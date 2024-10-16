Дворники не справляются: какое средство обеспечит хорошую видимость в непогоду

За окном льет дождь. Скорость автомобиля около ста километров в час, а щетки стеклоочистителя выключены. Но при этом обзор дороги отличный. Капли воды моментально улетают с лобового стекла, и поверхность остается чистой. Какое средство выбрать, рассказала «Самая полезная программа».

Как антидождь улучшит видимость за рулем

Эксперт, технический директор компании по производству автокосметики Виктор Платонов уверил, что одним из лучших средств для очистки стекол является антидождь.

«Антидождь — это специальное средство, которое наделяет стекла автомобиля водоотталкивающими свойствами. Достаточно полезная история. Благодаря такому продукту можно улучшить видимость в сложные погодные условия. Ну и в целом облегчить себе уход за остеклением автомобиля», — поделился специалист.

И это не все плюсы. Если обработать стекло антидождем, это поможет не попасть в аварийную ситуацию.

«Допустим, со встречного потока автомобиль въезжает в лужу, нас окатывает водой. Когда есть антидождь на стеклах автомобиля, соответственно, это быстрее сходит. Буквально за какие-то доли секунды. Когда его нету, получается пелена, бешено работают дворники, и какое-то время человек просто практически слепой», — рассказал Платонов.

Самые стойкие на рынке — профессиональные составы. Продержатся на стекле от шести месяцев до года.

«Они будут сложные: двухкомпонентные, однокомпонентные, в капсулах, не капсулах, более агрессивные, менее агрессивные. То есть вариаций огромное количество», — прокомментировал эксперт.

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Но наносить профессиональные средства довольно сложно. Если допустить ошибку, весь эффект сойдет на нет.

«Когда ты покупаешь состав за несколько тысяч рублей, то будет очень обидно, если он перестанет работать через месяц, если ты не соблюдаешь условия нанесения. Важно подготовить, и важно, чтобы машина постояла в теплом сухом помещении какое-то время. То есть в некоторых случаях четыре часа и больше. Не у каждого есть такая возможность», — пояснил специалист.

В автосервисах за подготовку стекла, сам состав и его нанесение запросят до пяти тысяч рублей. Не хочется переплачивать? Можно выбрать антидождь в виде спрея. Эти средства менее стойкие, зато простые в работе и не ударят по кошельку.

«Если говорить об условиях нанесения спрея, можно нанести вообще в любом месте. Можно прям на мойке нанести сразу после мойки. Можно на улице нанести, на паркинге, в дороге. И вы можете просто быстро остановиться, побрызгать, растереть, поехать дальше и уже получить заветные вот эти капельки гидрофоба», — рассказал эксперт.

В чем разница между дорогим и дешевым антидождем

В автомагазинах десятки таких спреев.

Решили проверить в деле три самых популярных антидождя из разных ценовых категорий — за 290, 900 и 1800 рублей.

Отличается не только цена, но и объем тары. В первом образце — 200 миллилитров, во втором — 250, а в третьем — всего 100.

«Чтобы быть более честным, мы должны сравнивать стоимость за 100 миллилитров. За самый дешевыйсостав вы платите 145 рублей. Средство средней ценовой категории у нас стоит 360 рублей. Самый дорогой так остался без изменения — 1800 рублей, что сделало его еще более дорогим в нашем сравнительном эксперименте», — пояснил специалист.

Для начала разделили лобовое стекло автомобиля на четыре участка. Первый оставили без обработки, а на остальные нанесли составы.

«Мы решили не заморачиваться, а исходить из того, как будет подходить к этому вопросу обычный рядовой пользователь, который не знает о том, что нужно как-то тщательно очищать стекла с использованием абразивных материалов, специализированных каких-то составов и так далее», — рассказал эксперт.

А потому просто смыли грязь обычным очистителем для стекол, а затем сразу же нанесли антидождь.

«Суть применения заключалась в следующем, что мы нанесли состав на участок остекления. Подождали технологическую выдержку, указанную в инструкции, и располировали его при помощи микрофибровой салфетки», — отметил Платонов.

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Можно оценить гидрофобный эффект составов. Для этого полили на стекло воду из лейки.

«Необработанный участок моментально покрылся пеленой воды, через которую достаточно плохо видно. Все три остальные, в общем-то, даже не получалось залить. Потому что сразу был разрыв водной пленки. Образование вот этих вот ручейков так называемого гидрофобного эффекта. Вода быстрее скатывалась. Как следствие — обзор явно лучше», — прокомментировал специалист.

Усложнили задачу и посмотрели, как средства будут работать в плохую погоду. Например, в бурю. С помощью садового опрыскивателя сымитировали дождь, а воздуходувкой создали мощный поток ветра.

«Все обработанные поверхности показали себя очень неплохо. Везде равномерно и достаточно быстро, практически без ощутимой разницы, вода уходила. Естественно, на необработанном участке вода просто растекалась какой-то непонятной лужей и скорее больше мешала, чем помогала что-то увидеть», — пояснил Платонов.

Но производители уверяют: у антидождя есть еще одно важное свойство. За счет гидрофобного эффекта пыль и мусор не будут прилипать к стеклу. Проверили это на практике. Сначала нанесли грязь, а затем снова пустили в ход воздуходувку.

«После того, как мы подули воздухом, вот этот шлепок грязи, который, собственно говоря, был на необработанном участке, превратился в одно большое пятно», — показал эксперт.

На остальных пятнах появились разрывы. Это значит, что составы работают. И, по идее, загрязнения можно легко смыть водой. Проверили, так ли это на самом деле.

«Необработанный участок превратился в одно сплошное мутное пятно. Там, где были первый и третий антидожди, то есть самый дешевый и самый дорогой, у нас эти пятна тоже были, но в гораздо меньшем количестве. А вот второй конкурсант у нас справился практически на отлично. Пятна почти не было видно. Грязеотталкивающие свойства, свойства самоочистки у второго конкурсанта оказались лучше, чем у других», — пояснил специалист.

Какой антидождь самый эффективный

Проверили, какое количество моек выдержали спреи. Для этого использовали автошампунь с агрессивным составом.

«Через две-три мойки у нас умер первый конкурсант. Соответственно, выбыл из нашего соревнования. Следующим у нас выбыл самый дорогой участник. Это примерно где-то четвертая-пятая мойка. Ну и, соответственно, больше всех продержался состав по средней цене», — заключил эксперт.

Во время испытаний убедились, что спрей антидождь — хорошая альтернатива профессиональным средствам. Причем со своей главной задачей справились все образцы. Но лучший результат показал состав средней ценовой категории. Он поможет быстрее избавиться от грязи на лобовом стекле и прослужит дольше других. А значит, чтобы не прогадать с выбором, стоит покупать спрей антидождь от 300 рублей за 100 миллилитров.

Наносить антидождь можно не только на лобовое стекло. Опытные автолюбители советуют обработать гидрофобным составом боковые зеркала и даже фары. Тогда на световых приборах не будет скапливается грязь. Значит, и видимость на дороге заметно улучшится.