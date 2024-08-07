Индийский убийца детей: что в себе таит смертельный вирус?

В Индии активизировался опасный вирус Чандипура, представляющий особую угрозу для детей. Зарегистрированы 50 новых случаев инфицирования, при этом 16 заразившихся уже скончались. Министр здравоохранения штата Гуджарат Рашикеш Патель сообщил, что основными переносчиками энцефалитной инфекции являются москиты и клещи. Грозит ли России новая пандемия и как защититься от вируса, против которого нет вакцины?

Откуда появился вирус Чандипура

Chandipura vesiculovirus (CHPV) или вирусный энцефалит Чандипура получил свое имя от одноименной деревни в индийском штате Махараштра, где он был впервые обнаружен в 1965-м. Вирус связан с рядом необъяснимых вспышек острого энцефалита (воспаление головного мозга — Прим. Ред) в центральной Индии. Высокий уровень смертности приходился на 2003–2004 гг. Последующие годы наблюдался некоторый спад, но в 2024-м произошла новая вспышка этого малоизученного вируса.

Согласно исследованиям, в Индии и Западной Африке CHPV был отмечен у москитов, комаров, клещей и самок песчаных мух, которые предположительно могут находиться в трещинах стен строений, выполненных из песка или глины.

Появляется он время от времени в основном в сезоны муссонов и после них, когда отмечается пик размножения этих насекомых. Ученым так и не удалось до конца выяснить как сами москиты заражаются этим вирусом.

Присутствие же инфекции в Африке указывает на ее широкое распространение, хотя за пределами Индии случаев заболевания людей не наблюдалось.

Как вирус проявляется у человека, его опасность и симптомы

Индийский инфекционист Неха Растоги Панда высказала опасение о возможной будущей вспышке болезни, подчеркивая высокую склонность вируса к мутациям.

Читайте также Съедают медленно: какие невидимые паразиты живут на теле человека и чем они опасны

Ученые указали по каким симптомам можно распознать вирус Чандипура. К ним относятся:

Лихорадка;

Головная боль;

Рвота;

Судороги и потеря сознания, которые в тяжелых случаях могут привести к коме и смерти.

Согласно информации, обнародованной южно-азиатскими специалистами, инфекция представляет наибольшую угрозу для детского населения (до 14 лет). Так, из общего числа заболевших детей умирали около 50%.

Диагностируется чандипурский энцефалит при помощи ПЦР-тестов, а так как лекарства или вакцины от вируса не существует, то лечение сосредоточено на облегчении симптомов. Ранняя диагностика, исследования крови и спинномозговой жидкости, а также поддержание дыхательных функций организма и баланса жидкости имеют решающее значение для предотвращения осложнений.

Вирус Чандипура продолжает представлять серьезную проблему для общественного здоровья. Так, в июле 2024-го в индийском штате Гуджарат зафиксировали 50 случаев заражения. Министр здравоохранения региона Рашикеш Патель уточнил, что на данный момент известно о 16 погибших. По словам чиновника, сообщения о трех случаях заболевания поступили также из других областей.

Информация о распространении вируса была передана в каждый населенный пункт и общественные центры здоровья Гуджарата. Глава ведомства поручил чиновникам провести кампанию по распылению порошка малатиона (препарат, применяющийся в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми, клещами и вредителями запасов, который сначала парализует их, а затем убивает.

Используется также для санитарных и бытовых обработок внутри помещений, наружных стен, подвалов, мест сбора мусора, стоков, пожарных емкостей — Прим. Ред.) в округах для профилактики заболевания. Он также попросил чиновников обеспечить немедленное интенсивное лечение пациентов в случае любого вида лихорадки.

Как защититься от вируса

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что комары, являющиеся основными переносчиками вируса Чандипура, в 2024-м не встречаются на территории России, что снижает вероятность распространения заболевания в стране.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что для мониторинга иностранных граждан, прибывающих из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, на российских границах функционирует система «Периметр». Эта система помогает оценивать бактериологические угрозы и обнаруживать граждан, у которых есть признаки инфекционных заболеваний.

Но если все же кто-то решится посетить Индию, то особое внимание стоит уделить профилактическим мерам. В первую очередь необходимо позаботиться о средствах от насекомых и не забывать обрабатывать даже москитные сетки.

Также стоит отдать предпочтение одежде с длинными рукавами и штанинами.

Читайте также Всего 72 часа на спасение: как правильно снять клеща и что делать после укуса

Поскольку одной из основных стратегий борьбы с насекомыми-переносчиками является уничтожение мест их множественного обитания, необходимо содержать свой участок в чистоте и избегать скопления воды, чтобы не создать идеальные условия для размножения комаров.

Вместе с тем предосторожность и информирование об опасности чандипурского энцефалита играют важную роль в предотвращении его распространения.

А профилактика, своевременная диагностика и правильное лечение все же являются основными мерами по борьбе с этим смертельным вирусом.

Вирус Чандипура, передаваемый через укусы комаров, представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Но соблюдение мер безопасности и гигиены, а также борьба с насекомыми-переносчиками могут помочь предотвратить заражение этим опасным заболеванием и не спровоцировать новую мировую пандемию в 2024-м.