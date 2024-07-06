Владимирская икона Божией Матери — одна из самых важнейших святынь русского народа. Она имеет не только духовное, но и историческое значения для России.

Шестого июля (23 июня по старому стилю) православные верующие чтут память Владимирской иконы.

История Владимирской иконы

Фотохроника ТАСС

Согласно церковному преданию, Владимирская икона написана апостолом и евангелистом Лукой. Считается, что образ выполнен на доске от стола, за которым сидели Христос и Богородица.

До середины V века икона находилась в Иерусалиме, затем была перевезена в Константинополь. В 1131 году константинопольский патриарх подарил икону князю Юрию Долгорукому. Поначалу она находилась в монастыре города Вышгорода, потом князь Андрей Боголюбский перевез ее в село Боголюбово, а затем — во Владимир-на-Клязьме.

Икону поместили в специально возведенный для нее Успенский соборе. Она стала главной святыней храма и с тех пор получила свое наименование — Владимирская.

Икона сопровождала Андрея Боголюбского в походе против волжских булгар в 1164 году. Оберегала Москву в 1480 году. Благоволила Ивану Грозному в 1552 году в походе на Казанское ханство. Впоследствии у этой иконы венчались на царство все русские государи и утверждались митрополиты.

После революции в 1918-м Владимискую икону отреставрировали и передали сначала в Государственный исторический музей, а потом в Третьяковскую галерею. С 1999-го тысячелетний образ Божией Матери находится в храме-музее Святителя Николая Чудотворца при Третьяковке.

Иконография Владимирской иконы Божией Матери

© РИА Новости / Сергей Пятаков

Иконографически образ Богородицы с младенцем относится к искусству XI–XII столетия. Этот иконописный тип называется Елеус (Умиление). Младенец изображен прижавшимся щекой к щеке Матери. Она, в свою очередь, нежно обнимает его. Несмотря на любовь, лик Девы Марии опечален — она знает, что ее ребенку уготована тяжелая судьба.

Интересной особенностью святого образа является прорисованная пяточка Иисуса. На иконе, в отличие от других того же типа, левая ножка Богомладенца согнута в колене. Многие эксперты предполагают, что эта деталь была добавлена позднее, скорее всего во время одной из реставраций.

На ее оборотной стороне иконы изображены Этимасия (престол уготованный для второго пришествия Иисуса Христа) и орудия страстей Христовых (крест, губка и копье). Предположительно, они добавлены в начале XV века иконописцем Андреем Рублевым. Согласно другой версии, Владимирская икона с самого начала была двусторонней.

Микроскопическое исследование показало, что изначально на оборотной стороне также было изображение некоего святителя. Вероятнее всего, Николая Чудотворца. Оно не сохранилось.

О чем молиться Владимирской иконе

patriarchia.ru

Значение Владимирской иконы для православных верующих сложно переоценить. За прошедшие века она стала настоящей заступницей не только страны, но и каждого человека в отдельности. На протяжении веков она оберегала Русь от врагов, исцеляла от тяжелых недугов. И потому стала символом надежды и спасения.

Владимирская икона всегда указывает верный жизненный путь, помогает принять правильное справедливое решение, укрепляет веру, очищает помыслы, дает поддержку, помощь и утешение, а также излечивает от болезней.

В какие дни почитается Владимирская икона

У иконы три дня почитания в православном календаре:

3 июня — избавление Москвы от крымского хана Махмет-Гирея I в 1521 году;

Крымский хан собрался покорить Москву. Князь Василий III образа прибег князь. С тех пор 3 июня церковь славит Пресвятую Богородицу, а этот день считается праздничным.

6 июля — избавление Москвы от ордынского хана Ахмата в 1480 году;

Войска Золотой Орды подошли к реке Угре, но встретили сопротивление воинов великого князя московского Ивана III при поддержке вологодского князя Андрея Меньшого и отрядов крымского хана Менгли I Гирея. Два дня враг стоял на границе, не решаясь пойти в атаку. А в Москве неустанно молились Богородице, чтобы та отвела угрозу. В итоге сражение не состоялось, угроза миновала.

В историю России событие вошло под названием «Стояние на реке Угре» и традиционно знаменуется как окончание монголо-татарского ига на Руси. Угру потом прозвали «поясом Богородицы» — охранным рубежом московских земель.

В благодарность за освобождение России от татар и был установлен праздник в честь Божией Матери.

8 сентября — И збавление Москвы от Тамерлана в 1395 году.

Это самое торжественное празднование в году — Сретение (встреча) Владимирской иконы Божией Матери.

Беспожащный Тамерлан подступал к московским землям. Для поддержания морального духа воинов в столицу доставили чудотворную икону. После многочасовых молитв войско хана отступило. По преданию, ему во сне явилась Дева в окружении ангелов с огненными мечами. Она приказала ему оставить город.

После этого в Москве простроили Сретенский монастырь, действующий по сей день.