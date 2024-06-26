«Они скрыли от нас это все»: семья умершего пациента обвинила Хайдарова в заметании следов

Дело о смерти пациента клиники Тимура Хайдарова продолжает обрастать подробностями. Что, по словам вдовы пациента Гаврилова, пытались скрыть врачи, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Стали известны скандальные подробности в деле о смерти пациента после операции в клинике Тимура Хайдарова. Правда, что звездный врач вместе с женой и хирургом Ильей Елагиным фальсифицировали посмертный диагноз и убрали из него слово «сепсис»? Какое наказание им грозит за подтасовку документов? И как вдова Петра Гаврилова отреагировала на просьбу супруги Хайдарова не поднимать шумиху в интернете? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне кажется, к Хайдарову больше никто не пойдет», — высказалась певица Бьянка.

«Если они, конечно, ходят к таким хирургам, где летальные исходы…», — отметила телеведущая Виктория Боня.

Вдова продюсера Петра Гаврилова Зарина обнародовала в своих социальных сетях якобы расшифровку телефонного разговора между хирургом Ильей Елагиным, который оперировал ее мужа, и Тимуром Хайдаровым, а также его женой Светланой Сильваши. В день смерти пациента они обсуждали внесение в его медицинскую карту изменений, чтобы скрыть следы некачественной медицинской помощи.

«Илья Борисович, ну максимально рано постарайся узнать, что там за диагноз и по возможности что-то скорректировать. В восемь утра начнем уже бомбить Инне», — сказал Хайдаров.

«Свет, созвонился я с Инной. Диагноз, она сказала, сама подправит, но и мы с ней вместе подкорректируем», — уточнил Елагин.

«Поняла, спасибо. До завтра. Они могут убрать сепсис?» — спросила Сильваши.

«Если они все делали чисто, гладко, идеально, смысл тогда был этой переписки? Хайдаров сам договорился со словами, ссылаясь на то, что это его знакомые, там хорошие врачи. И что он решит, как я понимаю уже, и все это понимают, что можно будет сфальсифицировать медицинские документы», — подчеркнул брат продюсера Арон Гаврилов.

В феврале бариатрический хирург Илья Елагин провел операцию по уменьшению желудка 36-летнему Петру Гаврилову. Спустя несколько дней мужчине стало плохо. Он повторно обратился за помощью в клинику Хайдарова. Там ему поставили диагноз «перитонит» (воспаление брюшины), назначили лечение и отпустили домой. Но состояние продюсера ухудшалось. Его госпитализировали в другую больницу, где, по данным СМИ, ранее восемь лет работал Елагин. Там предприниматель впал в кому и скончался.

«Боли в груди и желудке», — поделился друг Гаврилова.

«Нет, у него загноение же пошло», — добавил другой.

«Почему они нам не разрешили отвезти в другую больницу? Почему они не подошли, не сказали: „Знаете, у него все плохо. Решайте, делайте что-нибудь“. Они скрыли от нас это все», — возмутился брат Петра Гаврилова.

Родные продюсера уверены: Елагин решил использовать старые связи и договорился с бывшими коллегами, чтобы убрать из медицинских документов умершего пациента «сепсис».

«Может быть поднят вопрос о возбуждении уголовного дела по 303 статье. Это сокрытие или фальсификация доказательств по уголовному делу. Соответственно, следствие может дать эту картину таким образом, в плане отягощения обвинения тем лицам, которым были предъявлены обвинениями», — объяснил адвокат Алишер Захидов.

«Если честно, это ужасно. И это, конечно, преступление, потому что врачи… Нет, бывают врачебные ошибки, мы все это знаем. Но что тут сказать: это, конечно, преступление. Хочется, чтобы виновные были наказаны», — выразила свое мнение фигуристка Анастасия Гребенкина.

Недавно стало известно, что также в феврале Яна Рудковская легла под нож Тимура Хайдарова. Продюсер продемонстрировала в своих социальных сетях фигуру и заявила, что осталась довольна результатом.

«Передаю привет моему другу Тимуру Хайдарову. У нас с тобой все получилось так, как я хотела», — сказала она.

Многие уверены, что таким образом бизнесвумен решила поддержать хирурга, который в последнее время погряз в скандалах. Сначала певицы Слава и Любовь Успенская рассказали об ужасных последствиях пластики у Хайдарова. Теперь — смерть пациента после операции в его клинике.

«С пластическими хирургами надо быть очень осторожным. В любом случае ты подвергаешь себя все равно небольшой опасности, даже если у этого хирурга никогда не было никаких прецедентов», — отметила фигуристка Гребенкина.

«Каждый может наткнуться на некачественную хирургию. Тут дело не в количестве денег, которые ты платишь. И может быть, даже не всегда доктор виноват. Это может быть дело случая. Огромное количество факторов, которые могут на это повлиять», — высказалась блогер Оксана Самойлова.

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Елагину и его ассистенту Кадзаеву предъявлены обвинения в оказании небезопасных услуг. Медиков на время следствия отправили под домашний арест.

«Решением, конечно, недовольны. Но будем его обжаловать, естественно», — заявил бариатрический хирург.

Но обжаловать решение не удалось. Суд оставил без изменения меру пресечения.

«Мы так и не увидели ни заключения эксперта судебно-медицинской экспертизы по результатам исследования трупа Гаврилова, что смерть Гаврилова наступила именно в результате действий наших хирургов», — подчеркнул адвокат клиники Тимура Хайдарова Владимир Слащев.

Елагин свою вину отрицает. Он считает, что пациент мог не соблюдать рекомендации врачей.

«Мы пересмотрели ход операции, и все там выполнено было четко», — сообщил Хайдаров.

Вот только так не считает вдова Гаврилова. Зарина опубликовала переписку с женой пластического хирурга. В СМС Светлана намекает женщине, что огласка ситуации не принесет никому пользы. И не понимает, чего та добивается от нее и супруга на самом деле. В свою очередь, Зарина Гаврилова написала Светлане Сильваши, что хочет справедливости:

«С первого дня трагедии вы и ваш муж были на связи с оперирующим хирургом моего мужа, находились в сговоре и фальсифицировали его медицинские документы. Я вижу доказательства, которые были предоставлены в открытом судебном заседании», — заявила вдова продюсера.

Сейчас в причинах смерти Петра Гаврилова разбираются следователи. И если вину Елагина и его ассистента Кадзаева докажут, им грозит реальный срок.