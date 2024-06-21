Каре баранины и салат из запеченных овощей — рецепт от Емельяненко
Шеф поделился фирменными рецептами блюд, которые придутся всем по вкусу, а также рассказал, как приготовить их без особого труда. Компанию на летней кухне ему составил актер Константин Соловьев.
Фото, видео: 5-tv.ru
Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у актера Константина Соловьева. Во дворе дома в глухой деревне, где звезда сериалов проводит все свое свободное время, они вместе приготовили два блюда, которые способны идеально дополнить любой летний день.
«Сегодня у нас все очень просто, вкусно, стильно. <…> И мы не потратили очень много энергии на то, чтобы это все приготовить», — прокомментировал Емельяненко.
Как самостоятельно повторить вкусные и несложные рецепты в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».
Каре барашка
Ингредиенты:
- Каре баранины — 1 килограмм
Приправа:
- Зира — 1 столовая ложка;
- Сухой чеснок — 1 столовая ложка;
- Масло подсолнечное — 4 столовые ложки;
- Крупная соль — по вкусу;
- Черный молотый перец — по вкусу;
- Минеральная вода — 150 миллилитров.
Рецепт:
В первую очередь для будущего основного блюда важно грамотно выбрать мясо. Оно обязательно должно быть светлым и с большим количеством жира.
Еще сырую баранину следует посыпать много крупной соли. Далее необходимо взять большую щепотку зиры, растереть ее в руках и распределить по мясу. Также заготовку нужно поперчить.
Следом баранину необходимо залить минеральной водой и добавить немного подсолнечного масла. В приготовленном маринаде важно оставить каре минимум на час.
После того, как баранина пропиталась маринадом, пора приступать к жарке. Во время этого процесса важно следить, чтобы жир на мясе не подгорел. Приготовленное каре барашка выкладывается на тарелку, которую заранее можно украсить свежими нарезанными овощами.
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Салат на мангале
Ингредиенты:
- Баклажаны маленькие 4-5 штук;
- Перец болгарский — 3 штуки;
- Острый большой перчик по желанию — 1 штука;
- Красный лук — ½ луковицы;
- Чеснок молодой — 1 головка;
- Томаты — 4-5 штук;
- Красный базилик — ½ пучка;
- Зеленый базилик — ½ пучка;
- Кинза — ½ пучка;
- Грузинская аджика — по вкусу;
- Подсолнечное масло — 80 миллилитров.
Рецепт:
Первым делом в мангал следует отправить баклажаны, чеснок и болгарский перец. Овощи нужно просто положить на горячие угли, ведь подгоревшая шкурка в дальнейшем будет счищена. Важно не забывать регулярно переворачивать ингредиенты.
Пока овощи находятся в мангале, необходимо в тарелку для будущего салата налить немного подсолнечного масла. Следом мелко нарезать красный лук, поместить его в тару и выдавить сверху лимон. Затем в емкость добавляется измельченный красный и зеленый базилик.
«Для салата осталось только чеснок порезать и аджику добавить немножко совсем», — добавил шеф-повар.
Приготовленные за это время на мангале овощи нужно очистить от шкурки, нарезать и добавить в салат. Далее все тщательно перемешивается. Блюдо готово.
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