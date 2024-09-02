ТОП-7 роковых женщин, оставивших след в сердце Киану Ривза

Один из самых популярных голливудских актеров современности Киану Ривз 2 сентября отмечает большой юбилей. В 2024 году ему исполняется 60 лет.

Легенда фильма «Матрица» и франшизы «Джон Уик» остается любимцем публики из разных стран мира, а кино с его участием поднимает рекордные кассовые сборы. Ривз не часто радует общественность новостями из личной жизни, однако ему определенно есть, что рассказать о своих отношениях.

Пятый канал вспомнил шесть самых ярких романов звезды Голливуда.

Джилл Шолен

Кадр из фильма "Дети в стране игрушек", режиссер Клайв Доннер, 1986г.

Американская актриса Джилл Шолен покорила сердце 21-летнего Киану Ривза на съемках «Дети в стране игрушек».

Пара встречалась на протяжении трех лет с 1986 по 1989. Молодой Киану даже стал задумываться о семье, однако девушка решила попытать счастье со следующим кинопартнером и бросила его ради Брэда Питта.

Аманда Де Кадене

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Отношения звезды «Матрицы» с английской журналисткой и фотографом Амандой Де Кадене были одними из самых противоречивых. На момент встречи с Ривзом в 1991-м девушка была замужем за бас-гитаристом группы Duran Duran Джоном Тейлором. К тому же 19-летняя особа тогда находилась на втором месяце беременности, и, как сама позднее признавалась, настолько сильно влюбилась в Киану, что задумывалась об измене супругу.

В своей автобиографической книге «Все сложно» Де Кадене писала о сильных чувствах к голливудскому актеру.

«Интересно, у скольких беременных женщин есть романы на стороне. Меня удивило мое сильное влечение к мужчине, которого я только что встретил», — размышляла она.

Несмотря на эти порочные мысли, Аманда приняла решение сохранить верность мужу до развода в 1997-м. Дело в том, что 27-летний Киану оказался, как она писала, «мужчиной с железными принципами», который не хотел рушить семью.

А вот сразу после она все же попытала счастье с молодым актером. Кратковременный роман ни к чему не привел. После этой связи девушка еще долгое время пыталась добиться расположения артиста, однако дальше одного свидания отношения не продвинулись.

София Коппола

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С наследницей громкой фамилии в мире кино актера связывал легкий роман в 1992 году. Ривз и Коппола познакомились на съемочной площадке фильма «Дракула», режиссером которого выступал отец девушки Фрэнсис Форд Коппола.

Их отношения были овеяны слухами. Фанаты Киану считали, что на самом деле актер был влюблен в свою экранную невесту и коллегу по фильму Вайнону Райдер. Многие зрители и вовсе были убеждены, что свадьба в «Дракуле» была настоящей. Напарница Ривза даже утверждала, что считает их мужем и женой, ведь в сцене венчания участвовал настоящий священник.

Неизвестно, повлияли ли эти обстоятельства на пару, но вскоре София и Киану расстались спустя год с начала отношений.

Девушка зарекомендовала себя как талантливый режиссер, хотя и ни разу не пригласила бывшего возлюбленного на главную роль. Позже свела судьба. Лишь один раз они встретились на съемочной площадке: знаменитости приложили руку к созданию рекламного ролика японского виски в 2023-м.

Сандра Буллок

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Любовь, которую разрушило недопонимание, была у Ривза с его коллегой по съемочной площадке Сандрой Буллок. Молодые люди вместе снимались в фильме «Скорость» в 1994 году. Симпатия между ними была видна всем окружающим, однако они сами не торопились признаваться друг другу в чувствах.

Уже позднее в интервью телеведущей Эллен ДеДженерес Буллок рассказала, что тогда испытывала влюбленность в своего коллегу, Ривз также поведал о трепетных чувствах к Сандре.

«Она, судя по всему, не знала, что я тоже в нее влюблен», — поделился актер.

Хоть романтической или семейной пары из них не вышло, Сандру все равно причисляют к небольшому списку возлюбленных Ривза. Между актерами установилась крепкая дружба. А в 2006-м они на радость фанатам сыграли влюбленных в кинокартине «Дом у озера».

Дженнифер Сайм

Эту девушку часто называют главной любовью в жизни Ривза. Отношения в паре сложились трагически для обоих партнеров. Роман завязался в 1998 году, молодые люди познакомились на вечеринке. Они оба были вхожи в киносреду. Дженнифер какое-то время работала ассистенткой у режиссера Дэвида Линча.

Сайм забеременела от Ривза, появление малышки Авы Арчер Сайм-Ривз ждали к началу 2000 года, однако ей не суждено было увидеть этот свет. За неделю до родов сердце девочки перестало биться, она родилась мертвой. На этом череда драматических событий вокруг пары не завершилась.

Сайм погибла в ДТП после вечеринки у Мэрилина Мэнсона в 2001-м. Она врезалась в припаркованные машины и вылетела на дорогу через лобовое стекло. От удара 28-летняя девушка скончалась на месте.

Это стало огромным ударом для Киану Ривза, несмотря на то, что на момент смерти девушки, их отношения уже завершились — они не смогли пережить горе после потери первенца. Актер похоронил бывшую возлюбленную рядом с могилой дочери, которая так и не увидела своих родителей.

Клэр Форлани

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Эта роковая шатенка была любимицей не только Ривза, но и Брэда Питта. Британская актриса стала известна миру благодаря роли Сьюзан Пэрриш в фильме «Знакомьтесь, Джо Блэк». Она встречалась с Киану с 2004-го по 2006-й, фанаты даже думали, что пара помолвлена, однако актер не спешил делать предложение своей возлюбленной.

В интервью американской газете Ривз и вовсе заявил, что никакой любви между ними нет и пару связывают исключительно дружеские отношения. Неизвестно, что в действительности связывало актеров, ведь в тот период звезда «Матрицы» тяжело переживал утрату дочери и девушки и очевидно нуждался в поддержке.

Примечательно, что спустя год Форлани вышла замуж за актера из Шотландии Дугрея Скотта. Сейчас звезды стараются поддерживать приятельское общение.

Александра Грант

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Это, пожалуй, самые серьезные отношения голливудского актера за всю жизнь. Американская художница Александра Грант получила статус девушки Киану Ривза в 2019-м. Они вместе работали над книгой Киану «Ода счастью». Иллюстрациями в ней занималась Александра. Некоторые СМИ сообщают, что познакомились партнеры гораздо раньше, еще в 2011-м.

Изначально влюбленные не хотели рассказывать общественности о своих чувствах, однако поняли, что больше не могут держать свой роман в тайне. Киану Ривз признавался, что счастлив и благодарен Грант за то, что она появилась в его жизни.

Александре 51 год, о ее предыдущих романах ничего неизвестно. Партнеры избегают вопросов о свадьбе, быть может, скоро у фанатов появится повод для радости за своих кумиров.