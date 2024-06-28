Суп-пюре из красной чечевицы и зеленый салат — рецепт от Емельяненко

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Анастасия Кузьмина
Анастасия Кузьмина Эксклюзив 74 0

Шеф поделился фирменными рецептами блюд, которые придутся всем по вкусу, а также рассказал, как приготовить их без особого труда. Компанию на кухне ему составила прима-балерина Анастасия Волочкова.

Фото, видео: 5-tv.ru

Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у балерины Анастасии Волочковой. В шикарном доме танцовщицы они вместе приготовили целых три блюда. Все они отлично подойдут для адептов правильного питания и тех, кто следит за фигурой.

Как самостоятельно повторить вкусные и несложные рецепты в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Суп-пюре из красной чечевицы

Ингредиенты:

Красная чечевица — 100 граммов;

Морковь — 2 штуки;

Лук — 1 штука;

Куркума молотая — 0,5 чайной ложки;

Корица молотая — ¼ чайной ложки;

Сок лимона — 1 столовой ложки;

Мясной бульон — 1 литр;

Масло виноградной косточки — 50 граммов;

Трюфельное масло — 1 столовая ложка;

Тыквенные семечки — 1 чайная ложка;

Томаты пелати — по вкусу.

Рецепт:

Необходимо заранее поставить вариться мясной бульон и пассеровать лук и морковь в щадящем режиме на масле виноградной косточки. Важно следить, чтобы овощи не подгорели, их фактически нужно нагреть на сковороде. При необходимости можно налить в зажарку немного бульона.

«Не жарим, а прямо температуркой только обдали», — отметил Емельяненко.

К овощам нужно добавить куркуму и корицу. В глубокой кастрюле смешать лук, морковь, бульон, чечевицу и томаты пилати по вкусу. Суп можно снимать, когда чечевица свариться. Это диетический вариант обеда, который позволит не испытывать тяжесть в желудке даже в летнюю погоду.

«К супу надо переходить, он уже готов. Чечевица готова, она выварилась», — поделился повар.

Зеленый салат

Ингредиенты:

Огурцы — 2 штуки;

Листья салата — 1 пучок;

Киви — 1 штука;

Тыквенные семечки — 1 чайная ложка;

Семечки подсолнечника — 1 чайная ложка;

Зеленое яблоко — ½ штуки;

Мед — 1 чайная ложка;

Горчица зерновая — 1 чайная ложка;

Сок лимона — 1 столовая ложка;

Масло виноградной косточки — 80 миллилитров.

Рецепт:

Салатные листья выложить на тарелку. Киви, огурцы и яблоко нарезать пластинками и поместить туда же. Далее необходимо посыпать заготовки салата тыквенными зернышками и семечками подсолнечника, заправить ингредиенты маслом виноградной косточки, медом, горчицей и лимонным соком.

Вуаля! Легкий салат для тех, кто следит за фигурой, готов. В его состав входят исключительно полезные ингредиенты, он богат витаминами и не вызывает тяжести.

Фреш по-волочковски

Ингредиенты:

Свежая свекла — 100 граммов;

Огурец — 150 граммов;

Вишня  — 150 граммов;

Свежая мята — 6-7 крупных веток.

Рецепт:

В блендере смешать несколько целиковых веток мяты, пять маленьких огурчиков, одну свеклу и свежемороженую вишню по вкусу.

Готовый фреш можно разлить по стаканам и пить из трубочки. Он особенно хорошо освежает в летнюю жару.

«Фантастика! Кстати, у мяты интересный такой вкус. Жаль, что зрители не могут за кадром попробовать. <…> Придется вам делать самим», — заявила балерина.

Мята и замороженная вишня спасут от перегрева даже в самый солнечный июльский день.

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