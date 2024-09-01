Топовые модные тренды осени 2024: красный цвет, клетка и деним

Лето закончилось, а значит, пора подбирать модные образы к новому сезону. В это время года настроение становится особенно уютным, а стиль — сдержанным и элегантным.

Мода осени 2024 несет в себе сочетание текстур и слоев. Какие трендовые вещи и принты будут актуальны в ближайшие три месяца, — эксклюзивно Пятому каналу рассказала стилист Ольга Ким.

Осенняя верхняя одежда

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Что касается верхней части гардероба, пока будет теплая погода, то все еще актуальны:

пиджаки в традиционном стиле;

удлиненные пиджаки по бедро с английским воротником;

твидовые пиджаки в стиле Шанель с акцентными пуговицами и круглым вырезом воротника;

кожаные куртки;

пальто;

жилеты, которые можно носить поверх лонгсливов или водолазок и быть в моде.

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Также в осеннем тренде кардиганы, которые сделаны по мотивам шанелевских пиджаков. То есть вязанное изделие, по форме больше похожее на жакет. Они очень удобные, поскольку вязаный трикотаж под верхнюю одежду более практичен осенью и зимой, чем другие тканевые элементы в образах.

«Из верхней одежды я рекомендую обратить внимание на такой относительно новый тренд, который сейчас набирает обороты. Это так называемая куртка охотника. Она очень похожа на ту, которую любила носить королева Елизавета — прямая парка до начала бедра с воротником», — поделилась стилист.

Несмотря на то, что этот элемент верхней одежды обычно находится в мужском гардеробе, осенью 2024 такую куртку будут носить все модницы. Так что, по словам эксперта, стоит присмотреться к данной модели.

Трендовые осенние стили

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Если рассуждать о модных стилях, то осенью 2024 будут актуальны сразу несколько тенденций. Одно из направлений — это отсылка к эпохе 50-х и 60-х.

Возвращается силуэт New Look — вновь становятся популярными достаточно широкие и длинные юбки при облегающей верхней части платья.

Также это может быть костюм, облегающий топ под пиджак и широкая длинная юбка. А еще силуэты из 60-х — более компактные. Это платье футляр длины миди и другие элементы, например, укороченные пиджаки.

— вновь становятся популярными достаточно широкие и длинные юбки при облегающей верхней части платья. Также это может быть костюм, облегающий топ под пиджак и широкая длинная юбка. А еще силуэты из 60-х — более компактные. Это платье футляр длины миди и другие элементы, например, укороченные пиджаки. Осенью на пике актуальности будет оставаться так называемый грязный деним — как будто бы полинявшие или слегка выстиранные джинсы с «ржавым» оттенком.

«Как будто бы их повозили в глине, слегка сполоснули и выставили сушиться. В общем, деним с таким желтовато-грязным оттенком. Если вы пролистаете чуть-чуть назад в историю, такие расцветки были популярны в начале в 2010-х годов. И получается, что все циклично», — пояснила эксперт.

Стиль бохо, как отголосок о стиле 70-х, тоже будет актуальным. Воздушные длинные платья с рюшами, не только облегающие, как были в 2000-х, но и достаточно свободные, струящиеся. Очень женственные, и при этом не супер сексуализированные — украсят любой гардероб модниц.

Продолжают быть популярны и любые кроп-топы, рюши и платья с воланами.

Материалы

Что касается трендовых материалов, то это:

букле;

все, что связано с джинсами;

экокожа;

твид;

костюмная ткань, из которой шьют и брюки, и пиджаки, и жилеты.

Трендовые принты

На пике осенней популярности джинсовые юбки в длине макси. И что касается денима, то сейчас в тренде деним в леопардовой окраске.

Юбки, куртки и джинсы могут быть как бежево- или серо-черные, так и в коричневой гамме. В целом, леопардовый принт — очень важный лейтмотив (смыслообразующий стержень в образе — Прим. ред.) этой осени. Кроме леопарда, популярной является зебра и минималистичные принты.

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Помимо животного принта, на джинсе будут стильно смотреться разнообразные узоры — как будто бы на ткани они выведены чуть более светлым цветом. Это могут быть:

цветочные принты;

клетка;

абстракция.

Такие джинсы или юбка могут быть интересной акцентной вещью в образе.

Конечно, традиционно осенью в тренде клетка, как мелкая, так и средняя. Например, на пальто, но в не очень ярком контрасте. Это может быть бордово-бежевая клетка среднего размера.

Также будет очень популярна тонкая вертикальная полоска, особенно на костюмной ткани. Это могут быть пиджаки, брюки в тонкую вертикальную полоску на сером, темно-синем и черном фонах.

Оттенки осени 2024

По поводу самых популярных оттенков на эту осень — это бордовый оттенок.

«Он практически каждую осень актуален в той или иной реинкарнации. Так что выбирая глубокие винные оттенки, вы точно не ошибетесь», — посоветовала эксперт.

Из светлых оттенков можно выбирать светло-серый, молочный и светло-бежевый. Такие базовые тона будут подходить для осеннего гардероба. Что касается ярких и акцентных цветов, то осенью в тренде красный цвет. Оттенки могут варьироваться от алого до цвета венозной крови.

«Красный цвет стильно носить как акцент — это может быть как обувь, так и сумка. Если не боитесь такого цвета, то вполне можно носить и в качестве какого-то основного элемента, например, красный пиджак или красное платье, или, может быть, красный свитер», — поделилась специалист.

Будет интересным решением сочетать этот цвет с темно-синим. Такая комбинация подходит не только для лета, но и для осени. Например, это может быть красный свитер с темно-синими джинсами.

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Еще из цветовых трендов стилист рекомендует посмотреть на сочетание бордового с серым. Оно модное, стильное и прекрасно подойдет для осени. Это могут быть серые широкие брюки в мужском стиле в сочетании с бордовым джемпером или лонгсливом.

Украшения

Из аксессуаров в осеннем тренде — достаточно крупные кулоны на длинных цепочках. Они будут стильно смотреться поверх свитера с однородной вязкой или эффектно сочетаться с достаточно длинным и вытянутым вырезом на топе.

Будут актуальны чокеры, любые цепи и серьги. Однако осенние модные тренды захватят украшения в форме сердца. Металлические, крупных и средних форм, эти «цацки» могут быть как стандартной формы, так более вытянутой, либо вовсе асимметричной.

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Пьедестал «трендовости» с сердечными украшениями разделят массивные многоярусные колье из натуральных камней, жемчуга и креативных бусин.

Также в модные топы врываются массивные металлические браслеты, которые можно носить не только на руке, но и, например, поверх лонгсливов или водолазок.