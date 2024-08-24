Тест: все ли вы помните из школьной программы по литературе

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Дарья Денисова
Дарья Денисова 316 0

Совсем немного осталось до конца летних каникул, а значит — самое время вспомнить литературные произведения и пройти тест

Тест: все ли вы помните из школьной программы по литературе

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Лето подходит к своему завершению, а значит, детям и подросткам вот-вот придется вернуться в школу. Для многих это время воспоминаний о летних приключениях и отдыхе, но также время подготовки к новому учебному году.

Одним из первых дел, которые надо было сделать перед началом учебного года — это прочитать школьную литературу, которую назначили на летние каникулы. Это может быть как классические произведения, так и современные книги, которые помогут ученикам расширить свои знания и мировоззрение.

Список школьной литературы на лето часто включает в себя произведения разных жанров и направлений, чтобы дать ученикам возможность познакомиться с различными литературными направлениями и найти для себя что-то новое. Важно не только прочитать книги, но и понять их смысл и глубину, а также обсудить их с учителями или одноклассниками на уроке литературы.

Но многие уже давно закончили школу, поэтому списка книг на лето они, увы, не получали. Но это не беда — в тесте от Пятого канала можно проверить не только своих детей на прочитанные произведения, но и самим вспомнить школьные годы.

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