«Вы просто отдадите деньги в никуда»: как россиян зомбируют на бизнес-тренингах

Приятный внешний вид, умные слова и приемлемая стоимость — так инфомошенники заманивают доверчивых клиентов на курсы. Люди идут на них в надежде получить важные знания и узнать секреты построения успешного бизнеса. Увы, далеко не все спикеры действительно готовы делиться наработками.

Как курсы личностного роста могут оставить человека без жилья и средств к существованию? Из-за чего участники бизнес-тренингов разрывают связь с близкими? Куда обращаться за помощью тем, кто пострадал от инфомошенников? Почему у журналиста отобрали личные вещи и что удалось выяснить съемочной группе «Страны советов» об организаторах дорогостоящих курсов.

До чего доводят курсы личностного роста

Это Виктория Шуршалова. Три года назад она в каком-то смысле потеряла дочь. Во всяком случае, сейчас они словно чужие люди. А началось все с того, что Екатерина пошла на курсы личностного роста.

«Сказала, что бросает работу, потому что нашла что-то более перспективное. На тот момент я еще не очень понимала, что эта перспективная вещь может быть рискованной. Но мы с ней договорились, что ипотеку, которая у нее на тот момент была, я два-три месяца могу платить за нее, чтобы поддержать, пока она на новой работе устраивается», — рассказала Виктория Шуршалова.

Уже через пару месяцев Екатерину было не узнать. Девушка погрязла в кредитах и долгах. Чтобы понять, чем занимается дочь, Виктория решила попасть на занятие. В первый же день ее вынудили купить сертификат за 120 тысяч рублей. Но и это не самое страшное.

«Квартира, которую мы купили дочери и оформили на нее, она продала эту квартиру за полцены и тоже унесла туда. Все деньги сдала», — уточнила Шуршалова.

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Так, Виктории и ее матери, бабушке Екатерины, пришлось искать новое жилье. Сама девушка до сих пор скитается по друзьям и знакомым.

«С Катей жить было уже невозможно. Она крала деньги у мамы, чтобы отнести в эту компанию», — заявила Виктория Шуршалова.

Главный коуч в Школе прикладного управления, куда попала Екатерина Шуршалова, — бывший областной депутат из Бурятии. Родной регион он покинул много лет назад из-за скандала. Тогда общественники обвиняли его в создании финансовых пирамид.

«На курсы можно прийти, очень интересно. Это закрытая организация. Они не размещают никакой информации нигде о себе», — отметила мать Екатерины.

Как попадают на курсы к мошенникам

Авторы программы решили провести свой эксперимент и попасть на те самые уроки личностного роста. Задача действительно не из простых. В интернете нет никакой информации о Школе прикладного управления. Но удалось получить номер для записи через других учеников.

После отправки сообщения приходит ссылка на оплату физическому лицу в размере 15 тысяч рублей. Когда организаторы получают деньги, на связь выходит некий Сергей Валерьевич, преподаватель бизнес-риторики.

«Я точно могу сказать, что вам это надо. Я же вам задал кучу вопросов, мы с вами почти 12 минут общались… Точно не ради формального любопытства. Мне уже с вами все понятно. Тем более у вас встреча с Алексеем Геннадьевичем — не такая частая возможность. Это уникальный шанс», — заверил он.

Удается записаться на курс. Время начала называют за два часа до встречи, точный адрес указывают за 15 минут до мероприятия. Перед тем как пустить на занятие, журналиста закрыли в кабинете, отобрали телефон и личные вещи. Под предлогом выйти в уборную сотрудник покидает помещение и возвращается уже с камерой.

«Расскажите, пожалуйста, что за курсы тут проходят? Екатерина Шуршалова вам знакома?»

«Я вообще не в курсе».

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Самого Алексея Краснопеева удалось найти. Правда, говорить он не захотел и попытался сбежать от съемочной группы и от предпринимателя Андрея Ковалева, который решил призвать организатора курсов к ответу.

«Профессиональный мошенник Краснопеев. Перекидал кучу людей, значит, когда-нибудь скоро сядет. Вы когда обманули человека, что вы чувствуете?» — спросил бизнесмен.

Андрей Ковалев разоблачил не одного инфомошенника. Сейчас предприниматель собирает жалобы пострадавших от действий Краснопеева.

«Известные ученые, доктора философских и экономических наук становятся жертвами мошенников. Степень воздействия колоссальна. А то, как бегал этот мошенник, прятался от нас по всем кабинетам. Если ты честный человек, чего тебе скрываться? Ему место уже давно в тюрьме», — заявил он.

Можно ли вернуть потерянные деньги

Эксперты предупреждают: доказать обман бывает сложно. Поэтому, прежде чем заплатить за урок, стоит хорошо подумать.

«Вы просто отдадите деньги в никуда. И, как правило, эти деньги будет достаточно сложно вернуть, поскольку вы вроде как идете на какую-то вывеску какой-то организации, да, либо известного блогера, а по факту деньги переводите непонятно какому физическому лицу, с которого надо эти деньги взыскивать. А есть ли они у этого физического лица или нет — непонятно. Экономическая целесообразность потом судебных разбирательств равняется, как правило, нулю», — объяснил адвокат Тимур Матвеев.

Екатерина Шуршалова оказалась в черном списке организаторов курсов после того, как ее мать попыталась привлечь Краснопеева к ответственности. Но до сих пор девушка считает врагом мать, а не коуча. И психологи знают этому объяснение.

«Чем больше человек заплатил деньги, чем на большую сумму попал, тем сложнее ему признать, что он ошибся. Что они потом делают? Начинают доказывать в первую очередь сами себе, что правильно поступили, что пошли. Они сами начинают искать, какие там плюсы, как у них изменилась жизнь, как стало что-то лучше. Это как защитный механизм, потому что им страшно признаться, что это была ошибка», — уточнила психолог Анетта Орлова.

Первое, что должно насторожить, — частая смена мест встречи. Организаторам качественных курсов с образовательной лицензией незачем скрываться. Второе — запись в такие группы должна быть открытой. Третье — правила внесения денежных средств должны быть максимально прозрачными, и оговаривать их обязаны заранее. Если на самой встрече склоняют приобрести дополнительные продукты или пожертвовать организаторам крупную сумму денег — это повод задуматься и прекратить обучение.