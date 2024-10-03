Вызывайте экзорциста: при каких симптомах человека пора спасать от подселенцев

Знакомый стал совсем не свой и пугающе ведет себя — такому поведению есть масса объяснений. Обычно причину ищут в сильном стрессе или психическом заболевании. Однако проблемой может быть и подселившаяся сущность.

С точки зрения эзотерики сущность — это бесплотная энергоформа (бесы, духи, демоны), скрытая от человеческого зрения и слуха. Она подселяется в поле живого существа и питается этого энергией.

В каком случае стоит подозревать у родственника или друга «потустороннее заражение», эксклюзивно Пятому каналу рассказала эзотерический практик, парапсихолог, биоэнергет Роза Селезнёва.

Как понять, что человеком завладели сущности

Когда близкие описывают проблему, то часто упоминаю, что человек стал совсем на себя не похож. Это тревожный звоночек, но не единственный из настораживающих признаков:

Изменение в поведении. Веселый и открытый приятель внезапно становится замкнутым и агрессивным.

Резкие смены восприятия окружающего мира. Настроение колеблется как штормовое море.

Проявление агрессии без видимой причины. Любая мелочь вызывает сильную реакцию.

Чрезмерная эмоциональность. Даже на вышедшие из-под контроля мелочи он реагирует как на катастрофы.

Постоянная усталость и быстрая утомляемость. Как будто кто-то постоянно разряжает внутреннюю батарейку.

Бессонница. Не получается ни заснуть, ни выспаться.

Головные боли. Длительные, не связанные с погодой или нагрузкой.

Лунатизм. Мозг посреди ночи пробуждает тело, но сон не прекращается.

«Лунатизм — это самый точный знак, что у человека есть подселение сущностей. Он может вести себя странно, лезть на стены, биться головой, кричать не своим голосом и плакать. Причем все происходит, когда он сам не осознает своего поведения», — прокомментировала эзотерик.

Очень часто сущности проявляются, когда их «сосуд» находится под алкогольным опьянением. Поэтому их влияние легко спутать с последствиями злоупотребления спиртным. Тем не менее разница есть.

При белой горячке пациент впадает в паранойю, бредит, видит галлюцинации. Он дезориентирован и, хоть и периодически понимает, что что-то не так, не может бороться с вредной привычкой.

Под воздействием сущностей индивид утрачивает контроль над своим поведением. Он становится непредсказуемым и одержимым, не осознает происходящее, и его регулярно посещают видения.

«Основным показателем здесь выступает изменение личности и отсутствие осознанности. Все это свидетельства, что кто-то вмешивается во внутренний мир. Человек может даже жаловаться на присутствие тени, которую никто другой не видит», — рассказала она.

Откуда берутся сущности

Каждая душа — это уникальная энергия, способная взаимодействовать с окружающим миром. Энергетически уязвимые, ослабленные люди легко могут стать объектом низковибрационной сущности. Длительный стресс, депрессия, тоска, сильные эмоциональные потрясения, злость, гнев, раздражение истончают защитную оболочку.

«Сущности зачастую не являются злыми, но их присутствие может влиять на поведение и настроение. Они селятся в голове. Питаются переживаниями и усиливают негативные эмоции. Я в своей практике часто встречаю клиентов, которые подцепили сущности на похоронах, так как в такие моменты открывается вибрационный портал, где находятся, например, духи умерших», пояснила эксперт.

Также можно «заразиться» во время магического обряда с неверными намерениями, отсутствием защиты и в целом неправильной техникой выполнения.

Как помочь человеку избавиться от подселенца

Если человек религиозный, нужно обязательно сходить с ним в храм. Почитать молитвы, постоять на службе, обратиться к опытному священнослужителю. Нужно быть готовым к тому, что в этот момент сущность начнет проявляться не самым приятным образом. Появится слабость, головокружение, общее недомогание вплоть до потери сознания.

Также следует обратиться к опытному экзорцисту. Он проведет диагностику, а потом обряд очищения.

«Экзорцист — это не просто человек, который выкрикивает заклинания на латыни и брызгает святой водой. Это прежде всего духовный лидер, глубоко связанный с верой и психологией. Настоящие экзорцисты обучены понимать человеческую душу. Все совсем не так, как в фильмах, где демон швыряет людей по комнате, а экзорцист как супергерой сражается с нечистью. В реальности все гораздо сложнее. В большинстве случаев экзорцизм сводится к помощи человеку вернуться к привычной жизни», — уточнила Селезнёва.

Важно помнить, что в этой сфере действует большое количество шарлатанов. Лучше почитать отзывы, поискать информацию и выбрать хорошего специалиста.