлык получился сухим и жестким или вовсе превратился в угли? С такой ситуацией сталкивался каждый. Стоит отвлечься от мангала — и блюдо испорчено. Но если возиться с мясом не хочется, выручат купаты. Колбаски для жарки можно приготовить всего за десять минут.

Что должно входить в их состав? Как отличить натуральную оболочку свиных купат от искусственной? Можно ли узнать о наличии крахмала в составе продукта? Ответы на эти вопросы выяснила «Самая полезная программа».

Что должно входить в состав свиных купат

В магазинах колбасок для жарки много. А вот все ли они качественные?

«Цельные купаты — это, как правило, колбаски, фарш в натуральной оболочке. Прокрученные, порубленные, любые. Кому как удобно», — рассказал бренд-шеф ресторана Игорь Крутов.

Чтобы найти ответ на вопрос о качестве подобной продукции, эксперты программы приобрели три пачки свиных купат разной ценовой категории: по 120, 205 и 240 рублей за 400 граммов.

Первым делом специалисты решили сравнить состав. Чем он короче, тем лучше. Сначала проверку проходит бюджетный образец.

«Мне совсем не нравится то, что здесь очень много антиокислителей, хотя они имеют место быть. Усилитель вкуса, аромата… Очень много „Е“. Я бы такие купаты в принципе брать не стал», — заявил эксперт.

Важно оценить и цвет продукта. Если колбаски ярко-розовые, в фарш могли добавить краситель. Как раз так выглядит бюджетный экземпляр.

Купаты за 205 рублей вообще с оранжевым оттенком. Скорее всего, потому, что в составе есть паприка. Вот только одними специями тут не обошлось. В этом образце тоже много добавок.

«Экстракт дрожжей, усилитель вкуса, ароматизатор натуральный, загуститель. Пока состав меня не сильно впечатлил», - признался специалист.

Колбаски за 240 рублей светло-серые. Это натуральный оттенок свинины. Да и состав у третьего образца отличный. Только мясо, вода, уксус, лук и приправы — идеально, по словам бренд-шефа.

И это не все отличия. У первого и второго образцов под пленкой скопился конденсат. Возможно, на предприятии нарушили технологию производства или хранили товар в неподходящих условиях. В лотке с купатами за 240 рублей сухо. Это хороший знак.

Далее следует взвесить продукт. В первой и второй упаковке ровно по 400 граммов продукта, как и написано на этикетке. А вот в дорогие колбаски немного не доложили мяса. Третий экземпляр весит 385 граммов.

Как отличить натуральную оболочку купат от искусственной

Правильные купаты должны быть в натуральной оболочке. Поэтому эксперты попытались выяснить, в какую поместили имеющиеся образцы.

Для этого колбаски положили между двух разделочных досок и попытались раздавить. Это позволило увидеть, как ведет себя оболочка продукта. Пленка на бюджетном образце слишком легко рвется. Эксперт считает, что ее сделали из коллагена. Такая оболочка безвредна, но на гриле может лопнуть. Тогда весь сок из колбасок вытечет, и мясо внутри станет сухим.

Пленка второго образца не выглядит искусственной.

«Ненатуральная рвется совсем по-другому. У нее такая волокнистая поверхность, слоится она. Эта если на разрыв, то идет одним слоем», — объяснил бренд-шеф ресторана Игорь Крутов.

Оболочка у третьих купат тоже похожа на натуральную.

Как узнать о наличии крахмала в составе купат

Самое время проверить, что внутри колбасок. Часто производители экономят на фарше. Схема простая: меньше мяса, больше крахмала. В выявлении последнего помогут несколько капель йода, которые добавляют в предварительно разрезанные образцы. Если цвет элемент становится ярким, значит, в фарше есть крахмал. Это испытание прошли все экземпляры. Данного полисахарида в них нет.

Три секретных ингредиента: как быстро приготовить маринад для идеального шашлыка

Как выявить наличие посторонних добавок

А что насчет более вредной химии? Следующий эксперимент поможет определить производителя, который некачественно изготовил свиные купаты. В частности, внес какие-то лишние добавки. Для этого образцы отваривают.

Посторонние примеси перейдут в воду. Ее-то и сравнивают. Самый чистый бульон получается у третьего продукта, а вот в первых двух случаях мутнеет. Бренд-шефа смущает осадок на дне, который похож на песок. Может быть, это какая-то часть от оболочки, но явно не натуральная.

Заодно можно оценить качество фарша. Для этого купаты разрезают. При варке белок сворачивается, а потому натуральное мясо сжимается. Но первые колбаски на вид почти не изменились. Похоже, производитель не пожалел загустителей и стабилизаторов.

«Второй образец показывает большую натуральность продукта. Почему? Потому что мясо при варке сжалось, сама оболочка тоже», — уточнил эксперт.

Фарш дорогих купат тоже проходит проверку. А вот пленка на этот раз неприятно удивляет.

«Когда мы видели сырой продукт, казалось, что вроде бы оболочка натуральная. Но сейчас видно, что она, скорее всего, искусственная. Потому что никак не деформировалась, не сжалась, раскрутилась по краям», — объяснил специалист.

Наконец, нужно выбрать самые вкусные купаты. Эксперты программы жарят колбаски и устраивают дегустацию. В первом образце слишком много соли. Иногда таким способом производители пытаются перебить вкус некачественных ингредиентов.

«Смущает текстура фарша, немножко рыхлый такой, не очень приятный», - сказал Крутов.

У второго образца странный привкус. Бренд-шеф считает: это потому, что в составе чересчур много специй, в частности, паприки, которая дает легкую кислинку.

Дорогой продукт больше похож на шашлык и во время дегустации понравился больше остальных.

Выходит, колбаски с простым и чистым составом самые вкусные. Но в целом найти качественные свиные купаты на прилавках оказалось не так легко. Где-то производители не докладывают мясо, где-то экономят на оболочке. Ясно одно: хороший продукт не может стоить слишком дешево. В бюджетных купатах, скорее всего, будет полно соли и различных добавок.