Угроза или заноза: что известно о новом генсеке НАТО Марке Рютте

Предшественник Рютте Столтенберг считает, что оставил военно-политический блок в надежных руках, но так ли это? Изменится ли ситуация в мире с приходом нового генсека НАТО?

Нидерландский политик Марк Рютте стал генеральным секретарем НАТО 26 июня 2024 года. Он возглавит альянс минимум на четыре года. Какие цели на геополитической арене преследует действующий премьер-министр Нидерландов?

Как изменится курс Североатлантического альянса и чем вступление Рютте на пост может грозить России? Пятый канал собрал все самые интересные факты из биографии нового лидера НАТО.

Как складывалась карьера Марка Рютте

Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года в нидерландской Гааге. Отец нового генсека НАТО управлял одной из крупнейших торговых компаний в стране. В 1992-м Рютте получил высшее историческое образование в Лейденском государственном университете.

Деятель возглавлял молодежную организацию либеральной Народной партии за свободу и демократию (НПСД). В 90-е годы входил в ее исполнительный совет.

В двухтысячных Рютте пошел вверх по карьерной лестнице и стал сначала госсекретарем социальной защиты и труда, а затем — культуры, науки и образования в правительстве Яна Петера Балкененде.

Нынешний генсек НАТО был депутатом в парламенте Генеральных штатов Нидерландов, возглавлял парламентскую фракцию НПСД.

В 2010 году партия Рютте победила на выборах, а сам деятель стал премьер-министром. За свою биографию такой пост он занимал четыре раза.

На данный момент он является действующим премьер-министром Нидерландов, несмотря на то, что отказался от должности лидера НПСД в 2023 году.

Деятельность Марка Рютте как главы Нидерландов

После победы Народной партии за свободу и демократию на парламентских выборах в 2010 году, королева Беатрикс назначила Марка Рютте новым премьер-министром.

Правительство хотело сократить дефицит бюджета, повысить пенсионный возраст на год и усилить контроль за иммиграцией в страну, однако воплотить в жизнь весь план им не удалось.

www.globallookpress.com / Geoffroy Van Der Hasselt

Несмотря на то, что команда будущего генсека НАТО довольно успешно сохраняла государственный бюджет, отказывая в помощи другим странам ЕС, и даже добилась за счет этого экономического роста страны, внутри коллектива было достаточно много споров относительно правильного распределения бюджета.

Было принято решение о проведении досрочных парламентских выборов, в которых победили НПСД и Партия труда. Они создали коалиционное правительство во главе с Марком Рютте. В 2017 году успех партии на выборах повторился.

Множество скандалов принес для правительства Рютте 2021-й год. Народ обвинял чиновников в злоупотреблении системой выплат пособий по уходу за детьми.

Нидерландцы устраивали митинги и протесты против введения комендантского часа, который был призван уберечь людей от заражения коронавирусом. Кабинет политика подал в отставку, хотя большинство министров все же остались у власти.

В 2021 году Марк Рютте снова занял пост премьер-министра. Он является лидером правительства Нидерландов по сей день.

Как Марка Рютте относится к России

В 2014 году премьер-министр активно поддержал введение санкций против России из-за украинского кризиса. В дальнейшем новый генсек НАТО отмечал необходимость их ужесточения.

Политик никогда не стеснялся выражать неприязнь к президенту РФ. В 2021 году он заявил, что не будет принимать участие в саммите Россия — ЕС в присутствии Владимира Путина. Такое негативное решение он связал с крушением малайзийского «Боинга».

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июня 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек, 193 из которых — подданные королевства.

Нидерландская сторона считает Россию напрямую причастной к этому происшествию, однако в процессе расследования ими учитывалась информация из сомнительных источников: фотографии из социальных сетей и новости из интернета, а показания свидетелей были исключительно анонимные.

Путин и Рютте дважды обсуждали катастрофу. Президент РФ заявлял, что обвинения в сторону России носят откровенно политизированный характер.

Он также говорил о необходимости допустить Россию до участия в расследовании, а Нидерланды с этим согласны не были. После обвинений в адрес российской стороны Марк Рютте стал избегать встречи с Путиным.

Роль Марка Рютте в конфликте на Украине

www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

Кто бы не встал у руля НАТО, альянс все равно будет строить планы по захвату российских территорий и продвижению военного блока на восток.

Новый генсек Североатлантического альянса так же, как его предшественники настроен категорично.

Он уверен, что НАТО должен противостоять России, усилять восточные рубежи, активно вооружать приграничные к РФ территории: Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

Марк Рютте также призывает сделать ежегодный расход на оборону каждой страны-участницы альянса не менее 2% ВВП.

24 февраля 2022 года, в день начала специальной военной операции, премьер-министр призвал ввести персональные санкции против всех членов правительства РФ и президента Владимира Путина.

В конфликте в Донбассе Нидерланды поддерживают Украину, в том числе финансами. В 2023 году правительство страны объявило об отправке 2,5 миллиарда евро на военные нужды Незалежной.

Несмотря на откровенную русофобию, Рютте видит необходимость в восстановлении дипломатических отношений с РФ. В ходе выступления в аналитическом центре в Вашингтоне премьер Нидерландов заявил, что Россия, как самая большая страна мира всегда будет неотъемлемой частью европейского и азиатского континентов.

По словам Рютте, договариваться с РФ нужно после проведения успешных мирных переговоров по Украине. Что определяет «успешность» соглашения — Рютте не уточнил.

Выступая 16 июня на конференции по Украине в Швейцарии, нидерландский премьер заявил, что Россия должна была принять участие в мероприятии и находиться «за столом».

По мнению Рютте, это могло бы приблизить начало переговорного процесса. Похожий тезис высказал 14 июня Путин.

Он обратил внимание, что без участия России в переговорном процессе, выход на честный диалог невозможен. Следовательно, достичь мира удастся лишь в случае задействования дипломатов от обеих сторон.

Интересные факты о Марке Рютте

О личной жизни 57-летнего Марка Рютте известно немного: он не женат, детей нет. На вопросы прессы отвечает, что мечтает завести семью, но все его время отнимает карьера.

По собственному признанию, новый генсек НАТО любит ходить по дому абсолютно голым. Он уточнил, что его шторы всегда плотно закрыты, поэтому эксгибиционистом его назвать нельзя.