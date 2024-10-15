Боготворил, мстил и бросал: с какими женщинами Лермонтов крутил скандальные романы

В 2024 году исполняется 210 лет со дня рождения великого русского поэта, прозаика, драматурга, художника, поручика лейб-гвардии Гусарского полка — Михаила Юрьевича Лермонтова.

Он стал настоящим символом романтической эпохи в русской литературе XIX века. Его творчество пронизано глубокой эмоциональной насыщенностью и философскими размышлениями. В стихах и прозе мастера заключено отражение его внутренней борьбы, стремления к свободе и мучительной любви. Каждое произведение наполнено буйством чувств. Творец стремился найти ответы на вопросы о смысле жизни, судьбе и месте человека в этом мире.

Лермонтов прожил всего 26 лет и погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым 27 июля 1841 года. Михаил Юрьевич так и не успел жениться. Однако его недолгая жизнь была насыщенной, яркой и полной любовных страстей и мук.

По воспоминаниям современников, Михаила Лермонтова нельзя было назвать красавцем. Он был невысокого роста и плотного телосложения. У юноши была большая голова, но не высокий лоб, выдающиеся скулы, лицо коротенькое, оканчивающееся узким подбородком и коротко остриженные волосы. По-настоящему красивыми у него были большие темно-карие глаза.

Мастер пера мог быть абсолютно разным: тихим и страстным, молчаливым и способным спорить, дерзким и ранимым. Сложный характер гения принес немало страданий как ему самому, так и его возлюбленным.

Безответная любовь: как Лермонтов отомстил Сушковой

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Первой серьезной любовью лирика стала Екатерина Сушкова. Лермонтов и красавица Екатерина Сушкова впервые встретились в Москве, в квартире их общей знакомой и кузины Лермонтова — Александры Верещагиной. Юному поэту недавно исполнилось 16 лет, и он еще учился в гимназии. А вот Екатерине к моменту их первой встречи уже было 18 лет.

Михаил Юрьевич влюбился в девушку с первого взгляда. Она была хороша собой. По воспоминаниям русской писательницы Веры Петровны Желиховской, у молодой барышни были: «Стройный стан, красивое выразительное лицо, черные глаза и великолепные, как смоль, волосы, доходившие до пят». Именно такой она впервые предстала перед его взором. В скором времени знакомые Лермонтова узнали о его любви к очаровательной дворянке. Но Екатерина старалась делать вид, что не замечает страсти воздыхателя. Все попытки Лермонтова поухаживать за ней Сушкова немедленно отвергала.

Красавица считала себя слишком зрелой по сравнению с юношей. В одном из своих дневников Сушкова называла поклонника «неуклюжим и косолапым мальчиком». Однако девушка отмечала, что учеба в гимназии нисколько не мешала влюбчивому юноше приходить к ним в дом каждый вечер. Михаил Юрьевич всеми силами старался не пропускать гуляния и вечера, которые часто проводились в доме Сушковых.

Одно из первых стихотворений, посланное девушке, было «Весна», написанное в 1830-м и напечатанное в альманахе «Атеней»:

«Мечтанье злое грусть лелеет

В душе неопытной моей.

Гляжу, природа молодеет,

Но молодость лишь только ей;

Ланит спокойных пламень алый

С собою время уведет,

И тот, кто так страдал, бывало,

Любви к ней в сердце не найдет».

Но попытки завоевать сердце красавицы были тщетными. Она не отвечала взаимностью на чувства ранимого молодого человека и считала поэтические тексты несерьезными. На все послания Лермонтова она отвечала с иронией. На одно из них она отозвалась так: «Когда из Вас выйдет настоящий поэт, тогда я с наслаждением буду вспоминать, что Ваши первые вдохновения были посвящены мне, а теперь пишите, но пока для себя одного».

Сердце влюбленного юноши было разбито, а вскоре им было суждено расстаться на целых четыре года. Они снова смогли встретиться в 1834-м, когда Лермонтов очень изменился и внешне, и по характеру. К тому времени он уже стал статным офицером гусарского полка и известным писателем, у которого было немало поклонниц.

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Однако за это время и в жизни Сушковой произошли значительные перемены. Она готовилась выйти замуж за близкого друга Лермонтова — Алексея Лопухина. К моменту встречи у Лермонтова не осталось никаких чувств к Сушковой, а вот Екатерина наконец-то смогла проникнуться симпатией к воздыхателю и признала его талант.

Михаил Юрьевич решил воспользоваться этим фактом и отомстить девушке за давнюю неразделенную любовь. В письмах к своей родственнице Александре Верещагиной он нелестно отзывался о Сушковой, но это не мешало ему ухаживать за ней. Молодой человек без зазрения совести играл ее чувствами. Он делал намеки на связь Екатерины с Лопухиным, затем говорил о своем сильном влечении и принимался целовать ее руки.

Девушка не могла противостоять напору молодого лирика, и постепенно ее любовь к Лермонтову усиливалась. Михаил Юрьевич настаивал, чтобы Сушкова оставила Лопухина. Он говорил, что если она отвергнет это предложение, то он осмелится вызвать давнего друга на дуэль. Молодая женщина не смогла противостоять воле пылкого ухажера и решила разорвать все отношения с будущим мужем ради любви к Лермонтову.

Через некоторое время Михаил Юрьевич подарил Сушковой кольцо. Екатерина была вне себя от счастья и надеялась на скорую свадьбу. Но вскоре он прекратил оказывать какие-либо знаки внимания. На этом он решил не останавливаться и отправил ей письмо. В послании он оклеветал самого себя. После вопиющего случая родители Екатерины не хотели даже пускать в дом дерзкого поэта. Но Лермонтова этот факт нисколько не огорчил. Напротив, он был рад такому исходу дела. Сушкова была ему больше не нужна.

После этого происшествия они встретились на балу, где он объявил, что не испытывает к ней никаких чувств. По воспоминаниям Сушковой, Лермонтов сказал: «Я ничего не имею против Вас; что прошло, того не воротишь, да я ничего уж и не требую, словом, я Вас больше не люблю, да, кажется и никогда не любил».

Молодая женщина приняла отвержение Лермонтова с большим удивлением, но вскоре смирилась. Через четыре года в обществе забыли этот случай, и Екатерина Сушкова стала женой дипломата Александра Хвостова.

Свидетельством этой страстной, но трагичной любви стал «сушковский цикл», в который вошли 11 стихотворений, в каждом из которых Лермонтов признавался в своих чувствах к возлюбленной и воспевал ее грацию и красоту.

Любовь закончилась, так и не успев начаться: почему Лермонтов и Иванова не стали парой

Фото: © РИА Новости

С Натальей Ивановой Лермонтов познакомился в конце в 1830-го в гостях у родственников в Москве. Девушке было 17 лет, а юноша был младше ее на один год. Юная прелестница была очень хороша собой. Сначала Иванова отнеслась к Лермонтову с симпатией, но в скором времени охладела к нему. Впоследствии он не раз скажет о ней: «бесчувственное холодное божество». Так он отплатит своей возлюбленной за равнодушие.

Их история не получила дальнейшего развития из-за оскандалившегося аристократа Николая Обрескова. Несмотря на то, что мужчина был лишен дворянства и разжалован за «постыдный офицерскому званию поступок» — кражу драгоценностей у знатной особы, он знал, чего хочет от жизни, и смог произвести на Наталью благоприятное впечатление. Ее покорили внешность и решительность молодого человека.

Трудно сказать, испытывала ли девушка чувства к Лермонтову, но с его стороны симпатия очевидна. Он посвятил ей «ивановский цикл», в который вошли 40 стихотворений. В каждом тексте чувствовалась боль неразделенной любви и тоска.

Одним из самых известных стихотворений этого сборника является «1831-го июня 11 дня»:

«Не верят в мире многие любви

И тем счастливы; для иных она

Желанье, порожденное в крови,

Расстройство мозга иль виденье сна.

Я не могу любовь определить,

Но это страсть сильнейшая! — любить

Необходимость мне; и я любил

Всем напряжением душевных сил».

Несмотря на то что Иванова не ответила взаимностью на чувства поклонника, она долгое время хранила его письма и стихотворения. Но, к сожалению, до наших дней они не дошли. Супруг безжалостно избавился от них и бросил в огонь из-за чувства ревности.

История любви, написанная слезами: кто разрушил счастье Лермонтова и Лопухиной

Фото: © РИА Новости

Самые трепетные и глубокие чувства испытывал Лермонтов к Варваре Лопухиной. Она была сестрой близкого друга поэта Алексея Лопухина. Мастер пера познакомился с ней в подростковом возрасте, но воспылал любовью гораздо позднее.

Троюродный брат Лермонтова вспоминал, что Лопухина была хороша собой: «Молоденькая, милая, умная как день, и в полном смысле восхитительная». В своих заметках Аким Павлович отмечал, что чувство Лермонтова было истинным и сильным. Он смог сохранить его вплоть до своей смерти, несмотря на последующие увлечения.

Летом 1932-го Лермонтов был вынужден уехать в Петербург. Лопухина осталась в Москве. На всех светских встречах не утихали слухи о том, что Лермонтов вскоре должен жениться на Екатерине Сушковой, чего на самом деле не было. Сердце Варвары Лопухиной было разбито, и она приняла решение немедленно выйти замуж за другого и навсегда забыть легкомысленного молодого человека. Вскоре она стала супругой влиятельного помещика и действительного статского советника Николая Федоровича Бахметева. Через некоторое время молва о бракосочетании молодой красавицы и пожилого барина дошла до Лермонтова. По воспоминаниям Акима Павловича Шан-Гирея, Михаил не находил себе места. Он мучился и не понимал, как Лопухина могла предать их зарождавшееся любовное чувство.

В браке с Бахметевым Варенька была несчастлива. Мужчина очень сильно ревновал жену к Лермонтову и не давал ступить шага без его ведома.

Дело в том, что через некоторое время после свадьбы Лермонтов прислал Варваре исправленную редакцию романтической поэмы «Демон». Когда девушка открыла текст, то увидела нечто неожиданное. В посвящении к поэме, в поставленных переписчиком инициалах «В. А. Б» Лермонтов несколько раз зачеркнул букву «Б» и написал вместо нее «Л». Когда муж заметил это, то пришел в бешенство. Намек на то, что в его памяти девушка навсегда останется Лопухиной, был понят сразу же. Ревнивец строго-настрого запретил произносить фамилию Лермонтова в их доме.

Однако это не помешало Лермонтову наделять женских героинь прелестными чертами Лопухиной и изображать ее мужа в самом неприглядном свете в своих известнейших произведениях.

Так Варвара Лопухина и ее супруг стали прототипами персонажей в романе «Герой нашего времени», написанного Лермонтовым в 1840 году. Бахметев приходил в ярость от того, что многие из читавших роман, узнавали в образе Веры и ее супруга чету Бахметевых. В порыве ревности мужчина решил во что бы то ни стало избавиться от всего, что напоминало бы в его доме о дерзком молодом человеке. Он пытался уничтожить личную переписку жены с Лермонтовым, а также рисунки и портреты Лопухиной, созданные им. Но Варвара была очень предусмотрительной и смогла вовремя передать все на хранение родственнице поэта — Александре Верещагиной.

Последняя встреча Лопухиной и Лермонтова произошла в 1838 году. Варвара и ее супруг готовились к отъезду за границу и накануне решили посетить Петербург. Лермонтов в то время служил в Царском Селе. Лопухина выглядела неважно. Она сильно похудела, а ее лицо было бледным. Единственное, что осталось от прежней Вареньки Лопухиной — это глаза, которые преданно смотрели на него с восхищением и любовью. На добрую память о себе он смог передать Лопухиной три акварельных портрета, созданных собственноручно. На одном из них был изображен он сам, а на двух других — она.

После трагической гибели Лермонтова женщина так и не смогла оправиться. Душевные муки терзали ее, но она не могла открыто говорить о своем горе, чтобы не вызвать на себя гнев законного супруга.

В 1846 году состояние здоровья Варвары значительно ухудшилось. Силы покидали ее с каждым днем. Неутешный Бахметев смог найти для жены лучших врачей, безудержно молился Богу о ее выздоровлении и даже возвел каменную церковь в Самарской губернии в честь покровительницы супруги — святой Варвары. Но попытки спасти Лопухину оказались тщетными, и в скором времени она скончалась в возрасте 36 лет, пережив своего тайного возлюбленного на десять лет.

В память об этой трагической любви гений оставил немало произведений. Среди них: цикл стихотворений: «Она не гордой красотою…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Валерик», поэмы «Демон» и «Измаил-Бей», драму «Два брата» и повесть «Княгиня Лиговская», вошедшую в самый известный роман Лермонтова «Герой нашего времени».

Была ль любовь: что связывало Лермонтова и Быховец

Иллюстрация к поэме Михаила Юрьевича Лермонтова «Демон». Фото: © РИА Новости

Последней любовью в жизни гения стала Екатерина Быховец. Девушка родилась в небогатой семье и была дальней родственницей Лермонтова. Между молодыми людьми сложились очень теплые дружеские чувства.

Об этих отношениях она вспоминала так: «Мы с ним были так дружны, он мне правнучатый брат и всегда называл cousine, а я его cousin и любила как родного брата». Лермонтов настолько доверял девушке, что посвятил Быховец в свою трагическую историю любви с Варварой Лопухиной.

В 1841 году он написал одно из своих самых известных стихотворений «Нет, не тебя так пылко я люблю…» и посвятил его Екатерине. Однако не трудно догадаться, что последние строки произведения посвящены другой женщине — Варваре Лопухиной:

«Таинственным я занят разговором,

Но не с тобой я сердцем говорю.

Я говорю с подругой юных дней,

В твоих чертах ищу черты другие,

В устах живых уста давно немые,

В глазах огонь угаснувших очей».

Сама Быховец нисколько не обижалась и объясняла это тем, что в ее чертах Лермонтов находил схожесть со внешностью Лопухиной: «Я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство, и об ней его любимый разговор был».

Репродукция иллюстрации П. Л. Бунина к поэме Лермонтова «Мцыри». © РИА Новости

Быховец всегда внимательно выслушивала поэта и искренне поддерживала его во всем. В ней он смог найти не только верного друга, но и мудрого советчика.

Именно Екатерина Быховец стала свидетельницей самого последнего дня жизни Лермонтова.

Ранним утром 15 июля 1841 года они вместе с друзьями прогуливались по роще. Настроение у Лермонтова было хорошим. Он был в прекрасном расположении духа, много шутил и язвил. Но когда Быховец и Лермонтов остались наедине, он вдруг погрузился в печаль. Девушка ничего не знала о предстоящей дуэли и даже не могла предположить, что в скором времени ее верному другу будет суждено погибнуть. После обеда они расстались навсегда. При прощании Лермонтов взял спутницу за руку и поцеловал ее. Вечером того же дня молодой человек погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым. На память о Лермонтове у Быховец остался шнурок, на котором он носил нательный крест.

Жизнь великого драматурга была очень короткой. Михаил Юрьевич Лермонтов прожил всего 26 лет. Но его имя и произведения знакомы и любимы миллионами людей. Трудно представить человека, не читавшего в школьные годы романа «Герой нашего времени», стихотворения «Бородино», поэм «Демон» и «Песня про царя Ивана Васильевича», «Мцыри» и драмы «Маскарад». В каждом своем произведении он смог запечатлеть все глубины таинственной человеческой души.

Каждая из его возлюбленных оставила неизгладимый след в его сердце. И, соответственно, творчестве. Все музы Лермонтова способствовали раскрытию его сложного внутреннего мира. Благодаря трагической любви к Сушковой, Ивановой, Лопухиной и Быховец сформировался именно тот лиризм, который свойственен только для одинокого и противоречивого героя Лермонтова.