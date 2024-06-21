Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у актера Константина Соловьева. Во дворе дома в глухой деревне, где звезда сериалов проводит все свое свободное время, они вместе приготовили два блюда, которые способны идеально дополнить любой летний день.

«Сегодня у нас все очень просто, вкусно, стильно. <…> И мы не потратили очень много энергии на то, чтобы это все приготовить», — прокомментировал Емельяненко.

Как самостоятельно повторить вкусные и несложные рецепты в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Каре барашка

Ингредиенты:

Каре баранины — 1 килограмм

Приправа:

Зира — 1 столовая ложка;

Сухой чеснок — 1 столовая ложка;

Масло подсолнечное — 4 столовые ложки;

Крупная соль — по вкусу;

Черный молотый перец — по вкусу;

Минеральная вода — 150 миллилитров.

Рецепт:

В первую очередь для будущего основного блюда важно грамотно выбрать мясо. Оно обязательно должно быть светлым и с большим количеством жира.

Еще сырую баранину следует посыпать много крупной соли. Далее необходимо взять большую щепотку зиры, растереть ее в руках и распределить по мясу. Также заготовку нужно поперчить.

Следом баранину необходимо залить минеральной водой и добавить немного подсолнечного масла. В приготовленном маринаде важно оставить каре минимум на час.

После того, как баранина пропиталась маринадом, пора приступать к жарке. Во время этого процесса важно следить, чтобы жир на мясе не подгорел. Приготовленное каре барашка выкладывается на тарелку, которую заранее можно украсить свежими нарезанными овощами.

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Салат на мангале

Ингредиенты:

Баклажаны маленькие 4-5 штук;

Перец болгарский — 3 штуки;

Острый большой перчик по желанию — 1 штука;

Красный лук — ½ луковицы;

Чеснок молодой — 1 головка;

Томаты — 4-5 штук;

Красный базилик — ½ пучка;

Зеленый базилик — ½ пучка;

Кинза — ½ пучка;

Грузинская аджика — по вкусу;

Подсолнечное масло — 80 миллилитров.

Рецепт:

Первым делом в мангал следует отправить баклажаны, чеснок и болгарский перец. Овощи нужно просто положить на горячие угли, ведь подгоревшая шкурка в дальнейшем будет счищена. Важно не забывать регулярно переворачивать ингредиенты.

Пока овощи находятся в мангале, необходимо в тарелку для будущего салата налить немного подсолнечного масла. Следом мелко нарезать красный лук, поместить его в тару и выдавить сверху лимон. Затем в емкость добавляется измельченный красный и зеленый базилик.

«Для салата осталось только чеснок порезать и аджику добавить немножко совсем», — добавил шеф-повар.

Приготовленные за это время на мангале овощи нужно очистить от шкурки, нарезать и добавить в салат. Далее все тщательно перемешивается. Блюдо готово.