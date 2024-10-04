Школьное увлечение: что делать, если ребенок влюбился в учителя

Школьная влюбленность — это нормальное и, наверное, даже неизбежное явление. Однако история принимает совсем другой оборот, если подросток проявляет симпатию к своему учителю.

Как обезопасить ребенка и как правильно реагировать на ситуацию, эксклюзивно Пятому каналу рассказала дипломированный практический психолог и арт-терапевт Дарья Гляненко.

Какие дети чаще всего влюбляются в учителей

Школьники в силу возраста склонны влюбляться в недоступные идеалы. Чаще всего они фанатеют по известным певцам или актерам. Однако объектом обожания может стать также и молодой учитель или тренер.

К такой влюбленности предрасположены подростки, которые не чувствуют родительской любви. Например, взрослые постоянно заняты своими делами и приходят домой уставшими, а на ребенка никто не обращает внимания. Или чрезмерно строгий отец много критикует и почти никогда не хвалит. В таком случае любую каплю заботы или доброты школьник расценит как знак внимания.

«В целом влюбленность это нормальное явление в процессе взросления и формирования личности. Ее переживают многие ученики. Чаще всего такая ситуация возникает в возрасте 11 — 16 лет, когда начинает формироваться платоническая влюбленность», — прокомментировала психолог.

Влюбленность мальчика и девочки проявляется по-разному.

Мальчики предпочитают открытые действия, игры или шутки, но могут испытывать трудности в выражении чувств из-за социальных стереотипов мужественности. Девочки более сдержаны и при этом более открыты. Они проявляют заботу и осыпают преподавателя комплиментами.

Влюбленность в учителя выражает разные психологические потребности. Мальчики ищут в глазах взрослой женщины подтверждение своей мужественности. Девочки стремятся к эмоциональной связи и поддержке.

В целом такая влюбленность скоротечна и не всегда имеет романтический подтекст. Подростки, как правило, не решаются нарушить субординацию и открыто признаться в своих чувствах.

Как родителям реагировать на школьную влюбленность

Нахлынувшие чувства — это серьезное испытание для подростка. И этот период важно правильно прожить.

«Если учитель или тренер держит границы и не отвечает взаимностью, то повода для переживания нет. Важно, чтобы эта любовь сошла на нет со временем и не стала причиной психологической травмы», — отметила эксперт.

Родителю остается терпеливо ждать, когда увлечение пройдет, и просто наблюдать чтобы со стороны объекта не было ответных чувств или действий. Учителю важно оставаться в своей роли, держать дистанцию, не переходить черту и при этом не задеть чувства ребенка.

«Ни в коем случае нельзя вести себя неуважительно или бестактно, чтобы ребенок не чувствовал себя униженным или отверженным. Идеальный вариант — бережно перевести влюбленность со своей персоны на свой предмет или вид спорта», — указала психолог.

Стоит ли родителям поговорить с учителем о чувствах ребенка — вопрос неоднозначный.

«Это очень деликатная ситуация. Если ребенок узнает, что мама или папа его обсуждали, то почувствует себя очень уязвимым. Это жесткое нарушение его границ, пусть и под маской родительской заботы», — предупредила Гляненко.

Желательно все же провести беседу с самим ребенком, начав издалека. Например, поделиться похожей историей из своей молодости. Если ребенок захочет, он расскажет сам о своей влюбленности. В противном случае не стоит настаивать.

«Будьте близким человеком своему ребенком. Скажите, что вы всегда рядом и готовы выслушать и помочь. Находитесь в пределах физической и эмоциональной досягаемости», — посоветовала она.

Что категорически нельзя делать родителям

Каким бы нелепым и смешным ни казалось поведение школьника, важно встать на его сторону и вспомнить себя в его возрасте. Ни в коем случае нельзя:

Ругать;

Запрещать;

Переводить в другую школу;

Подшучивать;

Насмехаться;

Обесценивать чувства.

Следует проявить мудрость. Этот эпизод не стоит того, чтобы подорвать доверие дочери или сына. Иначе в будущем он будет тщательно скрывать свои отношения. Кроме того, заострять внимание на понравившемся педагоге и пытаться противодействовать общению с ним, все может неприятно затянуться ввиду подросткового духа борьбы.

«Если наказывать за испытываемые чувства, это чревато травматизацией. Только если вы заметите что-то подозрительное, стоит бить тревогу», — предостерегла психолог.

Взрослым важно следить за безопасностью ребенка. При явной ответной симпатии нужно уведомить руководство школы и обратиться в полицию. Романтические отношения с несовершеннолетними недопустимы как в классе, так и за его пределами и уголовно наказуемы.