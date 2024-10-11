Нехилый бумеранг: почему никогда нельзя рвать отношения с непутевыми родственниками

Мало у кого в роду несколько поколений подряд встречаются исключительно успешные предки. Чаще всего наследственность по отцовской и материнской линиям отягощена тяжелыми болезнями, а биография родственников отмечена нелегкой судьбой.

В эзотерике это объясняется родовой кармой и требует проработки.

Как восстановить утраченную связь с родом, эксклюзивно Пятому каналу рассказала энергопрактик Антонина Сухотина.

Почему важно поддерживать отношения с родственниками

Род дает каждому человеку очень многое.

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«Это генетика, способности, таланты, здоровье, различные качества, убеждения, опыт поколений и родовые сценарии. Постоянное подключение к роду дает защиту и силу. Некоторые намеренно отказываются от своего рода, тем самым как будто отрубая себе крылья», - прокомментировала эзотерик.

Со временем теряются родственные связи, не поддерживаются отношения между троюродными и двоюродными родственниками. Дети растут с искаженным пониманием нормы — что близких можно осуждать и отстраняться от них.

«Отрицание своего рода приводит к ослаблению, истончению защиты для конкретного человека. Нарушается закон родовой системы, искажается иерархия почитания от старших к младшим», — уточнила она.

Вследствие такого нарушения запускается деструктивная программа — среди родителей, детей, дедушек и бабушек, братьев и сестер, племянников. С каждым поколением она проявляется все сильнее. Постепенно начинаются проблемы в финансовой деятельности и профессиональной сфере. Идут сбои по здоровью вплоть до прекращения рождения потомков.

Почему нельзя отказываться от своих родственников

Частая история — нежелание поддерживать контакт с «неподходящим» родственником. В такую категорию обычно входят алкоголики, наркоманы, должники, предатели и люди с судимостью. Кроме того, после крупных ссор люди тоже отдаляются и еще долго точат зуб на обидчика.

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По словам Сухотиной, отказываться от любого родственника, даже самого непутевого, ни в коем случае нельзя. Во-первых, отрицание рода истончает защиту от внешних угроз. А во-вторых, проблемное взаимодействие так или иначе проявится в будущем не лучшим образом.

«Любой человек, исключенный из родовой системы, стремится вернуться обратно. Программа неугодного алкоголика или наркомана вновь появится в следующем поколении. Нелюбимая свекровь проявится в дочери или сыне с плохим характером. Поэтому никогда нельзя прекращать общение, нужно принимать всех членов рода такими, какие они есть», — объяснила энергопрактик.

Если отношения никак не складываются, нужно хотя бы на расстоянии желать такому человеку всех благ.

Как восстановить или укрепить связь с родом

Исцелить родовую систему, наладить утерянную связь с родом и подключиться к ресурсу предков самостоятельно возможно и даже не трудозатратно. Помогут следующие действия:

Молиться за умерших родственников со стороны отца и матери в рамках своей религии. Просить прощения за их грехи.

Совершать добрые поступки во благо рода матери и отца. Участвовать в благотворительных акциях.

Ежедневно благодарить род за все.

Вспоминать умерших добрыми словами.

Помогать живым родственникам по мере сил.

Принять в род всех отвергнутых лиц и хотя бы на расстоянии желать им всего хорошего.

Воспитывать детей в уважении ко всем родственникам.

Эти регулярные усилия не пройдут даром, заверила эксперт.

«Когда вы почувствуете искреннее желание в сердце воссоединения с родом, с этого момента в вашей жизни начнет происходить волшебство. Жизнь начнет кардинально меняться в лучшую сторону. Ваши предки станут вашими защитниками, вашими ангелами-хранителями, и вы почувствуете положительную динамику во всех делах», — сказала она.

И тогда энергия прародителей будет оберегать, помогать и защищать семью от всех невзгод.