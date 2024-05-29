Жалобы не заканчиваются: могут ли навсегда закрыть клинику Тимура Хайдарова

Вместо скальпеля в руках — электронный браслет на ноге. В чем обвиняют пластических хирургов модной столичной клиники? И к чему может привести желание что-то изменить в своей внешности?

Ответы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Что грозит врачам из клиники Тимура Хайдарова

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Операции по изменению внешности остались в прошлом. Белый халат врач-хирург Тамерлан Кадзаев наденет нескоро. Ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом, как и его непосредственный начальник, заведующий хирургическим отделением известной клиники IQ Plastique Илья Елагин. Обоих врачей задержали в связи со смертью пациента, которому они проводили операцию.

«Избрать в отношении обвиняемого Елагина Ильи Борисовича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — заявила судья.

В феврале 45-летний Илья Елагин провел продюсеру и бизнесмену Петру Гаврилову операцию по уменьшению желудка. Заведующему отделением ассистировал 28-летний Тамерлан Кадзаев. Спустя три дня после выписки Гаврилову стало плохо. В той же клинике ему провели повторную операцию, но состояние ухудшилось. Мужчину госпитализировали в другое медучреждение, где он впал в кому и вскоре умер. Теперь врачам грозит до шести лет колонии.

«Погибший обратился, как следует из материалов дела, с жалобами на боли в животе, затем на какое-то время он вовсе пропал из ведения клиники. Чем он занимался, где и в каких местах находился, какие события были с ним связаны — никто не знает», — заметил адвокат Владимир Слащёв.

Клиника принадлежит звездному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Сейчас IQ Plastique закрыта и опечатана по решению Арбитражного суда. Следователи обнаружили, что некоторые инструменты промаркированы с истекшим сроком годности, а где-то маркировки нет вообще — это серьезное нарушение.

«Медицинские инструменты и вообще весь инвентарь должен проходить сертификацию на территории Российской Федерации. Есть ГОСТ, номера, которые мы сдаем, когда проходим лицензирование», — пояснил пластический хирург Тигран Алексанян.

Тем временем жена Хайдарова дизайнер, владелица салонов красоты и учредитель клиники IQ Plastique Светлана Сильваши начала в соцсетях кампанию в поддержку врачей и собирает подписи их довольных клиентов. Она же привела на суд Елагина и Кадзаева группу поддержки, однако сам Хайдаров не пришел.

«Он обязательно прокомментирует, не переживайте. Тимур тот человек, который всегда комментирует все происходящие ситуации. И своих сотрудников, которые работают в одной клинике вместе с ним, он, конечно же, в беде никогда не оставит», — заверила Сильваши.

На что жалуются пациенты звездной клиники

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Однако тех, кто недоволен работой клиники, тоже немало. Живот одной из клиенток после операции по липосакции, которую, как она утверждает, ей сделали в IQ Plastique, выглядел ужасно. Сочащиеся гноем огромные раны доставляли пациентке невыносимую боль.

История пострадавшей разлетелась по соцсетям, однако связаться специалистам с ней не удалось. Впрочем, жалобы на клинику Тимура Хайдарова поступали и раньше, что крайне негативно повлияло на репутацию некогда очень популярного звездного врача.

«Я никогда к нему не пойду ничего делать, потому что я как минимум доверяю этим тысячам девушек, которым он просто испортил грудь. Испортил их красоту, их настроение, забрал их время. Это просто отвратительно, ужасно», — прокомментировала певица Бьянка.

Опытные хирурги предупреждают: любая пластическая операция — это риск для здоровья. При том, никто не знает, какие именно осложнения могут наступить.

«Например, мы делаем ринопластику, кажется, что насморк, а в пазухах может быть гной. А если там есть гной и пошла операция, он может распространиться, перейти в менингит, арахноидит (воспаление оболочек головного мозга — Прим.ред.) и так далее», — отметил пластический хирург Тигран Алексанян.

Какой диагноз ставят любителям пластических операций

Психологи утверждают: те, кто без конца хочет улучшать себя, уже нездоровы. Синдром дисморфофобии — недовольства собой — сегодня встречается все чаще. Причина банальна — желание подражать идеальной картинке в социальных сетях.

«И вот тебе уже нужно подкачать губы, потому что они у всех подкачены, сделать грудь, потому что у всех она стоит, нарастить ресницы», — утверждает психолог Александр Вронский.

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Помимо серьезных физических осложнений, фанатичное стремление изменить свою внешность может даже отбить желание жить.

«Дисморфофобы более всего склонны к суициду. И дисморфофобия, к сожалению, сейчас набирает огромные обороты. Это непринятие себя имеет под собой, конечно же, причину. Никто не внушил этой девочке, что она прекрасная принцесса. Никто не говорил ей, что она и так красива. Вообще, в корне любого принятия себя лежит безусловная родительская любовь», — объяснил эксперт.

Какую компенсацию можно получить за неудачную операцию

Если пациент уверен, что врач оказал некачественную услугу, нужно писать заявление в полицию. Должна быть назначена экспертиза, после проведения которой гражданин вправе рассчитывать на компенсацию. Правда, моральный ущерб в России взыскивается крайне сложно, рассказывают юристы.

«Можно заявить и 500 тысяч, и миллион, но правоприменительная практика, к сожалению, складывается так, что только 10, 50, 100 тысяч рублей возможно получить», — отметила юрист Мира Моисеева.

Поэтому, прежде чем нести деньги непроверенному доктору, стоит взвесить все за и против. Также нельзя пренебрегать психологической помощью. Возможно, страстное желание изменить себя решается в кабинете у специалиста по ментальному здоровью.