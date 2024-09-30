Каков арбуз, таков и вкус: как легко проверить ягоду на нитраты

Автор видео проснулся посреди ночи от жуткого грохота. Оказалось, что на кухне взорвался арбуз. Похожих роликов в сети — десятки. Иногда ягоды лопаются сами по себе, а иногда начинают пениться, стоит проколоть их ножом. Причина — в ускорителях роста. Эти добавки особенно часто используют в Китае. Нарваться на скороспелые арбузы из Поднебесной можно в первой половине лета. А вот если плод лопается в пик сезона, скорее всего, арбуз просто испортился и забродил.

Нужно обратить внимание, прежде всего на хвостик. Он должен быть сухим. Второе — на звук. Арбуз должен быть звонким. И третье — на нем должно быть желтое пятно. В общем, то пятно, на котором лежит арбуз. Соответственно, такой желтенький бочок у арбуза должен быть. Но выбрать спелый и сладкий плод — только полдела. Важно, чтобы арбуз не навредил здоровью. Если на бахче переборщат с удобрениями или используют чересчур едкую химию, в ягоде может скопиться большое количество нитратов.

О том, как убедиться, что арбуз не несет вреда здоровью, рассказала «Самая полезная программа».

Как выбрать спелый арбуз

На что следует обратить внимание при выборе ягоды:

Сухая плодоножка. Хвостик должен быть сухим.

Звонкий звук при простукивании.

Арбуз должен быть звонким.

Желтое пятно. Сбоку у арбуза должно быть желтое пятно.

Выбрать спелый и сладкий плод — только полдела. Важно, чтобы арбуз не навредил здоровью. Если на бахче переборщат с удобрениями или используют чересчур редкую химию, в ягоде может скопиться большое количество нитратов.

Где лучше покупать арбуз

Эксперты решили проверить, где покупать арбузы безопаснее. Приобрели три «полосатика» по 6-7 кило каждый.

Дешевле всего обошелся образец из супермаркета. Он стоил всего 30 рублей за килограмм. Ягода с рынка обошлась в два раза дороже — 60 рублей за кило. Самую большую цену заломили на развале вдоль трассы. Там арбузы продают по 90 рублей за килограмм.

Чтобы не рисковать здоровьем, многие перед покупкой проверяют арбузы нитратомером. Эти тестеры можно приобрести на любом маркетплейсе.

Внутри арбуза не должно быть нитратов больше 60 миллиграммов на килограмм.

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Начали с образца из супермаркета. Ввели щуп и нажали кнопку. Пошло измерение. Показало превышение в полтора раза. Может быть, ягода с рынка окажется более безопасной? Результат 170. Превышение почти в три раза.

Вся надежда осталась на образец, который купили на развале вдоль трассы. Превышение в полтора раза. Получается, что ни один плод не соответствует норме.

Какие опасные вещества содержатся в арбузах

Но эксперты решили проверить, не подвел ли нитратомер.

А заодно выяснили, какие еще опасные вещества могут оказаться в организме человека после перекуса этими арбузами. Для этого отправили образцы в лабораторию.

«Образцы проверяли на содержание токсичных элементов: кадмий, свинец, мышьяк, ртуть и на количество пестицидов», — сообщила заместитель начальника отдела испытательной лаборатории ФГБУ «Центра оценки качества зерна» Ольга Карасева.

Тяжелых металлов много в выхлопных газах автомобиля. Если арбузы выращивали или продавали вдоль дороги, плоды могли впитывать опасные вещества. Пестициды используют для того, чтобы защитить урожай от вредителей и болезней. Но образцы прошли проверку.

«По результатам исследований превышений по этим показателям обнаружено не было», — добавил специалист.

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Превышение нитратов в образцах экспертиза не подтвердила. Специалисты уверяют, что доверять обычному бытовому тестеру не стоит.

Щуп у него небольшой, поэтому замеры получилось сделать только в области кожуры арбуза. Именно там скапливается больше всего опасных веществ. Чтобы себя обезопасить, достаточно как следует мыть арбузы и не доедать мякоть до корки.