Мошенники атакуют звезд: кто из знаменитостей уже попал на удочку преступников

Знаменитостей атакуют мошенники. Смогла ли Лариса Долина вернуть квартиру, которую продала под давлением преступников? Из-за чего Ирина Хакамада лишилась почти полумиллиона рублей? И кто пытался узнать личные данные актрисы Галины Боб? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Ирина Хакамада — известный экономист и общественный деятель. Имеет высшее образование, а также ученую степень кандидата наук и звание доцента. Но все это не уберегло ее от ловушки мошенников.

Все началось с того, что Хакамаде пришло сообщение от подруги. Та просила в долг 400 тысяч рублей.

«Написали, что она якобы в Париже и попросила выручить — отправить деньги ее приятелю на российский номер в рублях с обещанием отдать долг позже в России через знакомых», — рассказала экономист.

Хакамада подумала, что у той действительно серьезные проблемы, и перевела деньги. И только на следующий день поняла, что стала жертвой мошенников.

«Когда вам говорят, что только сейчас, только в этот момент, завтра будет поздно… Это использовать некую авторитетность. Мы вам звоним из прокуратуры, из Следственного комитета, из главного управления ФСБ. Вы можете сказать, что мой адвокат свяжется, помощник свяжется. То есть вовлекаете уже кого-то еще в эту схему», — объяснил эксперт по кибербезопасности Евгений Добровольский.

Актриса Галина Боб оказалась более бдительной. И когда ей позвонили якобы из поликлиники, стала задавать наводящие вопросы.

«В какой поликлинике?». — «В районной». Я говорю: «Город какой?». — «Москва». — «Адрес какой?». Адрес она какой-то назвала. Я говорю: «Какое метро?». Она говорит: «Где-где…». Ну, понятно. Она положила трубку», — рассказала актриса Галина Боб.

Как позже выяснилось, это была новая схема обмана.

«Они хотят добраться до ваших «Госуслуг». Дальше они уже будут просить подтверждения и так далее. И дальше уже какие-то банки дают кредиты под подтвержденные «Госуслуги“», — уточнила Галина Боб.

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева выложила видео, как ее точно так же пытаются обмануть. Позвонил человек, сказал, что надо пройти медицинское обследование. Готов записать. Правда, для этого нужно назвать свой номер СНИЛС.

«Гордон, юрист рядом сидит. Пароль от „Госуслуг“ сразу сказать или нет?», — спросила телеведущая.

«Мне позвонили из Кремля и сказали, что меня ищет Дмитрий Козак. Там голос, похожий на Козака. И он говорит: „Мы здесь с Мантуровым Денисом Валентиновичем. Николай, мы в Курске. Мы знаем, что вы помогаете“. На фоне, видите, этой трагедии. Они говорят: „Мы сейчас вам пришлем счет, надо перечислить девять восемьсот для помощи. Обязательно укажите, что это медицинские услуги“. Я, естественно, связался потом с людьми, выяснил, что он вообще на месте», — поделился народный артист РФ Николай Басков.

Жертвами злоумышленников каждый день становятся тысячи людей. Именно такая история произошла с Ларисой Долиной. Ей позвонил человек, представился сотрудником спецслужб. Запугал, что квартирой певицы в Хамовниках интересуются преступники. И убедил народную артистку РФ фиктивно продать недвижимость, чтобы ее спасти. А вырученную сумму перевести на безопасный счет.

«Мне всегда казалось, что это женщина серьезная, которая не верит всему на слово, скажем так. Мне просто сам факт интересен, что же ей говорили, как ее убеждали», — высказался музыкальный критик Алексей Остудин.

Но специалисты уверяют: попасть на удочку злоумышленников может каждый. Для этого преступники идут на разные ухищрения. От нейропрограммирования до гипноза.

«Статьи, фамилии, банк называет, карточки, и пошло-поехало. То есть разные слова, разброс. И получается, мозг перезагружается. И в это время как раз человек находится уже более в таком полугипнотическом состоянии. С ним можно работать. Вы должны сказать так: „Спасибо за информацию. Я сейчас буквально две минуты посоветуюсь с родственниками и вам перезвоню“. Это первое. Все, они уже будут терять интерес», — объяснил гипнолог Роман Сапсан.

Лариса Долина перевела мошенникам 112 миллионов рублей от продажи пятикомнатной квартиры в элитном ЖК и отдала еще 68 миллионов личных сбережений курьеру. Кстати, эту женщину полиция уже задержала. Она, как и певица, считала, что сотрудничает со спецслужбами.

«Там, значит, был Алексей Петров, работник из органов ФСБ. Они почему-то очень много про меня знали, даже что-то о моих детях. Поэтому никакого подозрения, что это мошенники или что я в какой-то махинации участвую, у меня не было», — призналась курьер.

Когда Ларисе Александровне позвонили покупатели и попросили отдать ключи, она поняла, что продажа была вовсе не фиктивной, а самой что ни на есть настоящей. И обратилась в полицию.

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«Это ужасно, честно говоря. Лариса Александровна — это боль моя, потому что она моя близкая подруга. И то, что с ней произошло, это, конечно, вопиюще», — заявил народный артист РФ Филипп Киркоров.

Певица отозвала генеральную доверенность, которую написала на имя злоумышленника, и пытается аннулировать сделку. Она также подала в суд на покупательницу квартиры.

«В том случае, если фигурантами уголовного дела будет не только курьер, а также и покупатель этой недвижимости, который, на мой взгляд, безусловно, участвует в этой схеме, то тогда она не должна будет возвращать эти денежные средства. Это самое главное», — выразила мнение адвокат Оксана Филачева.

Видимо, чтобы хоть как-то возместить финансовые потери, артистка решила повысить цены на свои концерты. По сообщениям СМИ, стоимость выступления Долиной выросла на 2,5 миллиона по сравнению с весной и теперь составляет четыре миллиона рублей.

«Если есть спрос, наверное, можно это сделать. И, конечно же, таким способом поднять свое материальное положение», — отметил певец Хабиб.

За Долину переживают друзья и поклонники. Все они надеются, что певица сможет сохранить квартиру, которую так любит.

«Чем могу, буду ей помогать. Она никогда ни о чем не просит. На то и друзья, чтобы не просили. Но она знает, что настоящие друзья всегда рядом», — заявил Киркоров.

«Меня невозможно сломать. Никому это никогда не удавалось. Со мной очень много людей. Если бы не поддержка близких, то я не знаю, как бы я сейчас жила», — подчеркнула Долина.

Никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные данные. Кто бы вам ни звонил, кто бы вам ни писал», — уточнил эксперт по кибербезопасности Добровольский.

Специалисты в очередной раз призывают людей быть более внимательными. Только так можно уберечь свои финансы и нервы.