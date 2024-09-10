Всплыло новое обстоятельство: почему Ян Абрамов резко согласился на развод с Алсу

Певица Алсу развелась с мужем после 18 лет брака. С кем останутся дети звезды, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Алсу и Ян Абрамов развелись. Что за таинственное обстоятельство не позволило супругам помириться? Как певица и бизнесмен будут делить нажитое имущество? Правда, что Алсу подала к бывшему мужу иск на десять миллиардов рублей? С кем останутся дети звезды? И действительно ли у заслуженной артистки РФ уже есть новый возлюбленный? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Брак Яна Абрамова и Алсу официально расторгнут. На днях такое решение вынес суд. Супругам давали время на примирение. Но певица была непреклонна. После заседания адвокат Яна Александр Добровинский, как мог, интриговал собравшихся у здания журналистов.

«Совсем недавно выяснилось обстоятельство, по которому брак между Яном Абрамовым и Алсу Абрамовой больше продолжаться не мог… Сегодня в этом деле была поставлена официальная точка. Я думаю, что ни одна из сторон не будет обжаловать, потому что-то обстоятельство, которое недавно выяснилось, обеим сторонам известно. К сожалению, это конец», — сказал он.

Никаких подробностей Добровинский не озвучил. Единственная информация, которой поделился адвокат, — что инициатива развестись исходила от артистки. Абрамов же, наоборот, до последнего момента пытался сохранить семью.

«Ян — человек восточный. Ему крайне важно вот это ощущение семьи, дома. И он, понимая, что, может быть, сделал ошибку, пытался ее как-то максимально скоррелировать, сгладить», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

Той самой ошибкой многие считают измену бизнесмена. В сети активно обсуждают его предполагаемый роман с бывшей девушкой Тимати Анастасией Решетовой. Якобы именно это стало последней каплей для Алсу.

«Многие думают о том, что да, была измена. Измена со стороны Яна Абрамова, была неверность. Действительно, Ян Абрамов изменил с Настей Решетовой», — уточнил светский журналист Антон Беккужев.

«Я думаю, что Алсу, это мое подозрение, пережила серьезный стресс. Я думаю, что она молчала и терпела долго, потому что разговоры об изменах ее супруга ходят. Может быть, это сплетни, никто свечку не держал, но тем не менее они ходят давно», — предположила юрист Екатерина Гордон.

«Для меня самое плохое — это вранье», — призналась певица Алсу.

Бывшим супругам предстоит раздел имущества. На кону: четырехэтажный особняк на Рублевке, дом с личным пляжем, конюшней и вертолетной площадкой в Крыму, пятикомнатная квартира в центре Москвы, вилла на Кипре и апартаменты в Лондоне. А также целый автопарк люксовых машин, акции крупных компаний и доли в фирмах. Как пишут СМИ, певица уже подала к Яну иск на десять миллиардов рублей.

«Поданный иск в суд говорит только о том, что супругам не удалось договориться. Что ни о какой истории с гигантскими отступными речь не идет», — объяснила юрист Гордон.

А вот спора о размере алиментов между Абрамовыми точно не планируется. Ян заявил, что согласен на любую сумму. И будет продолжать обеспечивать своих троих детей всем необходимым. В том числе оплачивать расходы на персонал и отдых за границей. Жить две дочери и сын пары будут с мамой. Этот вопрос тоже решили мирным путем.

«С мамой никаких проблем. У детей должны быть папа и мама. И Ян, конечно, никогда не будет этому препятствовать», — заверил Добровинский.

Сразу после объявления новостей о расставании Алсу сменила имидж. Если раньше она предпочитала лаконичные образы, то сейчас выбирает дерзкие и яркие наряды. Все, кто встречает певицу, в один голос твердят, как сильно ей идет новый статус.

«Я вчера с Алсу говорил. Она сказала, что счастлива. Может, что хочет делать, с кем хочет встречаться, куда хочет ездить. Поэтому то, что она сейчас в комфорте живет, в гармонии с собой, — это самое важное. Она просто, мне кажется, сияет от того, что весь ад ее жизни последних месяцев позади», — поделился журналист Грозданов.

Адвокат Добровинский намекнул, что главная причина сияющих глаз певицы — не только развод, но и новая любовь.

«Дело заключается в том, что после поездок госпожи Алсу этим летом на Ибицу, во Францию на Олимпийские игры, в Турцию, стало понятно, что у госпожи Алсу Абрамовой своя собственная личная жизнь. Она молодая, красивая женщина и должна этой личной жизнью, безусловно, жить», — сказал он.

«Она решила: лучше все это перечеркнуть. И пока есть время, построить новую личную жизнь. Может быть, даже еще одного ребенка родить. Почему нет, она в прекрасной форме», — предположил журналист Беккужев.

Так может, именно это и является тем самым обстоятельством, о котором говорил адвокат?

«Думаю, что настанет время, и я получу разрешение от своего клиента это обнародовать. Но он очень трепетно относится даже к своей бывшей семье. Поэтому не знаю, если он когда-нибудь мне разрешит что-то сказать, я скажу», — подчеркнул Добровинский.

Сама певица на вопросы о личной жизни лишь улыбается. Говорит, что ее сердце свободно и сейчас она хочет сосредоточиться на творчестве. Артистка обещает скоро выпустить новую песню. Конечно, о любви.