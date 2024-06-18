«Кому охота видеть деда с палочкой»: что помогает Льву Лещенко не стареть душой

Певец Лев Лещенко работает над обновлением репертуара. Как звезда относится к сотрудничеству с молодыми артистами, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Лев Лещенко записал дуэт с модными музыкантами в стиле техно. Что сподвигло народного артиста РСФСР на такой эксперимент? В чем певец видит главный секрет своей энергичности? Как отдыхает в свободное от работы время? И из-за чего исполнитель передумал уходить со сцены? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Новый клип Льва Лещенко стал сюрпризом для его поклонников. Корифей советской эстрады поет в компании коллектива, известного своими композициями в стиле электроники и техно.

«А чего раздумывать-то? Такая прекрасная группа. Они очень популярны. Я считаю, что они сейчас в самом-самом топе. Это для меня хорошая находка и продвижение», - заявил певец.

Лещенко не раз говорил, что обожает общаться с более молодыми коллегами и с удовольствием принимает их предложения о сотрудничестве. Лев Валерианович не из тех, кто боится пробовать новое.

«Я очень готов к экспериментам. У меня эти эксперименты начались очень давно. Коллаборации, как сейчас принято говорить. И с „Мегаполисом“ я записал, и с „Руки Вверх!“ какой-то у меня есть вариант», — рассказал Лещенко.

Он выступал вместе с Бастой, Сергеем Арутюновым, Диной Гариповой. И даже читал рэп с Loc-Dog. Лев Лещенко объясняет: ему приятно идти в ногу со временем. И именно это помогает ему не стареть душой.

«Мне очень нравится, что я интегрируюсь, так сказать, в молодежную среду. Потому что кому охота видеть деда с палочкой на сцене?» — отметил певец.

«Он себя запрограммировал на сотку. Это во-первых. Потом он действительно всегда был спортивным. Он всегда занимался, всегда подтягивался», - объяснил друг артиста Евгений Розенгауз.

«Мы смеемся с Володей Винокуром, моим другом. Он говорит: „Мы не уйдем, пусть лучше унесут нас“», — поделился Лещенко.

«Если уйдет со сцены, он просто зачахнет, понимаете? Потому что живет в концертах, выступлениях. Выходит на сцену и забывает обо всех болячках. Посмотрите, он скачет не хуже Егора Крида на сцене», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

А ведь еще два месяца назад Лев Лещенко напугал фанатов. Артист заявил, что ему уже трудно выступать с многочасовыми сольными концертами. И он всерьез подумывает о завершении карьеры. Поклонники запаниковали. Как же российский шоу-бизнес останется без обаятельного Льва Валериановича?

«Он человек в возрасте, и тут все зависит от состояния здоровья. Я желаю ему всего самого наилучшего», — отметил певец Дмитрий Колдун.

Но потом Лещенко всех успокоил. Сказал, что никуда не уйдет. Слишком много творческих планов.

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«С каким-то старым репертуаром ремиксы постоянно делаю, переписываю какие-то свои песни, делаю новые аранжировки. Это меня будоражит и как-то развивает, потому что я учусь у молодежи», — уточнил он.

В свои 82 года Лещенко ведет активный образ жизни. Лежать дома на диване перед телевизором певец не любит. Единственное, когда позволяет себе ничего не делать, — отпуск. Лев Лещенко делится: раньше он любил заграничные курорты. А сейчас чувствует себя намного комфортнее дома, в Подмосковье.

«Я сегодня вышел на дачу, лег на лежачок, немножко, так сказать, принял солнечных лучей, немножко подзагорел даже. А ехать в Эмираты, жариться там или куда-то… Тем более сейчас мы, знаете, ограничены в выездах немножко», — сказал певец.

Когда каникулы заканчиваются, Лещенко вновь возвращается к трудовым будням. Артист признается: иногда, конечно, бывает трудно. Возникают проблемы со здоровьем.

«Надо мной все шутят, говорят: «Ты не тянешь на 81-82». Я говорю: «Это, как вы знаете, витрина. А что там за витриной, никто не знает””, — поделился исполнитель.

Но он слишком любит свою профессию, чтобы ее бросить. Поклонники надеются, что здоровый образ жизни и позитивный настрой позволят Лещенко как можно дольше радовать зрителей своим творчеством.